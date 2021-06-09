«Утренний бухгалтер». Банки начали блокировать счета по 115-ФЗ за расчеты с самозанятыми

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Беда пришла откуда не ждали: банки блокируют или предупреждают о блокировке счета компании, которые работают с большим количеством самозанятых.
Важное напоминание. С 1 июля соцпособия будут платить только на карту «Мир»: мы собрали список таких пособий, берите на заметку.
Недавно на «Клерке» писали о планируемом эксперименте с отменой НДС для общепита. Власти не исключают распространения этих планов на гостиницы и отели.
О том, как сейчас идет борьба с так называемым бумажным НДС и почему это может коснуться любой компании — расскажем на бесплатном вебинаре 15 июня. Не забудьте зарегистрироваться.
Как уменьшать на взносы несколько патентов, полученных в одном году? Разобрались в новом сложном письме налоговиков.
Почитать на досуге: все про господдержку малого бизнеса в стиле «ожидание — реальность» в небольшом обзоре.
Рассказываем про новый курс о страховых взносах Центра обучения «Клерка» и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
Новости
- Компания считала, что у нее нулевая ставка по земельному налогу. Налоговики и суды оказались против
- С 2022 года налогового соглашения между Россией и Нидерландами не будет
- Даже если требования истца исполнили добровольно, госпошлину оплатит ответчик
- Иностранный бизнес в России продолжает развиваться. Но равные ли у нас условия?
- Сотрудники Сбера смогут уйти в годовой неоплачиваемый отпуск (саббатикал)
- Если новый сотрудник так и не приступил к работе, придется сдать отменяющую форму СЗВ-ТД
- Инфляция в мае выросла до 6,02%. По итогам года она может быть выше прогноза
- Почему налоговики в борьбе с неуплатой НДС придут именно к вам? Бесплатный вебинар
- Профсоюзы просят Путина вернуть индексацию работающим пенсионерам
- ИП может уменьшить стоимость патента на взносы, уплаченные за прошлый год
- Государственные сервисы должны быть ближе к клиентам, заявил глава ФНС
- Если сами исправили ошибку в СЗВ-М, то ПФР не имеет права штрафовать
- Налоговая сама посчитает налоги, что упростит работу бизнеса. А как быть с возможными сбоями?
- В Марий Эл теперь единые реквизиты для уплаты налогов
- Всем школьникам создадут цифровой профиль. Спрашивать желания родителей не будут
- Аналитик 1С и глава отдела маркетинга — самые дорогие вакансии в июне
- Расходы на зарплату работников и взносы включаем в первоначальную стоимость ОС
- Рост цен и тарифов тормозит восстановление МСП. Так считают почти 40% бизнеса
- Непроданные квартиры в домах-долгостроях будут раздавать нуждающимся
- За финансовой деятельностью НКО вводят тотальный контроль
- ИП при желании может зарегистрировать свое авто не просто на физлицо, а на ИП. Но есть ли смысл?
- Ликвидация компании не препятствует возбуждению уголовного дела из-за неуплаты налогов
- Компаниям начали блокировать счета из-за расчетов с самозанятыми?
- ФНС рассказала о правилах отказа в уменьшении стоимости патентов на уплаченные взносы
- С 1 июля пособия будут выплачиваться только на карту «Мир»
- Названы регионы с самой высокой безработицей
- С этого года можно запретить перевод своих пенсионных накоплений
- Как заполнить платежку при перечислении удержаний из зарплаты работника
- Монтажные и сварочные работы в рамках ПСН можно выполнять по заказам юрлиц
- Гостиницы и отели могут освободить от НДС
- Для зарубежных компаний введут цифровой налог в 3% от дохода
- Как уменьшать на взносы несколько патентов, полученных в одном году. Разъяснения ФНС
- С иностранными контрагентами расчеты в долларах не запретят. Но хотят сократить
События
Презентация программы CIMA Eng
Дата проведения: 15 июня, вторник
Как налоговая борется со схемами по НДС и почему это вас коснется
Дата проведения: 15 июня, вторник
Онлайн-курс «Проджект-менеджмент 2.0» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июня, вторник
Онлайн-курс «EXCEL ДЛЯ БИЗНЕСА» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 15 июня, вторник
Дата проведения: 15 июня, вторник
Онлайн-курс «ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 14 июня, понедельник
САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ трехдневный онлайн интенсив по заработку на маркетплейсах
Дата проведения: 11 июня, пятница
Снижаем риски доначисления налогов. Маневры налоговиков 2020-2021
Дата проведения: 10 июня, четверг
2-дневный открытый семинар «Остаться в живых - 2021»
Дата проведения: 10 июня, четверг
Статьи
Готов проект постановления Правительства.
Какие ограничения по счетам клиентов применяют банки для соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов и как их избежать?
Результативность и успешность компании во многом зависит от мотивированности и самоотдачи в работе ее сотрудников. Привычная схема использования штрафов для улучшения качества работы стала неэффективной. Что же делать руководителям компаний, чтобы работа выполнялась качественно и в срок, а кадровая политика давала хорошие результаты?
Представим, что в компании только один юрист. В марте он ушел в отпуск, но неожиданно нагрянула налоговая проверка, поэтому пришлось вернуть его на работу. Она вышел, сопроводил «выездников» и ушел догуливать свои дни. Однако после налоговой пришел Роспотребнадзор, и без юриста опять не обойтись. Можно ли вызвать его еще раз? Сегодня ответим на этот вопрос и дадим пошаговую инструкцию оформления отзыва сотрудника из ежегодного отпуска.
Ответы на вопросы родителей о том, как оформить путевку для ребенка в лагерь и получить обратно до 20 тысяч рублей.
Рано или поздно каждый человек сталкивается с необходимостью грамотного распределения нажитого имущества между родными и близкими людьми. Для этого есть два варианта — составить завещание или оформить дарственную.
Традиционно инвестиционные сделки реализуют через обычные займы или прямые инвестиции (создание совместного предприятия или покупка доли в существующей компании). Сегодня рассмотрим с экспертами taxCoach непростой, но интересный инвестиционный инструмент — конвертируемый заём.
Есть два вида...кхм, извращений: кто-то строит любовь и партнерство на экране, а кто-то — с теми, с кого собирает налоги. Глава ФНС заявил, что залог партнерских отношений налоговой и бизнеса — «клиентоцентричные» сервисы и услуги. А налоговое законодательство должно стать «комфортным для налогоплательщика».
Пройдите тест по налоговым проверкам и смотрите запись инструкции от адвоката о том, как защитить себя и компанию при совместных ревизиях налоговиков и полиции.
Блоги компаний
- Налоговые итоги за май 2021 (Юзвак Максим)
- Что сдаем за 2 квартал 2021: памятка для бухгалтера (Такском)
- Новая СЗВ-ТД. Что нас ожидает? (КАМИН)
- Новые ЭЦП с 1 июля. Что делать бухгалтеру: бежать в ФНС или остаться у оператора (БухСофт)
- Только 7 дней, чтобы получить 20 000 руб. за поездку по России (Налогия)
- Упрощенная система налогообложения: все новое, что нужно знать бухгалтеру и ИП (Блог «Клерка»)
- Какие права предлагают предоставить депутаты детям-инвалидам, сиротам (Юзвак Максим)
- Защита акционера банка от субсидиарной ответственности. Часть 1 (Игумнов Групп)
- Осталось три недели. Пошаговая инструкция для ИП по переходу на кассу (Платформа ОФД)
- Вся правда о государственной помощи: ожидание и реальность государственных субсидий и поддержки малого бизнеса (БухСофт)
- Президент поручил повысить уровень жизни… котов и собак (Школа бизнеса Турова)
- Увольнение генерального директора (RosCo)
- Специальная отчетность НКО (RosCo)
- Имущественный вычет по НДФЛ: расходы на благоустройство земельного участка (Юзвак Максим)
Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37317 от 17.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Патент можно получить как по месту проживания, так и по месту ведения деятельности
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/37327 от 17.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Монтажные и сварочные работы в рамках ПСН можно выполнять по заказам юрлиц
Минфин РФ: Письмо № 03-15-06/38668 от 20.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Суточные при разъездной работе не нужно облагать НДФЛ и взносами
Казначейство России: Письмо № 01-00-07/9973 от 29.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Как заполнить платежку при перечислении удержаний из зарплаты работника
Новые темы форума
- Может ли Физ.лицо со статусом ИП учредить ООО и быть там ген.директором
- Карточка Т2 на совместителя
- Налогообложение добавочного капитала
- Совмещение Патента и УСН, как оплачивать мин.налог?
- Приобретение недвижимости без платежек: налоги?
- Новая версия 1С не открывает архивы прошлых лет с других версий
- Не приходят уведомления на почту
- Нужно ли ИП пробивать чек при продаже автомобиля физлицу, зарегистрированному в качестве ИП?
- Уведомление УФМС о заключении труд. договора с гражданами респ. Беларусь
- Площадь объекта или торгового зала для розничной торговли на ПСН - бомба замедленного действия?
- Патент на 3 кв, опять новшества
- Супругу задерживают внеурочно, как пожаловаться?
- Можно ли закупить алкоголь в подарок? для стенда на выставке?
- ИП покупка автомобиля
- Выездные проверки
- Что я делаю не так? Взносы ПФР и ФОМС для МСП
- Ненужная фирма с долгами
- Какую выбрать ЭЦП?
- Иностранные работники
- Иностранный сотрудник, возврат в РФ (из Молдовы)