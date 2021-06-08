«Утренний бухгалтер». В следующем году будет шесть длинных выходных

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Минтруд подготовил проект постановления Правительства о переносе выходных в 2022 году. По этому проекту нас ждет шесть длинных выходных: новогодние, мартовские, майские, июньские и ноябрьские.

Свежие разъяснения от налоговиков: организациям не надо обращаться в ИФНС за сообщением на транспортный налог.

А уведомление об уменьшении патента на уплаченные взносы ИП может подавать в инспекцию, поставившую его на учет в качестве плательщика ПСН.

Креативное премирование в ИФНС: инспекторы в одном из регионов поделились историей премий за прививку от коронавируса.

В ЦРПТ отчитались, что маркировка табака принесла бюджету 5,2 млрд. И это только табака...

И как всегда, рассказываем про новые способы бухгалтеру повысить знания: 10 июня пройдет бесплатный вебинар о снижении риска доначисления налогов. Не забудьте зарегистрироваться.

Новости

События

Онлайн-курс «ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 14 июня, понедельник

Онлайн-курс «Excel для финансов» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 14 июня, понедельник

Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021

Дата проведения: 10 июня, четверг

2-дневный открытый семинар «Остаться в живых — 2021»

Дата проведения: 10 июня, четверг

Корпоративные и регистрационные процедуры 2021

Дата проведения: 9 июня, среда

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»: бухгалтерский учет у арендополучателя

Дата проведения: 9 июня, среда

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 8 июня, вторник

HR-аналитика

Дата проведения: 8 июня, вторник

ПРИМЕНЕНИЕ МСА 540 (ПЕРЕСМОТРЕННОГО, 2018 Г.) «АУДИТ ОЦЕНОЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ»

Дата проведения: 8 июня, вторник

Начался набор! Управление финансами CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно

Дата проведения: 8 июня, вторник

Статьи

Недавно был опубликован Приказ Минтруда № 320н от 19.05.2021, которым вводится новый порядок ведения бумажных трудовых книжек, а также новая форма трудовой книжки.

Сезон отпусков начался, но на форуме «Клерка» вопросов не убывает. Вот самые интересные темы прошедшей недели.

Пока это будет в качестве эксперимента.

Полицейские пришли в офис компании с обыском под видом проведения осмотра места происшествия? А основание — сообщение о совершенном преступлении или полученная оперативная информация? Подобные случаи стали нередкими, а между тем, действовать так — незаконно. В статье расскажем о процессуальных различиях между понятиями обследования, осмотра места происшествия и обыска. И дадим алгоритм действий для недопущения полицейского произвола.

Оборотно-сальдовая ведомость — важнейший бухгалтерский источник как с точки зрения обеспечения качества внутреннего документооборота предприятия, так и представления отчетности в контролирующие органы. Каковы нюансы его составления, расскажем в нашей статье.

Верховный Суд России фактически установил с 2021 года новый критерий разграничения движимого и недвижимого имущества для целей налога на имущество организаций. И сразу скажем, что он имеет прямое отношение к бухгалтерам и бухгалтерскому учёту. Рассказываем, из чего теперь исходить при налогообложении строений, сооружений, производственного оборудования, машин и т. д.

Пройдите тест по налоговым проверкам и смотрите запись инструкции от адвоката о том, как защитить себя и компанию при совместных ревизиях налоговиков и полиции.

Отмена налоговой отчетности для малого бизнеса, очередной способ от налоговиков вычислять схемы, новое про упрощенный вычет... Первая летняя неделя прошла неожиданно насыщенно и быстро. Рассказываем, что взять на заметку, в новом обзоре.

Никто, конечно, этого не хочет, но повышение части налогов неизбежно, а налоговую систему придется донастраивать, рассказали в Минэкономразвития. Мы, честно говоря, уже потерялись в том, сколько раз про это уже говорили за последние пару месяцев.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/1/36839 от 14.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Расходы на зарплату работников и взносы включаем в первоначальную стоимость ОС

Верховный Суд РФ: Определение № 305-ЭС20-14994 от 25.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Даже если требования истца исполнили добровольно, госпошлину оплатит ответчик

ФНС РФ: Письмо № СД-4-21/7355@ от 27.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Организациям не надо обращаться в ИФНС за сообщением на транспортный налог. Но если есть желание, обращайтесь

Минфин РФ: Письмо № 03-07-14/37565 от 18.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Белорусский ИП оказывает электронные услуги российскому ИП. Кто платит НДС?

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