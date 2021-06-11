Что будет с розничными кредитами: прогноз для заемщиков и банков

За первые четыре месяца этого года розничное кредитование обновило сразу несколько рекордов. В апреле, по оценке Frank Research, было выдано 1,3 трлн рублей кредитов физическим лицам без учета кредитных карт. Это абсолютный исторический максимум (если считать в номинальном денежном выражении, не учитывая инфляцию). Из этого объема 47% (почти 614 млрд рублей) — кредиты наличными, 43% (почти 562 млрд рублей) — ипотека. Автокредиты тоже поставили рекорд: месячная выдача в апреле превысила 97 млрд рублей. Ипотека до максимума не дотянула совсем немного — в декабре прошлого года банки выдали более 562 млрд рублей.
За первые четыре месяца 2021 года банки выдали более 4,2 трлн розничных кредитов — в 1,5 раза больше, чем за аналогичные периоды и прошлого, и позапрошлого года. Прирост к апрелю выглядит вообще фантастическим — более 560%, но все-таки надо вспомнить, что как раз в прошлом году именно апрель был самым «закрытым» месяцем: банки практически заморозили все виды кредитования на фоне карантина.
По данным ЦБ, на начало этого года хотя бы один действующий кредит был почти у 42 млн российских граждан, очевидно, что и это число сильно выросло за первые четыре месяца и очередной рекорд также побит. Средние размеры кредитов тоже растут — впервые в этом году для потребкредитов он составил более 200 тыс. рублей, а в сегменте кредитов наличными — более 400 млн рублей.
Еще один рекорд — на рынке микрозаймов. По данным «Эквифакс», в марте россияне взяли 2,35 млн микрозаймов — это также исторический максимум и существенно больше результатов аналогичных месяцев 2019 и 2020 годов. Объем портфеля микрозаймов физлицам приблизился к 180 млрд рублей, а число активных ссуд превысило 13,9 млн.
Вместе с рекордами розничное кредитование ставит и антирекорды: по размерам просрочки и числу плохих долгов. Общий объем просроченных розничных кредитов уже превысил триллион рублей. По кредитным картам просроченные долги превысили 150 млрд рублей. Число просроченных микрозаймов к началу апреля составило более 5,4 млн, а объем просрочки, по данным «Эквифакс», — 61 млрд рублей. Средний размер просроченного долга, по расчетам НАПКА, к концу I квартала вырос до 137 тыс. рублей, а на погашение проблемного кредита россиянам теперь нужно в среднем более 15 месяцев.
Все эти впечатляющие цифры вызвали волну алармистских прогнозов. На фоне стагнации доходов населения быстрый рост кредитования действительно не выглядит здоровым. С другой стороны, доля просрочки в большинстве сегментов остается стабильной либо даже сокращается (как, например, в кредитных картах и автокредитовании). Реструктуризации и относительно мягкая политика банков позволили демпфировать негативные последствия пандемии, а ведь год назад прогнозы по дефолтности были куда мрачнее.
Сейчас розничные кредиты — это вовсе не экстренное закрытие людьми дыр в своих бюджетах, а в большей степени — повышение уровня потребления и качества жизни, но не за счет роста доходов. В краткосрочном периоде это приемлемый вариант, тем более пока ставки оставались низкими. Это и отложенный прошлогодний спрос (автомобили, квартиры, строительство и ремонт, покупка техники), и сезонная активизация. Начиная с мая темпы роста кредитования начнут падать: банки начали повышать ставки, а риск-аппетиты понемногу снижать. Число заявок на новые кредиты будет сокращаться начиная с июня, да и доля одобрений постепенно тоже — мы входим в новый цикл балансировки кредитования.
Никакого кризиса плохих розничных долгов, конечно, в этом году не будет, как не было его ни в один из последних периодов финансовой турбулентности — ни в 2008—2009, ни в 2014—2015 годах. Последствия будут стандартными: банки в этом году снова нарастят резервы по розничным ссудам, Центробанк может немного скорректировать нормативы и требования, чтобы охладить аппетиты к росту, а у коллекторов в этом году прибавится работы. Рост кредитования — сейчас один из инструментов запуска спирали спроса, и эта его позитивная роль нивелирует негативный эффект роста просрочки. Главное, чтобы к следующей весне динамика доходов населения перестала быть нулевой.
Что в таких условиях ожидать заемщикам?
В ближайшие полгода нас ждет постепенное повышение ставок, ужесточение риск-менеджмента и банков, и МФО (хотя микрофинансисты, конечно же, останутся мягче).
В связи с этим, во-первых, для тех, у кого высокая долговая нагрузка, шансы на одобрение новых кредитов снижаются. Банки начинают «закручивать гайки», и короткий период очень высокой лояльности к рискованным категориям клиентов завершен. Во-вторых, ставки будут расти по всем видам кредитов: начиная от ипотеки и заканчивая кредитными картами. Как раз поторопиться с ипотекой имеет смысл до окончания льготной программы субсидирования ставок: ипотека будет дороже в июле, и таких условий, как сейчас, точно не будет еще какое-то (возможно, продолжительное) время.
Из законодательных новаций — новый механизм добровольного «самоограничения» на получение кредитов. Когда сам заемщик через портал госуслуг или обратившись в банк устанавливает для себя запрет на получение займов от МФО или банка. Это прежде всего защита от мошенников, которые в последнее время очень активизировались как раз в такой модели: принуждают взять кредит и перевести деньги на свои счета либо оформляют дистанционно по подложным документам кредит без ведома самого заемщика. Также Центральный банк инициировал введение ограничений на кредиты с плавающей ставкой (не запрещая их). При повышающихся ставках на рынке плавающие ставки становятся действительно угрозой платежеспособности заемщиков с большими долгами (обычно это ипотека). Эта инициатива превентивно призвана защитить от принятия чрезмерного процентного риска.
В любом случае — как с точки зрения решения по обращению за новым кредитом, так и с точки зрения защиты от мошенников — главный совет: быть внимательными. В условиях роста ставок и более жесткой политики банков необходимо внимательно рассчитывать свою реальную долговую нагрузку с учетом прогноза доходов и ежемесячных платежей, причем учитывать все кредиты, которые обслуживаются. Никто (ни банк, ни регулятор, ни другие организации) лучше самого заемщика не сможет уберечь его от принятия слишком большого риска, получения кредита на очень обременительных условиях или вообще оформления фиктивного займа.