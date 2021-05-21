😡 Документы требуют у одной компании по другой, при этом проверяют вообще третью. Налоговики считают, что так можно

Налоговики проверяют ООО «А», и при этом требуют документы у ООО «С», по ООО «Б». При этом, ООО «С» и ООО «А» никак не соприкасаются. Ссылаются на практику ВС с расширительным толкованием норм НК.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Доверителю поступило требование от налогового органа. Неправомерное. Почему неправомерное? Читаем в ответе на требование. Копируем и применяем его в случае получения аналогичного, неправомерного требования.

ООО „Ромашка“ ИНН ..., получено требование от №__ о предоставлении документов (информации) касающейся деятельности ООО „Стро....“ ИНН ... в связи с выездной налоговой проверкой. В качестве оснований для истребования документов (информации) указаны ст. 93 НК РФ и п.1 ст. 93.1 НК РФ.

В требовании указано на необходимость предоставления письменных пояснений в отношении ООО „Стро....“ ИНН ... , являющегося контрагентом проверяемого налогоплательщика ООО „Де....“ ИНН ...

В соответствии с п. 1 ст. 93.1 НК РФ должностное лицо налогового органа, проводящее налоговую проверку, вправе истребовать у контрагента или у иных лиц, располагающих документами (информацией), касающимися деятельности проверяемого налогоплательщика эти документы (информацию).

В требовании №__ от __, истребуются документы, не касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика ООО „Де....“, а касающиеся деятельности ООО „Ромашка“ и его контрагента ООО „Стро...“, которые не являются объектами налоговых проверок.

Учитывая тот факт, что полученное требование является неправомерным, ООО „Ромашка“ не может предоставить истребуемую информацию по нему и просит данное требование уточнить».

В комментариях пишут, что как раз такие требования посыпались.

«Тоже сейчас посыпались требования в рамках проверки ООО „А“, который НЕ является нашим контрагентом, предоставить ВСЕ документы по ООО „Б“, который нашим контрагентом является. Стало быть, можно вежливо отказать?».

Автор на это пишет, что да, можно.

Кто-то пишет, что налоговики ссылаются на судебную практику.

«Ссылаются вот на это: » обращаем Ваше внимание на Определение Верховного суда Российской Федерации от 20 февраля 2015 г. № 305-КГ14-7282, в котором определено, что положения статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации не содержат оснований для ограничения истребования документов (информации) только по контрагентам первого уровня проверяемого налогоплательщика и запрета на истребование документов (информации) по цепочке сделок, связанных с первичной сделкой, у последующих организаций (контрагентов второго, третьего и последующих уровней)".«.

На что автор поста пишет, что пусть ссылаются, в России не прецедентное право.

«Да пусть ссылаются. А я ссылался на Налоговый кодекс. У нас не прецедентное право. В НК много каких ограничений нет. Ответ работает. Но, конечно, каждый случай индивидуальный».