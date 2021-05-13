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Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам

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Рубрика Бухгалтерский учет
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Бухгалтерские проводки по депозитам и процентам, как и по всем другим учетным операциям, должны быть составлены корректно. Ведь от этих записей зависит достоверность бухгалтерской отчетности и даже правильность исчисления налогов. Поговорим в нашей статье о депозитных счетах и счетах бухучета, привязанных к ним, а также о том, какие в учете потребуются бухгалтерские проводки по размещению денег на депозите, их возврату и начислению процентов.

Размещение денег на депозите — что это такое

Если у организации образуются свободные денежные средства, то чтобы они не лежали мертвым грузом на расчетном счете, организация может заставить их работать. Таким образом, деньги, не задействованные в обороте, способны приносить дополнительный доход. Одним из способов получения такого дохода является размещение средств на депозите.

Депозитный счет — это счет в банковском учреждении, на котором лицо размещает свободные денежные средства, а банк согласно условиям подписанного договора начисляет на них проценты в установленном размере. Обычно депозитные договоры заключаются на определенный срок. По его истечении денежные средства возвращаются их владельцу. На данный счет могут зачисляться денежные средства только в качестве вклада.

Депозитный счет не предусмотрен для осуществления расчетов по нему с третьими лицами.

Какие счета задействуются в бухгалтерских проводках по учету депозитных операций

Депозитный счет относится к так называемым специальным счетам в банке, для учета которых в бухгалтерии предназначен счет 55. К указанному счету Планом счетов (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, в ред. от 08.11.2010) предусмотрено несколько субсчетов. Депозиты учитываются на субсчете 55.3 «Депозитные счета».

Поскольку депозитные вклады признают финансовыми вложениями согласно п. 3 ПБУ 19/02, то учитывать их можно и на счете 58 «Финансовые вложения» путем открытия соответствующего субсчета.

Способ учета движения денег на депозите организация закрепляет в учетной политике.

Счета 55 и 58 являются активными, поэтому увеличение средств на депозите будет проходить по дебету, а их уменьшение на депозитном счете или возврат владельцу на расчетный счет — по кредиту.

Что касается проводок по поступлению процентов на расчетный счет и, соответственно, их начислению, то в них будет задействован счет 91 «Прочие доходы и расходы». Субсчет 1 к этому счету «Прочие доходы» предназначен для отражения различных поступлений, в том числе и полученных процентов, от деятельности, не связанной с основной.

Как составляются бухгалтерские проводки при перечислении средств во вклад — депозит и при их возврате (поступлении на расчетный счет)

Итак, организация приняла решение разместить свободные денежные средства на депозитном счете в банке. Для этого заключается договор банковского вклада (ст. 834, 835 ГК РФ), где прописываются:

  • вид вклада;
  • сумма, зачисляемая на депозит;
  • размер начисляемых банком процентов и периодичность их начисления;
  • размер платы за обслуживание депозитного счета;
  • срок хранения денежных средств на счете;
  • ответственность, предусмотренная для каждой из сторон;
  • условия расторжения договора;
  • другие условия, согласованные сторонами.

После того как все формальности будут улажены, банк открывает депозитный счет, куда обычно с расчетного счета перечисляются денежные средства организации. При этом на основании первичных документов, в том числе и выписки банка, в учете должна быть сделана запись:

Дт 55.3, 58 «Депозиты» Кт 51

Если перевод был осуществлен с валютного счета, то запись примет вид:

Дт 55.3 Кт 51, 58 «Депозиты»

По окончании срока хранения денежных средств на депозитном счете банк обязан вернуть их владельцу на расчетный счет. Проводки по возврату депозита будут следующими:

Дт 51, 52 Кт 55.3, 58 «Депозиты»

Начислены проценты по депозиту — проводка в бухгалтерском учете и ее значение для налогового учета

Как мы уже отметили, периодичность начисления процентов, так же как и их ставка, — одно из обязательных условий договора. При начислении процентов у организации — владельца средств на основании банковских документов должна быть сформирована следующая проводка:

Дт 76 Кт 91.1

Проценты по депозитам должны быть обязательно учтены в качестве внереализационных доходов при расчете налога на прибыль, если организация применяет основной режим, или единого налога при УСН по мере их начисления (либо поступления) — п. 6 ст. 250 НК РФ.

Проценты могут перечисляться на расчетный счет лица по мере их начисления, а могут накапливаться на депозитном счете и выплачиваться единовременно лишь по истечении срока договора. Перечисление процентов на расчетный счет отразится корреспонденцией:

Дт 51 Кт 76

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Итоги

На депозите компания может разместить денежные средства, чтобы получить дополнительный доход. В учете появятся записи с использованием счета 55 или 58, где будут отражаться операции по перечислению денег на депозит и их возврату, и счета 91.1, где будут зафиксированы начисленные банком проценты в пользу владельца средств в составе прочих доходов.

В статье были приведены основные бухгалтерские проводки, которые должны появиться в учете при отражении операций по депозитным счетам.
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