Как мы прошли налоговый диктант от ФНС и какой косяк там нашли

С 17 по 30 мая ФНС проводит акцию «Налоговый диктант».

Сама ФНС заявляет: «Всероссийский налоговый диктант — это образовательная акция ФНС, направленная на популяризацию налогового законодательства».

Принять участие в этом мероприятии может каждый желающий, и «Клерк» тоже воспользовался такой возможностью. Добровольцем назначили одного из сотрудников редакции.

Рассказываем, как все прошло.

Регистрация

Сначала надо зарегистрироваться. Сообщается, что регистрация на сайте нужна для получения личного сертификата после диктанта.

Ну ок, регистрируемся.

Письмо с портала попало в папку «Спам». Но ничего, главное, что пришло.

Поехали...

На 35 вопросов надо ответить за 1 час.

Засекаем время. Но целый час рабочего времени на диктант — это многовато. Ведь работа сама себя не сделает. Ну что ж, пройдем все в ускоренном темпе.

ФНС просит пройти тестирование самостоятельно без чьей-либо помощи и поиска в интернете. Ок, принимаем такие условия. Тем более, что свободного времени не так много и тратить его на поиск в Интернете не хочется.

Вопросы

Не будем размещать спойлеры.

Скажем лишь, что некоторые вопросы касаются основ налогового законодательства, некоторые подразумевают подсчеты. Например, надо определить дату приобретения статуса резидента РФ иностранным сотрудником, который периодически отлучается на свою Родину, или подсчитать размер НДФЛ, подлежащего возврату в связи с получением вычетов.

Поэтому вооружитесь калькулятором.

При этом все налоговые вопросы затрагивают только налоги физических лиц — НДФЛ, земельный, налог на имущество.

Один из вопросов вызвал некоторое недоумение, так как в нем просматривается некоторое несоответствие законодательству — правда, не налоговому, а пенсионному.

Предлагается рассмотреть ситуацию с пенсионером, который вышел на пенсию в 2019 году и получил пенсионное удостоверение. Между тем пенсионные удостоверения были отменены в 2016 году, что на протяжении многих лет возмущало граждан. Материалы на эту тему всегда вызывали живой отклик наших читателей.

В 2021 году власти наконец-то решили вернуть пенсионные удостоверения, но что-то пошло не так. Пока регламент их выдачи так и не разработан.

Результат

Тест пройден!

Сертификат можно сформировать сразу. Формируем.

А вы прошли налоговый диктант? Делитесь впечатлениями.