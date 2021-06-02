«Утренний бухгалтер». Налоговики будут помогать находить людей, нуждающихся в соцподдержке

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговая будет размещать в ЕГИССО (информационная система соцобеспечения) данные не только о доходах, но и об имуществе людей. Говорят, это поможет находить людей, которым нужна социальная помощь.

Хотят повысить ставку по земельному налогу — с 0,3 до 0,33%. Таким образом планируется поправить положение бюджетов на местах.

Дмитрий Медведев заявил, что программа детского туристического кэшбека может быть ежегодной.

А Минфин сказал, что не собирается снижать страховые взносы для работодателей и вводить прогрессивную шкалу НДФЛ.

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Как снизить риски доначисления налогов? Разберемся на бесплатном вебинаре 10 июня — а заодно поговорим о маневрах налоговиков из практических ситуаций. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.

Новости

События

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 8 июня, вторник

HR-аналитика

Дата проведения: 8 июня, вторник

Курс: Финансовый директор

Дата проведения: 8 июня, вторник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса

Дата проведения: 3 июня, четверг

Выплаты фрилансерам и удаленным сотрудникам: важные вопросы

Дата проведения: 3 июня, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, четверг

Статьи

Пять экспертов — Оксана Комарова, Лариса Магафурова, Светлана Беляева, Снежана Манько и Алексей Иванов — обсудили, что ждет бухгалтерию в ближайшем будущем и поговорили об основных трендах в отрасли. Рассказываем о главном.

И отправят заявление вам для подтверждения.

Вклад уже не тот, что прежде? Не устраивает доходность? Тогда самое время сравнить варианты размещения личного капитала в рост.

Бухгалтеры и специалисты по кадровому учету уже давно привыкли, что при приеме на работу нового сотрудника у него нужно брать Согласие на обработку персональных данных. А если сотрудник отказывается подписыватьего? Какие штрафы ждут организацию за отсутствие этого документа? Да и как показывает судебная практика по таким вопросам, не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Платите сотрудникам мало? Готовьтесь, ФНС идет пополнять бюджет. Штрафами с вашей компании.

Разбор ситуации из реальной жизни.

Организация вправе самостоятельно решить, как будут подшиты вторые экземпляры кассовой книги и как будет организовано хранение кассовых документов.

Минфин России, к моему приятному удивлению, стал давать разъяснения, основанные не на богатом воображении своих сотрудников и вольной трактовке (я — художник, я так вижу) законодательства, а на сложившейся арбитражной практике.

Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3866 от 29.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Материалы дела по дисциплинарке показывать работнику необязательно

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/40362 от 26.05.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5473@ от 21.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30236 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются снижать страховые взносы и вводить прогрессивную шкалу по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/33684 от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Срок патента менее года? Ставку 0% применяем только два срока патента после регистрации ИП

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