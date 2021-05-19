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Дефицита мороженого из-за внедрения маркировки не будет, заявили в ЦРПТ

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Рубрика Экономика России
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Дефицит мороженного с внедрением обязательной маркировки с 1 июня не ожидается. 5 млрд единиц мороженого, которое уже промаркировано, появится на полках магазинов.

Сегодня на «Клерке» была новость «Около 40% производителей мороженого не успевают до 1 июня с организацией маркировки». Мы обратились в ЦРПТ за комментарием, и вот что они нам ответили.

В системе зарегистрировано 84% производителей мороженого и почти все производители сыра. Количество типографий, которые уже готовы поставлять производителям упаковку с напечатанными кодами маркировки, полностью перекрывают по объему мощности по производству мороженого и сыра в стране.

Кроме того, мороженое — это продукция длительного срока хранения и производители ежегодно накапливают запасы своей продукции перед высоким спросом в летний сезон. Так и в этом году компании, которые поздно начали готовиться к маркировке и теперь на несколько недель не успевают к 1 июня, до своей полной готовности будут продавать немаркированное мороженое, произведенное до 1 июня.

Таким образом, будет происходить постепенное замещение немаркированной продукции — маркированной. Со стороны Минпромторга, Минсельхоза и ЦРПТ оказывается поддержка производителям, практически все технические вопросы урегулированы.

С компаниями, которые поздно начали включаться в проект маркировки, ведется индивидуальная работа.

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