«Утренний бухгалтер». Налоговики будут помогать находить людей, нуждающихся в соцподдержке

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«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Налоговая будет размещать в ЕГИССО (информационная система соцобеспечения) данные не только о доходах, но и об имуществе людей. Говорят, это поможет находить людей, которым нужна социальная помощь.
Хотят повысить ставку по земельному налогу — с 0,3 до 0,33%. Таким образом планируется поправить положение бюджетов на местах.
Дмитрий Медведев заявил, что программа детского туристического кэшбека может быть ежегодной.
А Минфин сказал, что не собирается снижать страховые взносы для работодателей и вводить прогрессивную шкалу НДФЛ.
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Как снизить риски доначисления налогов? Разберемся на бесплатном вебинаре 10 июня — а заодно поговорим о маневрах налоговиков из практических ситуаций. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.
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- Указывать кассира на бумажном чеке нужно обязательно
События
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 8 июня, вторник
Дата проведения: 8 июня, вторник
Дата проведения: 8 июня, вторник
Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 7 июня, понедельник
Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать
Дата проведения: 4 июня, пятница
Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса
Дата проведения: 3 июня, четверг
Выплаты фрилансерам и удаленным сотрудникам: важные вопросы
Дата проведения: 3 июня, четверг
Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 3 июня, четверг
Статьи
Пять экспертов — Оксана Комарова, Лариса Магафурова, Светлана Беляева, Снежана Манько и Алексей Иванов — обсудили, что ждет бухгалтерию в ближайшем будущем и поговорили об основных трендах в отрасли. Рассказываем о главном.
И отправят заявление вам для подтверждения.
Вклад уже не тот, что прежде? Не устраивает доходность? Тогда самое время сравнить варианты размещения личного капитала в рост.
Бухгалтеры и специалисты по кадровому учету уже давно привыкли, что при приеме на работу нового сотрудника у него нужно брать Согласие на обработку персональных данных. А если сотрудник отказывается подписыватьего? Какие штрафы ждут организацию за отсутствие этого документа? Да и как показывает судебная практика по таким вопросам, не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Платите сотрудникам мало? Готовьтесь, ФНС идет пополнять бюджет. Штрафами с вашей компании.
Разбор ситуации из реальной жизни.
Организация вправе самостоятельно решить, как будут подшиты вторые экземпляры кассовой книги и как будет организовано хранение кассовых документов.
Минфин России, к моему приятному удивлению, стал давать разъяснения, основанные не на богатом воображении своих сотрудников и вольной трактовке (я — художник, я так вижу) законодательства, а на сложившейся арбитражной практике.
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Документы
Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3866 от 29.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Материалы дела по дисциплинарке показывать работнику необязательно
Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/40362 от 26.05.2021
ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5473@ от 21.04.2021
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30236 от 21.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются снижать страховые взносы и вводить прогрессивную шкалу по НДФЛ
Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/33684 от 30.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Срок патента менее года? Ставку 0% применяем только два срока патента после регистрации ИП
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