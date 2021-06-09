Истребование налоговиками документов по цепочке: судебная практика

Помните, на «Клерке» недавно писали про требования налоговиками документов «по контрагенту вашего контрагента»? Продолжаем разбирать тему с юристом на примерах из судебной практики.

Сначала общий вывод. Налоговый орган имеет право истребовать документы «по цепочке» контрагентов, однако в требовании должна быть указана связь запрашиваемой информации с хозяйственной деятельностью проверяемого налогоплательщика. В противном случае документы можно не предоставлять.

Теперь про соответствующие нормы права и практику.

Что говорит закон

В соответствии с п.1. ст. 93.1. должностное лицо, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать документы, в том числе связанные с ведением реестра владельца ценных бумаг (в ред. Федерального закона от 17.02.2021 N 6-ФЗ):

у контрагента;

у лица, которое осуществляет (осуществляло) ведение реестра владельцев ценных бумаг;

у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента).

Истребование документов (информации), касающихся деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента), может проводиться также при рассмотрении материалов проверки на основании решения руководителя (заместителя руководителя) налоговой о назначении дополнительных мероприятий налогового контроля.

До внесения изменений Федеральным законом от 17.02.2021 N 6-ФЗ не было формулировки относительно лица, которое осуществляет (осуществляло) ведение реестра владельцев ценных бумаг.

Достаточно часто налогоплательщики получают требования о предоставлении документов со ссылкой на п.1. ст. 93.1. НК РФ, хотя не являются контрагентами лиц, в отношении которых происходит проверка.

Кстати, необходимо помнить еще про п.2. ст. 93.1, где сказано, что в случае, если вне рамок проведения налоговых проверок у инспекторов возникает обоснованная необходимость получения документов (информации) относительно конкретной сделки, они вправе истребовать эти документы: у участников этой сделки;

у иных лиц, располагающих документами (информацией) об этой сделке.

По п.1. ст. 93.1. по одному из дел в 2015 году было «отказное» Определение Верховного суда от 20.02.2015 N 305-КГ14-7282 по делу N А40-172004/2013, после чего появилась обширная судебная практика со ссылкой на данный судебный акт (в частности, Постановления Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2020 N Ф05-24293/2019, Поволжского округа от 01.12.2020 N Ф06-67443/2020).

Пример из судебной практики

Рассмотрим дело N А40-172004/2013.

Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области в адрес МИ ФНС России № 51 по г. Москве было направлено поручение об истребовании документов (информации) у ООО «Газпром межрегионгаз», в связи с проводимой камеральной проверкой декларации по НДС за 1 квартал 2013 года ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская».

Фигурант — предприятие системы Газпром.

МИ ФНС России № 51 по г. Москве поручила истребовать у ООО «Газпром межрегионгаз» книгу продаж, книгу покупок, договор, счета-фактуры за 2012, 2013 год, касающиеся деятельности ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». При этом в поручении также указано, что ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» — поставщик товара в адрес ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская», ООО «Газпром межрегионгаз» — поставщик товара в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». На основании названного поручения в адрес ООО «Газпром межрегионгаз» было требование о предоставлении документов (информации).

Т.е. имели место два обстоятельства: 1. Документы истребовались за период, превышающий проверяемый (осуществлялась камеральная проверка ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» за 1 квартал 2013 года, а документы истребовались за 2012 — 2013 год) 2. Из поручения следовала связь налогоплательщика, получившего требование (ООО «Газпром межрегионгаз»), с налогоплательщиком, в отношении которого проводилась проверка (ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская»).

В требовании, опять же, было указано на то, что ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» — поставщик товара в адрес ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская», а ООО «Газпром межрегионгаз» — поставщик товара в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Калуга».

К требованию также была приложена копия поручения Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области в адрес МИ ФНС России № 51 по г. об истребовании документов (информации) от 20.06.2013г. № 16711.

И в поручении и в требовании налоговики указали, что просят предоставить информацию, «является ли ООО «Газпром межрегионгаз» производителем товаров отгруженных в адрес ООО «Газпром межрегионгаз Калуга». И если нет, то представить счета-фактуры, договор поставщиков товаров, отгруженных в адрес ООО «Газпром межрегионгаз».

Обществом в ответ на вышеуказанное требование было направлено письмо, в котором было указано, что:

Общество не является контрагентом ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская» в проверяемом налоговом периоде;

Общество не располагает документами и информацией о деятельности данного общества.

В связи с чем оснований для предоставления запрошенных документов не усматривается.

Это письмо налоговики квалифицировали как противоправный отказ от предоставления документов (информации), поскольку из информации в требовании прослеживается «цепочка взаимодействия» указанных лиц с проверяемым налогоплательщиком (ООО «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» — ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская»). И соответственно, довод общества о том, что истребуемые документы не содержат информации о проверяемом налогоплательщике и его хозяйственных операциях, является не верным.

На основании изложенного налоговики составили Акт об обнаружении фактов, свидетельствующих о предусмотренных НК РФ налоговых правонарушениях, где сделали вывод о совершении ООО «Газпром межрегионгаз» налогового правонарушения в виде неправомерного несообщения сведений. Предлагалось привлечь Общество к ответственности в виде взыскания штрафа 5000 руб.

По результатам рассмотрения материалов проверки, с учетом представленных возражений ООО «Газпром межрегионгаз», инспекцией вынесено Решение «О привлечении лица к ответственности за налоговое правонарушение». Данным решением ООО «Газпром межрегионгаз» привлечено к налоговой ответственности по п.1 ст. 129.1 НК РФ в виде штрафа размере 5 000 руб. за неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение) сведений, которые лицо должно сообщить налоговому органу.

Что сказали суды

Обращаясь в суд, ООО «Газпром межрегионгаз» указало, что:

1) в нарушение положений ст. 93.1 НК РФ налоговая истребует информацию (документы), не касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика (ООО «ЭКО ФЕРМА «Климовская»);

2) в соответствии с положениями ст. 88 НК РФ, в случае камеральной налоговой проверки декларации но НДС налоговый орган вправе истребовать только документы, подтверждающие право на вычет или пояснения в отношении ошибок и противоречий, содержащихся в налоговой декларации. Истребуемые документы право на вычет не подтверждают, об ошибках и противоречиях в поручении и требовании не указано, а значит, данное поручение и требование не основаны на законе.

Суд первой инстанции, рассмотрев доводы ООО «Газпром межрегионгаз», сделал вывод о том, что основания для фактического отказа в исполнении требования о представлении документов у него не имелось.

Суд заявил, что никаких оснований для ограничения истребования документов только первым контрагентом проверяемого налогоплательщика и запрета на истребование документов по цепочке сделок, связанных с первичной сделкой, у последующих организаций (контрагентов второго, третьего и последующего звена) статьи 82, 93, 93.1 и 89 НК РФ не содержат.

Кроме того, судом был сделан вывод о том, что положения ст. 88 НК РФ не содержат запрета на запрос дополнительных сведений и документов у контрагента или у иных лиц. НК, напротив, наделяет налоговых инспекторов полномочиями истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента), документы (информацию). Суд указал, что согласно п. 8 ст. 88 НК РФ, при подаче декларации по НДС, в которой заявлено право на возмещение налога, камеральная проверка проводится на основе налоговых деклараций и документов, представленных налогоплательщиком. Налоговый орган также вправе истребовать документы, подтверждающие вычеты в соответствии со ст. 172 НК РФ.

Что еще говорит судебная практика

Cуды, ссылаясь на Определение Верховного суда от 20.02.2015 N 305-КГ14-7282, указывают на правомерность истребования документов «по цепочке».

Вот некоторые примеры судебных актов со ссылкой на Определение от 20.02.2015 N 305-КГ14-7282.

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 03.02.2020 N Ф05-24293/2019 по делу N А40-101962/2019 указано:

«Правомерность действий налогового органа по истребованию у Банка документов и информации по ООО „Л'амур Дю Вэн“, которое является контрагентом четвертой очереди ООО АВИАПРЕДПРИЯТИЕ „ГАЗПРОМ АВИА“, подтверждена правовой позицией Верховного Суда Российской Федерации в Определении N 305-КГ14-7282 по делу N А40-172004/2013».

В Постановлении Арбитражного суда Поволжского округа от 01.12.2020 N Ф06-67443/2020 по делу N А12-5790/2020 указано:

«Согласно выводам Верховного суда Российской Федерации, содержащимся в Определении от 20.02.2015 N 305-КГ14-7282, положения статей 82, 93, 93.1 и 89 НК РФ не содержат оснований для ограничения истребования документов только первым контрагентом проверяемого налогоплательщика и запрета на истребование документов по цепочке сделок, связанных с первичной сделкой, у последующих организаций (контрагентов второго, третьего и последующего звена)».

Есть важный нюанс. В требовании должна быть указана связь запрашиваемой информации с проверяемым налогоплательщиком. В противном случае документы можно не предоставлять.

Далее выдержки из Постановления Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 19.08.2020 N Ф01-12330/2020 по делу N А31-9392/2019 (заявитель — ООО «Связь-Энерго»):