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«Утренний бухгалтер». Банки начали блокировать счета по 115-ФЗ за расчеты с самозанятыми

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Беда пришла откуда не ждали: банки блокируют или предупреждают о блокировке счета компании, которые работают с большим количеством самозанятых.

Важное напоминание. С 1 июля соцпособия будут платить только на карту «Мир»: мы собрали список таких пособий, берите на заметку.

Недавно на «Клерке» писали о планируемом эксперименте с отменой НДС для общепита. Власти не исключают распространения этих планов на гостиницы и отели.

О том, как сейчас идет борьба с так называемым бумажным НДС и почему это может коснуться любой компании — расскажем на бесплатном вебинаре 15 июня. Не забудьте зарегистрироваться.

Как уменьшать на взносы несколько патентов, полученных в одном году? Разобрались в новом сложном письме налоговиков.

Почитать на досуге: все про господдержку малого бизнеса в стиле «ожидание — реальность» в небольшом обзоре.

Рассказываем про новый курс о страховых взносах Центра обучения «Клерка» и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37327 от 17.05.2021

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Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38668 от 20.05.2021

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Казначейство России: Письмо № 01-00-07/9973 от 29.04.2021

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