Как отозвать согласие на обработку персональных данных

Отзыв согласия на обработку персональных данных позволяет наложить запрет на работу оператора с личными сведениями о человеке. Как запретить обработку индивидуальной информации и в каких случаях запрет невозможен, расскажем в статье.

Когда можно отозвать согласие

Порядок работы с личными сведениями установлен законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Из ст. 3 закона следует, что к индивидуальным данным лица относится любая информация о нем, позволяющая его идентифицировать.

В том числе к таким сведениям можно отнести:

Ф. И. О.;

адрес проживания;

паспортные данные;

сведения о месте рождения;

прочие данные.

Полного перечня сведений закон не содержит, соответственно, в каждом конкретном случае необходимо анализировать, можно с помощью получаемой от человека информации его идентифицировать или нет. Часто отдельные данные не являются персональными, поскольку понять, кому конкретно они принадлежат, невозможно. Однако если совокупность сведений позволяет узнать, к какому человеку они относятся, то это персональные данные.

Работа с личной информацией осуществляется на основании письменного согласия гражданина, чьи сведения будут обрабатываться. Установленного бланка нет, каждая организация самостоятельно разрабатывает форму соглашения на обработку личных материалов, которое подписывает гражданин. Только после подписания субъектом такого бланка учреждение имеет право начать работу с информацией о клиенте.

Согласие на обработку может быть получено в электронном виде с применением простой электронной подписи.

Гражданин имеет право отозвать свое согласие на обработку личных сведений в любое время (п. 2 ст. 9 закона № 152-ФЗ). Причем законодатель не связывает отзыв персональных данных с какими-либо условиями или событиями. Из чего следует, что отказ от обработки персональных данных не требует обоснований.

Когда отзыв согласия не имеет значения для оператора персональных данных

Между тем оператор может продолжить работу с личными инфоматериалами субъекта даже при отзыве последним своего согласия. Перечень случаев, когда у него есть такое право, прописан в пп. 2–11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 закона № 152-ФЗ. В частности, использовать информацию о человеке могут:

суды при участии гражданина в судопроизводстве;

приставы при исполнении судебного акта;

государственные органы при исполнении своих полномочий;

стороны гражданско-правовых договоров, заключенных с субъектом персональных данных;

любые субъекты при необходимости защиты жизни или здоровья носителя персональной информации;

журналисты, если работа с личной информацией связана с их профессиональной деятельностью;

субъекты, участвующие в реализации международных договоров;

органы статистики, если личные данные обезличиваются.

Порядок отзыва индивидуальных данных

Поскольку с выдачей разрешения на работу с личной информацией граждане сталкиваются очень часто, закономерен вопрос, как отозвать согласие на обработку персональных данных.

Поэтапный порядок в законодательстве не прописан. Поскольку разрешение на обработку сведений дается письменно, то и отзывать согласие нужно, подав оператору письменное заявление.

Отказ от согласия на обработку персональных данных готовится в свободной форме. Передать заявление в учреждение можно:

Лично в канцелярию или приемную организации. В этом случае необходимо подготовить два экземпляра документа. На одном из них организация при приеме поставит отметку о получении. Почтовой корреспонденцией (заказным письмом с уведомлением). В этом случае подтверждать получение будет уведомление, вернувшееся отправителю. В электронной форме. Например, если отзывается согласие на использование личной информации, которую пользователь передал оператору через интернет (например, на сайте).

Подтвердить дату получения оператором обращения очень важно, так как с этого момента будет отсчитываться период, в течение которого оператор по обработке индивидуальных сведений должен будет прекратить работу с заявленной информацией.

Образец заявления на отзыв

Заявление на отзыв персональных данных составляется следующим образом:

В правом верхнем столбце указывается наименование получателя и его адрес, данные отправителя. Ниже посередине — название документа. С красной строки — основной текст. В конце документа — дата и подпись.

Образец отзыва персональных данных из банка может выглядеть так:

Руководителю Центрально-Черноземного банка ПАО «Банк»

Воронеж, ул. 9 Января, 28

от Держаева Виктора Петровича

Воронеж, ул. Комарова, 28, 15

Заявление

Я, Держаев В. П., паспорт серия 0000 № 000 000, выдан РОВД Советского района г. Воронежа __ __ ___, в соответствии со ст. 9 закона № 152-ФЗ отзываю согласие на обработку персональных данных, данное мной при заключении кредитного договора № 377-2010 от __ __ ____.

Держаев В. П. /Держаев/

Дата: __ __ ____

Последствия отзыва

Согласно п. 5 ст. 21 закона № 152-ФЗ, если человек отозвал согласие на работу со своей индивидуальной информацией, оператор обязан прекратить это делать. На это ему дается 30 дней со дня получения обращения. В этот же срок оператор должен уничтожить или обеспечить уничтожение информации.

Однако закон разъясняет, что если дальнейшая работа с индивидуальными сведениями о человеке необходима для достижения целей, предусмотренных законодательством, то хранение информации может быть продолжено.

Например, выполнить требование субъекта персональных данных об отзыве согласия на их обработку не могут банки.

Так, в соответствии с п. 4 ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» от 07.08.2001 № 115-ФЗ банковские организации должны сохранять личную информацию о клиентах не менее 5 лет со дня прекращения отношений. Соответственно, если разрешение на работу с индивидуальными сведениями было отозвано, операции с информацией должны быть прекращены, но сами материалы не уничтожаются и могут быть выданы по запросу суда, прокуратуры и иных уполномоченных учреждений (апелляционное определение Московского городского суда от 14.06.2019 по делу № 33-25479).

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Итоги

Таким образом, отозвать свои индивидуальные сведения из обработки тем или иным учреждением несложно. Однако законодательство в некоторых случаях разрешает работу с такими инфоматериалами и без согласия гражданина.