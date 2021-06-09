«Утренний бухгалтер». Банки начали блокировать счета по 115-ФЗ за расчеты с самозанятыми

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Беда пришла откуда не ждали: банки блокируют или предупреждают о блокировке счета компании, которые работают с большим количеством самозанятых.

Важное напоминание. С 1 июля соцпособия будут платить только на карту «Мир»: мы собрали список таких пособий, берите на заметку.

Недавно на «Клерке» писали о планируемом эксперименте с отменой НДС для общепита. Власти не исключают распространения этих планов на гостиницы и отели.

О том, как сейчас идет борьба с так называемым бумажным НДС и почему это может коснуться любой компании — расскажем на бесплатном вебинаре 15 июня. Не забудьте зарегистрироваться.

Как уменьшать на взносы несколько патентов, полученных в одном году? Разобрались в новом сложном письме налоговиков.

Почитать на досуге: все про господдержку малого бизнеса в стиле «ожидание — реальность» в небольшом обзоре.

Рассказываем про новый курс о страховых взносах Центра обучения «Клерка» и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

Новости

События

Презентация программы CIMA Eng

Дата проведения: 15 июня, вторник

Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется

Дата проведения: 15 июня, вторник

Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 15 июня, вторник

Онлайн-курс «EXCEL ДЛЯ БИЗНЕСА» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 15 июня, вторник

Курс: Финансовый директор

Дата проведения: 15 июня, вторник

Онлайн-курс «ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 14 июня, понедельник

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ трехдневный онлайн интенсив по заработку на маркетплейсах

Дата проведения: 11 июня, пятница

Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021

Дата проведения: 10 июня, четверг

2-дневный открытый семинар «Остаться в живых - 2021»

Дата проведения: 10 июня, четверг

Статьи

Готов проект постановления Правительства.

Какие ограничения по счетам клиентов применяют банки для соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов и как их избежать?

Результативность и успешность компании во многом зависит от мотивированности и самоотдачи в работе ее сотрудников. Привычная схема использования штрафов для улучшения качества работы стала неэффективной. Что же делать руководителям компаний, чтобы работа выполнялась качественно и в срок, а кадровая политика давала хорошие результаты?

Представим, что в компании только один юрист. В марте он ушел в отпуск, но неожиданно нагрянула налоговая проверка, поэтому пришлось вернуть его на работу. Она вышел, сопроводил «выездников» и ушел догуливать свои дни. Однако после налоговой пришел Роспотребнадзор, и без юриста опять не обойтись. Можно ли вызвать его еще раз? Сегодня ответим на этот вопрос и дадим пошаговую инструкцию оформления отзыва сотрудника из ежегодного отпуска.

Ответы на вопросы родителей о том, как оформить путевку для ребенка в лагерь и получить обратно до 20 тысяч рублей.

Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью грамотного распределения нажитого имущества между родными и близкими людьми. Для этого есть два варианта — составить завещание или оформить дарственную.

Традиционно инвестиционные сделки реализуют через обычные займы или прямые инвестиции (создание совместного предприятия или покупка доли в существующей компании). Сегодня рассмотрим с экспертами taxCoach непростой, но интересный инвестиционный инструмент — конвертируемый заём.

Есть два вида...кхм, извращений: кто-то строит любовь и партнерство на экране, а кто-то — с теми, с кого собирает налоги. Глава ФНС заявил, что залог партнерских отношений налоговой и бизнеса — «клиентоцентричные» сервисы и услуги. А налоговое законодательство должно стать «комфортным для налогоплательщика».

Пройдите тест по налоговым проверкам и смотрите запись инструкции от адвоката о том, как защитить себя и компанию при совместных ревизиях налоговиков и полиции.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37317 от 17.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Патент можно получить как по месту проживания, так и по месту ведения деятельности

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37327 от 17.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Монтажные и сварочные работы в рамках ПСН можно выполнять по заказам юрлиц

Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38668 от 20.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Суточные при разъездной работе не нужно облагать НДФЛ и взносами

Казначейство России: Письмо № 01-00-07/9973 от 29.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить платежку при перечислении удержаний из зарплаты работника

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