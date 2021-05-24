Еще раз про дело «Мэри»: обзор свежего судебного решения от юриста

Расскажу про новые факты по одному из самых резонансных дел последнего времени по налоговой реконструкции — делу «Мэри».

Появился текст Определения Верховного суда № 309-ЭС20-23981 от 19.05.2021 г. (дело № А76-46624/2019).

Что постановил суд

Итак, Верховный суд рассмотрел дело в пользу налоговиков и без участия налогоплательщика (было ходатайство налогоплательщика о рассмотрении дела в его отсутствие). Сразу вспоминается тезис о «состязательности сторон» в судебном процессе.

Рассмотрим выводы суда о возможности налоговой реконструкции (цитата):

«... если цель уменьшения налоговой обязанности за счет организации формального документооборота с участием „технических“ компаний преследовалась непосредственно налогоплательщиком или, по крайней мере, при известности налогоплательщику об обстоятельствах, характеризующих его контрагента как „техническую“ компанию, применение расчетного способа определения налоговой обязанности в такой ситуации не отвечало бы предназначению данного института, по сути уравнивая в налоговых последствиях субъектов, чье поведение и положение со всей очевидностью не является одинаковым: налогоплательщиков, допустивших причинение потерь казне для получения собственной налоговой выгоды, и налогоплательщиков, не обеспечивших должное документальное подтверждение осуществленных ими операций.

В то же время право на вычет фактически понесенных расходов при исчислении налога на прибыль может быть реализовано налогоплательщиком, содействовавшим в устранении потерь казны — раскрывшим в соответствии с требованиями пп. 6 п. 1 ст. 23, п. 1 ст. 54 НК РФ сведения и документы, позволяющие установить лицо, осуществившее фактическое исполнение по сделке, осуществить его налогообложение и, таким образом, вывести фактически совершенные хозяйственные операции из „теневого“ (не облагаемого налогами) оборота».

Это напоминает формулировки п.11. Письма ФНС от 10 марта 2021 г. N БВ-4-7/3060@ «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации»: «При непредоставлении налогоплательщиком сведений и подтверждающих их документов о лице, осуществившем фактическое исполнение, и действительных параметрах спорной операции в силу того, что имел место формальный документооборот с „технической“ компанией с целью приобретения товаров (работ, услуг) в недекларируемом в целях налогообложения обороте, следует исходить из следующего. Налогоплательщик не вправе применять налоговые вычеты и учитывать расходы, понесенные по спорным операциям, поскольку обязательство не исполнено надлежащим лицом, и при этом налогоплательщиком не раскрыты сведения и не представлены подтверждающие их документы о действительном поставщике (подрядчике, исполнителе) и параметрах совершенных с ним операций».

Далее в вышеобозначенном Определении указано, почему было отменено постановление Арбитражного суда Уральского округа по этому делу (реконструкция в пользу налогоплательщика по налогу на прибыль):

«При рассмотрении настоящего дела судами установлено, что формальный документооборот с участием обществ „Логистика и коммерция“, „Флагман Бизнеса“, „Национальная поставка“, „Интерком“, „ТД Меридиан“, „Трудовые ресурсы“ и „Уралавтотрейдинг“ организован самим налогоплательщиком, который, начиная с 2014 года перестал содержать собственный штат водителей и парк грузового транспорта, став приобретать услуги перевозки у „технических“ компаний. Вместе с тем, фактически перевозка готовой продукции осуществлялась не вышеназванными контрагентами, а физическими лицами (водителями) в отсутствие договорных отношений с налогоплательщиком.

В ходе проведения налоговой проверки, рассмотрения ее результатов, а равно при рассмотрении дела в суде Обществом не были раскрыты сведения и доказательства, позволяющие установить, какая часть перевозок в интересах Общества была выполнена соответствующими водителями, и какая часть из зачисленных на счета физических лиц денежных средств имела отношение к оплате осуществленных в интересах Общества перевозок и сформировала облагаемый налогами доход водителей, а не к обналичиванию денежных средств, то есть была осуществлена на легальном основании.

При таком положении суды первой и апелляционной инстанции пришли к обоснованному выводу об отсутствии у общества права на учет спорных расходов в полном объеме при исчислении налога на прибыль организаций, а выводы суда округа об обязанности налогового органа определить недоимку путем установления величины расходов налогоплательщика расчетным способом в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса при вышеназванных обстоятельствах не могут быть признаны правомерными».

То есть, если бы размер затрат был ясен, они могли бы быть учтены для целей налога на прибыль. А значит, налоговая реконструкция все-таки существует.

Вывод

Да, мы видим отход от позиции, выраженной в Постановлении Президиума ВАС РФ от 03.07.2012 N 2341/12 по делу N А71-13079/2010-А17:

«... при принятии инспекцией оспариваемого решения, в котором была установлена недостоверность представленных заводом документов и содержались предположения о наличии в его действиях умысла на получение необоснованной налоговой выгоды либо непроявлении должной осмотрительности при выборе контрагента, реальный размер предполагаемой налоговой выгоды и понесенных налогоплательщиком затрат при исчислении налога на прибыль подлежит определению исходя из рыночных цен, применяемых по аналогичных сделкам».

То есь, сейчас с учетом Определения Верховного суда № 309-ЭС20-23981 от 19.05.2021 г. доказыванию подлежит не размер рыночных цен по аналогичным сделкам, а размер реальных затрат, понесенных налогоплательщиком. Но все-таки налоговая реконструкция жива!