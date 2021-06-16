Синдром трудоголика: как определить, что твой сотрудник перерабатывает

Многие владельцы компаний мечтают о сотрудниках, для которых работа — смысл жизни. Казалось бы, такой кандидат предан организации, круглосуточно на связи и готов взяться за любые задачи. Но так ли полезен трудоголик, если оценивать общую продуктивность?
Кто такой трудоголик?
Термин «трудоголик» был введен в научную лексику после выхода в свет в 1971 году книги американского психолога Уэйна Эдварда Оутса «Исповедь трудоголика». Автор утверждает: трудоголизм — это диагноз, психическое расстройство, а не синоним продуктивности и трудолюбия.
Трудоголизм не всегда может быть связан с любовью к профессии или материальной необходимостью. Стремление уйти от семейных проблем, психическая зависимость от одобрения со стороны руководства и коллег, привычка работать по 12-14 часов в день — более частые причины. В этом случае профессия становится для человека источником наиболее значимых смыслов, чувств и переживаний, а семья, хобби, отдых и развлечения отодвигаются на второй план.
Как трудоголизм негативно влияет на результаты компании
Трудоголики даже во время болезни предпочитают выходить на работу, демонстрируя свою незаменимость или преданность компании. Но из-за плохого самочувствия их результативность заметно снижается. Если речь идет об инфекционных заболеваниях, здоровье остальных сотрудников тоже оказывается под угрозой.
«Уход» в работу одного или нескольких членов команды негативно сказывается на психологическом микроклимате в коллективе. У трудоголика растет неудовлетворенность жизнью и эмоциональное выгорание из-за частых конфликтов в семье, которой он не уделяет достаточно внимания. Свой гнев он срывает и на коллегах, понижая их мотивацию.
Производительность труда остается на низком уровне, так как трудоголик не креативен, нацелен не на результат, а на увеличение объема работы. Такой подход особенно опасен среди представителей управленческого звена, творческих и инженерных профессий, в которых важен качественный рост.
Как понять, что сотрудники перерабатывают
Чтобы выявить трудоголика, психологи используют опросник Е. П. Ильина. Если нет возможности провести с сотрудниками психологический тест, задайте потенциальным «кандидатам» ряд вопросов. Ответы на них дадут понять, связана ли переработка с личностным расстройством, или у человека материальные трудности:
- «Часто ли вы обдумываете рабочие планы дома?»
- «Что доставляет вам удовольствие: работа или отдых?»
- «Вы бы хотели быть в этой профессии, если бы не нуждались в деньгах?»
- «Является ли для вас работа жизненным приоритетом?»
- «Вы испытываете удовольствие от своего дела?»
- «Нравится ли вам задерживаться на работе?»
- «Испытываете ли вы напряжение, если остаетесь без дела?»
- «Думаете ли вы, что лучше сделать меньше, но качественнее?»
Если в ответах сотрудника работа и ее объем остаются в приоритете, перед вами трудоголик, который нуждается в психологической поддержке.
Пять шагов от трудоголизма к здоровому трудолюбию
Задача руководителя — оказать помощь любому сотруднику. С помощью статистических данных можно указать трудоголику на несоответствие результативности и времени, проведенному на рабочем месте.
Попросите сотрудника в личной беседе в устной или письменной форме оценить по 10-балльной шкале состояние каждой сферы его жизни и время, которое ей отводится. При наличии жизненного дисбаланса в сторону профессиональной деятельности стоит поговорить с другими сотрудниками, и выяснить, замечают ли они происходящие изменения. Порой важна беседа с членами семьи трудоголика для прояснения ситуации.
Если руководитель дорожит работником и не задумывается о его увольнении, необходимо выстроить для него четкий план задач на день и определить временные рамки для их выполнения, разбить крупный проект на ряд мелких этапов. Иногда помогает тесная работа в команде, когда возникает необходимость сделать работу быстро и качественно, чтобы не подвести других. Но этот прием актуален только для ответственных сотрудников.
Руководитель должен определить временные рамки трудового дня, выделить 0,5-1 час на обеденный перерыв. В Японии в штате есть особая должность для человека, который следит за выполнением сотрудниками этого регламента.
Если нужна серьезная психологическая помощь, придется направить работника на консультацию к специалисту. При отсутствии у сотрудника отпусков в ближайшие 1-2 года можно принудительно отправить его в санаторий за счет компании (если позволяет бюджет).
Психологическая поддержка крайне важна при наличии у человека нездорового трудоголизма. Но если переработки основаны на карьеризме, любви к профессии или материальных трудностях, решить проблему поможет только адекватная оценка соответствия талантов сотрудника, его должности, заработной платы и социальной защиты.
Светлана Гладун, предприниматель и основатель компании «Кофейный Магнат»