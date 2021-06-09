💵 Суточные при разъездной работе не нужно облагать НДФЛ и взносами

Суточные работникам с разъездным характером работы не облагаются НДФЛ и взносами. Главное – в договоре прописано, что данная должность носит разъездной характер работы.
Такое разъяснение дал Минфин в письме от 20.05.2021 № 03-15-06/38668.
Суточные относятся к компенсационным выплатам на основании ст. 164.1 ТК. Размер суточных утверждает работодатель в ЛНА, трудовом или коллективном договоре.
Уплачивать с суточных НДФЛ и страховые взносы не надо, если они выплачены в утвержденном работодателем размере.
Минфин отдельно отметил про другие компенсационные выплаты работникам.
Дополнительные компенсации работникам, связанные с исполнением трудовых обязанностей при разъездной работе, не подлежат обложению НДФЛ и страховыми взносами, если они документально подтверждены.
К ним относятся, например, расходы на проезд или аренду жилья.
Иначе – уплата НДФЛ и страховых взносов.