Синдром трудоголика: как определить, что твой сотрудник перерабатывает

Многие владельцы компаний мечтают о сотрудниках, для которых работа — смысл жизни. Казалось бы, такой кандидат предан организации, круглосуточно на связи и готов взяться за любые задачи. Но так ли полезен трудоголик, если оценивать общую продуктивность?

Кто такой трудоголик?

Термин «трудоголик» был введен в научную лексику после выхода в свет в 1971 году книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика». Автор утверждает: трудоголизм — это диагноз, психическое расстройство, а не синоним продуктивности и трудолюбия.

Трудоголизм не всегда может быть связан с любовью к профессии или материальной необходимостью. Стремление уйти от семейных проблем, психическая зависимость от одобрения со стороны руководства и коллег, привычка работать по 12-14 часов в день — более частые причины. В этом случае профессия становится для человека источником наиболее значимых смыслов, чувств и переживаний, а семья, хобби, отдых и развлечения отодвигаются на второй план.

Как трудоголизм негативно влияет на результаты компании

Трудоголики даже во время болезни предпочитают выходить на работу, демонстрируя свою незаменимость или преданность компании. Но из-за плохого самочувствия их результативность заметно снижается. Если речь идет об инфекционных заболеваниях, здоровье остальных сотрудников тоже оказывается под угрозой.

«Уход» в работу одного или нескольких членов команды негативно сказывается на психологическом микроклимате в коллективе. У трудоголика растет неудовлетворенность жизнью и эмоциональное выгорание из-за частых конфликтов в семье, которой он не уделяет достаточно внимания. Свой гнев он срывает и на коллегах, понижая их мотивацию.

Производительность труда остается на низком уровне, так как трудоголик не креативен, нацелен не на результат, а на увеличение объема работы. Такой подход особенно опасен среди представителей управленческого звена, творческих и инженерных профессий, в которых важен качественный рост.

Как понять, что сотрудники перерабатывают

Чтобы выявить трудоголика, психологи используют опросник Е. П. Ильина. Если нет возможности провести с сотрудниками психологический тест, задайте потенциальным «кандидатам» ряд вопросов. Ответы на них дадут понять, связана ли переработка с личностным расстройством, или у человека материальные трудности:

«Часто ли вы обдумываете рабочие планы дома?»

«Что доставляет вам удовольствие: работа или отдых?»

«Вы бы хотели быть в этой профессии, если бы не нуждались в деньгах?»

«Является ли для вас работа жизненным приоритетом?»

«Вы испытываете удовольствие от своего дела?»

«Нравится ли вам задерживаться на работе?»

«Испытываете ли вы напряжение, если остаетесь без дела?»

«Думаете ли вы, что лучше сделать меньше, но качественнее?»

Если в ответах сотрудника работа и ее объем остаются в приоритете, перед вами трудоголик, который нуждается в психологической поддержке.

Пять шагов от трудоголизма к здоровому трудолюбию

Задача руководителя — оказать помощь любому сотруднику. С помощью статистических данных можно указать трудоголику на несоответствие результативности и времени, проведенному на рабочем месте.

Попросите сотрудника в личной беседе в устной или письменной форме оценить по 10-балльной шкале состояние каждой сферы его жизни и время, которое ей отводится. При наличии жизненного дисбаланса в сторону профессиональной деятельности стоит поговорить с другими сотрудниками, и выяснить, замечают ли они происходящие изменения. Порой важна беседа с членами семьи трудоголика для прояснения ситуации.

Если руководитель дорожит работником и не задумывается о его увольнении, необходимо выстроить для него четкий план задач на день и определить временные рамки для их выполнения, разбить крупный проект на ряд мелких этапов. Иногда помогает тесная работа в команде, когда возникает необходимость сделать работу быстро и качественно, чтобы не подвести других. Но этот прием актуален только для ответственных сотрудников.

Руководитель должен определить временные рамки трудового дня, выделить 0,5-1 час на обеденный перерыв. В Японии в штате есть особая должность для человека, который следит за выполнением сотрудниками этого регламента.

Если нужна серьезная психологическая помощь, придется направить работника на консультацию к специалисту. При отсутствии у сотрудника отпусков в ближайшие 1-2 года можно принудительно отправить его в санаторий за счет компании (если позволяет бюджет).

Психологическая поддержка крайне важна при наличии у человека нездорового трудоголизма. Но если переработки основаны на карьеризме, любви к профессии или материальных трудностях, решить проблему поможет только адекватная оценка соответствия талантов сотрудника, его должности, заработной платы и социальной защиты.

Светлана Гладун, предприниматель и основатель компании «Кофейный Магнат»