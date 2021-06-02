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«Утренний бухгалтер». Налоговики будут помогать находить людей, нуждающихся в соцподдержке

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедшие сутки.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Налоговая будет размещать в ЕГИССО (информационная система соцобеспечения) данные не только о доходах, но и об имуществе людей. Говорят, это поможет находить людей, которым нужна социальная помощь.

Хотят повысить ставку по земельному налогу — с 0,3 до 0,33%. Таким образом планируется поправить положение бюджетов на местах.

Дмитрий Медведев заявил, что программа детского туристического кэшбека может быть ежегодной.

А Минфин сказал, что не собирается снижать страховые взносы для работодателей и вводить прогрессивную шкалу НДФЛ.

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Дата проведения: 8 июня, вторник

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Дата проведения: 8 июня, вторник

Некоммерческие организации: все изменения и отчетность в 2021 г. Новое ФСБУ «Некоммерческая деятельность» (онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 7 июня, понедельник

Как налоговики проводят выемки и что про это нужно знать

Дата проведения: 4 июня, пятница

Битрикс 24: как повысить прибыль за счет автоматизации бизнеса

Дата проведения: 3 июня, четверг

Выплаты фрилансерам и удаленным сотрудникам: важные вопросы

Дата проведения: 3 июня, четверг

Строительство: все изменения 2021 г. по ДДУ и счетам эскроу. Налоги и отчетность застройщиков и подрядчиков (3-4 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 3 июня, четверг

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Блоги компаний

Документы

Минтруд РФ: Письмо № 14-2/ООГ-3866 от 29.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Материалы дела по дисциплинарке показывать работнику необязательно

Минфин РФ: Письмо № 30-01-15/40362 от 26.05.2021

ФНС РФ: Письмо № БС-4-11/5473@ от 21.04.2021

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/30236 от 21.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Власти не собираются снижать страховые взносы и вводить прогрессивную шкалу по НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-11-06/33684 от 30.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Срок патента менее года? Ставку 0% применяем только два срока патента после регистрации ИП

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