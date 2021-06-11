Что будет с розничными кредитами: прогноз для заемщиков и банков

За первые четыре месяца этого года розничное кредитование обновило сразу несколько рекордов. В апреле, по оценке Frank Research, было выдано 1,3 трлн рублей кредитов физическим лицам без учета кредитных карт. Это абсолютный исторический максимум (если считать в номинальном денежном выражении, не учитывая инфляцию). Из этого объема 47% (почти 614 млрд рублей) — кредиты наличными, 43% (почти 562 млрд рублей) — ипотека. Автокредиты тоже поставили рекорд: месячная выдача в апреле превысила 97 млрд рублей. Ипотека до максимума не дотянула совсем немного — в декабре прошлого года банки выдали более 562 млрд рублей.

За первые четыре месяца 2021 года банки выдали более 4,2 трлн розничных кредитов — в 1,5 раза больше, чем за аналогичные периоды и прошлого, и позапрошлого года. Прирост к апрелю выглядит вообще фантастическим — более 560%, но все-таки надо вспомнить, что как раз в прошлом году именно апрель был самым «закрытым» месяцем: банки практически заморозили все виды кредитования на фоне карантина.

По данным ЦБ, на начало этого года хотя бы один действующий кредит был почти у 42 млн российских граждан, очевидно, что и это число сильно выросло за первые четыре месяца и очередной рекорд также побит. Средние размеры кредитов тоже растут — впервые в этом году для потребкредитов он составил более 200 тыс. рублей, а в сегменте кредитов наличными — более 400 млн рублей.

Еще один рекорд — на рынке микрозаймов. По данным «Эквифакс», в марте россияне взяли 2,35 млн микрозаймов — это также исторический максимум и существенно больше результатов аналогичных месяцев 2019 и 2020 годов. Объем портфеля микрозаймов физлицам приблизился к 180 млрд рублей, а число активных ссуд превысило 13,9 млн.

Вместе с рекордами розничное кредитование ставит и антирекорды: по размерам просрочки и числу плохих долгов. Общий объем просроченных розничных кредитов уже превысил триллион рублей. По кредитным картам просроченные долги превысили 150 млрд рублей. Число просроченных микрозаймов к началу апреля составило более 5,4 млн, а объем просрочки, по данным «Эквифакс», — 61 млрд рублей. Средний размер просроченного долга, по расчетам НАПКА, к концу I квартала вырос до 137 тыс. рублей, а на погашение проблемного кредита россиянам теперь нужно в среднем более 15 месяцев.

Все эти впечатляющие цифры вызвали волну алармистских прогнозов. На фоне стагнации доходов населения быстрый рост кредитования действительно не выглядит здоровым. С другой стороны, доля просрочки в большинстве сегментов остается стабильной либо даже сокращается (как, например, в кредитных картах и автокредитовании). Реструктуризации и относительно мягкая политика банков позволили демпфировать негативные последствия пандемии, а ведь год назад прогнозы по дефолтности были куда мрачнее.

Сейчас розничные кредиты — это вовсе не экстренное закрытие людьми дыр в своих бюджетах, а в большей степени — повышение уровня потребления и качества жизни, но не за счет роста доходов. В краткосрочном периоде это приемлемый вариант, тем более пока ставки оставались низкими. Это и отложенный прошлогодний спрос (автомобили, квартиры, строительство и ремонт, покупка техники), и сезонная активизация. Начиная с мая темпы роста кредитования начнут падать: банки начали повышать ставки, а риск-аппетиты понемногу снижать. Число заявок на новые кредиты будет сокращаться начиная с июня, да и доля одобрений постепенно тоже — мы входим в новый цикл балансировки кредитования.

Никакого кризиса плохих розничных долгов, конечно, в этом году не будет, как не было его ни в один из последних периодов финансовой турбулентности — ни в 2008—2009, ни в 2014—2015 годах. Последствия будут стандартными: банки в этом году снова нарастят резервы по розничным ссудам, Центробанк может немного скорректировать нормативы и требования, чтобы охладить аппетиты к росту, а у коллекторов в этом году прибавится работы. Рост кредитования — сейчас один из инструментов запуска спирали спроса, и эта его позитивная роль нивелирует негативный эффект роста просрочки. Главное, чтобы к следующей весне динамика доходов населения перестала быть нулевой.

Что в таких условиях ожидать заемщикам?

В ближайшие полгода нас ждет постепенное повышение ставок, ужесточение риск-менеджмента и банков, и МФО (хотя микрофинансисты, конечно же, останутся мягче).

В связи с этим, во-первых, для тех, у кого высокая долговая нагрузка, шансы на одобрение новых кредитов снижаются. Банки начинают «закручивать гайки», и короткий период очень высокой лояльности к рискованным категориям клиентов завершен. Во-вторых, ставки будут расти по всем видам кредитов: начиная от ипотеки и заканчивая кредитными картами. Как раз поторопиться с ипотекой имеет смысл до окончания льготной программы субсидирования ставок: ипотека будет дороже в июле, и таких условий, как сейчас, точно не будет еще какое-то (возможно, продолжительное) время.

Из законодательных новаций — новый механизм добровольного «самоограничения» на получение кредитов. Когда сам заемщик через портал госуслуг или обратившись в банк устанавливает для себя запрет на получение займов от МФО или банка. Это прежде всего защита от мошенников, которые в последнее время очень активизировались как раз в такой модели: принуждают взять кредит и перевести деньги на свои счета либо оформляют дистанционно по подложным документам кредит без ведома самого заемщика. Также Центральный банк инициировал введение ограничений на кредиты с плавающей ставкой (не запрещая их). При повышающихся ставках на рынке плавающие ставки становятся действительно угрозой платежеспособности заемщиков с большими долгами (обычно это ипотека). Эта инициатива превентивно призвана защитить от принятия чрезмерного процентного риска.