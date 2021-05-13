Как дочерней организации Лукойла не повезло с НДС

Не так давно я уже писал на «Клерке» о громком судебном деле Газпрома, где ему «не повезло» с НДС. На этот раз на очереди — не менее известная компания.

Источник — Решение Арбитражного суда города Москва по делу № А40-78464/20-75-890 от 16 марта 2021 г.

Итак, в чем суть.

В результате заключения контракта ООО «ЛУКОЙЛ — Волгограднефтепереработка» не напрямую с компанией DRESSER RAND S.A., а с промежуточной компанией ООО «Техкомплект», стоимость компрессорной установки топливного газа увеличилась как минимум двукратно.

В судебном акте указано, что перечисленные ООО «Лукойл — Волгограднефтепереработка» по договору поставки денежные средства по цепочке ООО «Техкомплект» — ООО «Техноком» — компания «Подпойнт Трейд Лимитед» были в конечном счете выведены за рубеж путем перечисления... в Иран.

При этом на поставку данного оборудования ПАО «ЛУКОЙЛ» был проведен тендер, ООО «Техкомплект» к тендерной документации представлена информация о производителе — компании DRESSER RAND S.A. и о перечне основных организаций, с которыми сотрудничает этот производитель. В том числе это организации:

«Лукойл-Нижневолжскнефть»;

«Лукойл-Западная Сибирь»;

«Лукойл-Нарьянмарнефтегаз»;

«Лукойл-Волгоградпефтепереработка»;

«Лукойл-Пермьнефтеоргсинтез».

Таким образом, компания DRESSER RAND была известна организациям группы «Лукойл», в том числе ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка», до проведения тендера и заключения договора с ООО «Техкомплект».

У иностранной компании DRESSER RAND S.A. на территории Российской Федерации имелось представительство в г. Москве, бизнес-менеджер которого в ходе допроса ФНС указала следующее.

1. Взаимоотношений с ООО «Техкомплект» не было.

2. Представительство оказывало консультационные услуги при заключении договора между DRESSER RAND S.A. и ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» по поставке оборудования, которые заключались в следующем:

выезжали на переговоры с французскими представителями;

сотрудники представительства общались с инженерами, техническими представителями ООО «Лукойл — Волгограднефтепереработка».

Налоговики установили, что в командировку во Францию на завод DRESSER RAND S.A. для участия в испытаниях установки выезжал главный механик ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка». Тот, в свою очередь, в ходе допроса пояснил, что в служебной командировке во Франции он общался исключительно со специалистами компании DRESSER RAND S.A. и подписал акт проведения эксплуатационных испытаний. ООО «Техкомплект» свидетелю известно как претендент по тендеру на приобретение оборудования, с руководителем организации он не знаком.

Сопроводительным письмом (в ответ на запрос ФНС) Балтийской таможней представлена декларация на товары по компрессорной установке топливного газа, производитель (он же отправитель и экспортер) — DRESSER RAND S.A., получатель — ЗАО «Газойл Корпорация», лицо, ответственное за финансовое урегулирование — ЗАО «Газойл Корпорация», декларант- ООО «Техкомплект», в которой:

1. Договор между ООО «Техкомплект» и ООО «Лукойл — Волгограднефтепереработка» не упоминается.

2. Есть ссылка на договор агентирования между ЗАО «Газойл Корпорация» (Агент) и ООО «Техкомплект» (Принципал), согласно которому агент обязуется по поручению Принципала за вознаграждение совершить от своего имени и за счет Принципала либо от имени Принципала и за его счет ряд взаимосвязанных сделок и иных юридически значимых действий, направленных на приобретение Принципалом права собственности на установку компрессорная топливного газа.

В отношении ООО «Техкомплект» налоговая установила, что оно зарегистрировано по адресу массовой регистрации. Уставный капитал организации — 40 000 руб. Участником, генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Техкомплект» являлся Старовойтов Сергей Александрович, который на допрос не явился. Организация ликвидирована.

В ходе проверки не установлено наличие у ООО «Техкомплект» в период 2014- 2016 гг. собственных и (или) арендованных основных средств, транспортных средств, недвижимого имущества, земельных участков.

Кроме того, согласно выпискам по расчетным счетам, у ООО «Техкомплект» отсутствуют платежи, необходимые для осуществления производственной деятельности, кроме платежей за субаренду помещения.

При анализе контрагентов нескольких звеньев ООО «Техкомплект» ФНС был сделан вывод о том, что в бюджете отсутствует сформированный источник для возмещения НДС.

Доводы Общества о невыставлении требований в ходе камеральных налоговых проверок налоговых деклараций за 4 квартал 2016 года судом отклонены как не влияющие на оценку обстоятельств дела и не свидетельствующие о правомерном предъявлении Обществом к вычету спорной суммы НДС.

Суд отметил, что срок проведения камеральной налоговой проверки составляет три месяца со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета), что подразумевает соответствующее ограничение сроков проведения контрольных мероприятий. Выездная налоговая проверка является углубленной формой налогового контроля по сравнению с камеральной, в связи с чем невыявление правонарушения по результатам камеральной проверки не исключает его выявление по результатам выездной налоговой проверки.

Также по тексту судебного акта есть такая фраза: «Следует отметить, что в письменных пояснениях ООО „Лукойл — Волгограднефтепереработка“ подтверждает обстоятельства взаимозависимости с ООО „Техкомплект“, установленные в ходе выездной налоговой проверки, сообщая, что ни требований, ни актов камеральных налоговых проверок по спорной сделке ни в проверяемый период ни после, ни Общество, ни его контрагент не получали, налоговые органы не направляли».

Т.е. тот факт, что налогоплательщику стало известно о том, что контрагент в ходе камеральной проверки требований не получал и акт камеральной проверки в отношении него не составлялся, был трактован ФНС как признак взаимозависимости.

Также указано, что в ходе анализа движения денежных средств установлена взаимозависимость ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» с ООО «Техкомплект» в связи с финансовой подконтрольностью последних группе компаний, к которой принадлежит налогоплательщик.

Общая сумма поступлений денежных средств на расчетные счета ООО «Техкомплект» от «Группы компаний Лукойл» составляет 62 % от общей суммы поступлений.

При доначислении НДС налоговый орган учел НДС, уплаченный на таможню.

Налогоплательщик указывал, что налог не был определен расчетным путем в части транспортно — экспедиционного обслуживания, монтажа, пуско — наладочных работ.

Эти доводы суд отверг. Указано, что представленная в материалы дела транспортная накладная не содержит необходимых данных для учета расходов, на которые указывает Общество, монтаж установки на территории завода ООО «Лукойл-Волгограднефтепереработка» осуществлялся с апреля по декабрь 2018 года (в ходе рассматриваемой выездной проверки, а не в 2016 году, когда подписаны документы с ООО «Техкомплект»), при этом монтажные и пуско-наладочные работы проводились не ООО «Техкомплект», а иными организациями.

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