Unilever в России не остановит производство из-за маркировки, но системные проблемы есть

На днях прошла информация, что летом Россию ждет жесткий дефицит мороженого из-за введения маркировки товаров. «Честный знак» эту информацию уже опроверг.

Какие все же планы у производителей мороженого, «Клерк» спросил у компании Unilever.

Нам ответил Артем Брижицкий, руководитель отдела по взаимодействию с органами государственной власти Unilever в России, Украине и Беларуси.

— Подтверждаете ли, что с 1 июня перестанут поступать поставки вашего мороженого на рынок?

Нет, мы не можем подтвердить данную информацию.

Мы предполагаем, что потенциально может возникнуть дефицит товаров, так как Unilever и другие игроки рынка находятся в условиях сжатых сроков внедрения маркировки и не готовы к ней на 100%. Это связано с изначальной задержкой доставки и установки импортного оборудования, а также доработками со стороны интегратора. Новое оборудование начнет устанавливаться на наши производственные линии в Туле и Омске только в конце мая, а все пуско-наладочные работы завершатся 1 июля.

Типографии, в свою очередь, сообщают о критичной проблеме стираемости кода, решение которой на данный момент не найдено. Помимо этого, компании столкнулись с проблемами управлением печатью.

Например, они могут реализовывать объем 30 строк из-за ограничения кодов в одном заказе (до 150 тыс) без возможности их объединить. При аварийной остановке производственной линии не удастся продолжить печать, так как нет возможности получить сведения о последнем нанесённом коде.

Мы, как производитель, не сможем удалить ошибочно сформированный заказ без обращения в техподдержку, что займет дополнительное время и повлияет на торможение производства. Наши партнёры также отметили, что типографии сейчас пребывают в дефиците сырья для производства упаковки. Всё это говорит о том, что надежного решения для взаимодействия типографий с производителем пока что нет.

Также на данный момент только разрабатывается и дорабатывается IT-инфраструктура для обеспечения работы с маркированной продукцией.

К сожалению, разработка ПО, которое бы отвечало нашим требованиям, занимает достаточно много времени и к июню 2021 года еще может быть не готово, а необходимость реализации дополнительных доработок приведет к еще большему увеличению срока готовности.

— Есть ли запасы, которые позволят осуществлять поставки, пока не подготовитесь к обязательным требованиям маркировки?

Unilever не планирует останавливать производство, но мы предполагаем, что процесс будет замедлен из-за ряда причин, вызванных сжатыми сроками внедрения маркировки.

— Как оцениваете свои финансовые потери в случае остановки производства?

Unilever не планирует останавливать производство. Что касается затрат на внедрение маркировки, то о них сейчас говорить рано, так как мы все еще находимся в процессе работы и стараемся минимизировать любые убытки.

При этом, нельзя не отметить, что по предварительным расчетам, затраты на внедрение только первого этапа маркировки с 1 июня 2021 года на две наши производственные площадки составят около 10 млн евро.

В эти расходы входит внедрение IT-решений, приобретение оборудования для нанесения и проверки кода маркировки, установка ПО для управления оборудованием и обучение персонала.

Отдельно следует сказать про рост цен на упаковку с нанесенным кодом — производители уже заявили об удорожании каждого кадра пленки на 40-50%. Уверены, что это не предел, и в процессе внедрения появятся незапланированные расходы.

— Насколько сократятся (в случае простоя) налоговые отчисления в федеральный и региональный бюджеты?

Мы пока что не можем предсказать сокращение налоговых отчислений, так как стараемся все выполнить в срок и минимизировать любые риски.