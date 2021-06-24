«Утренний бухгалтер». Договорников массово переводят в самозанятые

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Компании все чаще переходят на формат работы с самозанятыми. Люди протестуют и считаю, что это нужно запретить и разрешить юрлицам работать с физиками только по трудовому договору или договору ГПХ.

Очередной абсурд от налоговиков: они блокируют счет и списывают недоимку, а если на счете нет требуемой суммы — уходит заявка к приставам. И получается, что недоимку списывают дважды.

С 1 июля ПФР начинает принимать заявления на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.

Опять поднимают вопрос об изменениях в НДФЛ. В Госдуме предложили поднять ставку налога для богатых до 35%.

В порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ внесут изменения: рассказываем, какие.

На заметку: в УПД надо добавить новый реквизит. Потому что поменяется счет-фактура.

Надоела ежедневная рутина и вы всерьез подумываете уйти в аутсорс? Поможет онлайн-курс «Клерка»: на него как раз скидка 20%.

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Новости

События

Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 30 июня, среда

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 29 июня, вторник

Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском

Дата проведения: 29 июня, вторник

Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)

Дата проведения: 29 июня, вторник

Налоговая оптимизация 2021: как по закону нельзя и как можно?

Дата проведения: 29 июня, вторник

Бухгалтерская и налоговая отчетность за I полугодие-2021

Дата проведения: 29 июня, вторник

II Всероссийская конференция расчётчиков зарплаты

Дата проведения: 29 июня, вторник

Онлайн-курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июня, вторник

Онлайн-курс «ADVANCED EXCEL» с обратной связью от преподавателя

Дата проведения: 29 июня, вторник

Отчетность за полугодие 2021 г.: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Новые ФСБУ (28-29 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)

Дата проведения: 28 июня, понедельник

Статьи

Правда, объяснений пока не очень много.

Статус ИП позволяет гражданам заниматься предпринимательской деятельностью и самостоятельно уплачивать налоги и взносы. А может ли ИП наняться на работу по трудовому договору в компанию или к другому ИП? Какие ограничения и риски могут возникнуть у работодателей, оформивших таких лиц в штат?

Многие компании с целью повышения эффективности работы персонала направляют сотрудников на курсы повышения квалификации. Экономические перемены и развитие бизнеса просто обязывают к получению новых знаний, практик, навыков. В то же время у бухгалтеров, занимающихся расчетом заработной платы, невольно возникают сложности с отражением в программах 1С оплаты сотрудникам в период их пребывания на курсах повышения квалификации. Каким кодом отмечается данный факт в табеле учета рабочего времени?

Бизнес — дело рискованное. Всегда есть вероятность, что владелец придет к решению о закрытии предприятия. Она увеличивается, когда есть внешние негативные факторы. В 2020 и 2021 году таковым стал коронавирус и последствия эпидемии.

Маркировка товаров по-прежнему очень актуальна для многих предприятий, а законодательные изменения продолжаются — и значит, все больше компаний охватывает эта система. Рассказываем об одной из важных технических сторон.

Немного про экономию НДС, чтобы вы не велись на странные рассказы об этом от лизинговых компаний.

Мы не раз касались вопроса должной осмотрительности, которая при наличии сомнительного контрагента является фактически единственным шансом доказать, что вы не получали необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, вам нужно создать (воссоздать) «легенду» взаимоотношений с контрагентом, а также подготовиться к вопросам налоговиков и знать, какие документы у вас запросят.

Новые штрафы для компаний появятся в КоАП: на этот раз за действия руководства по отмыванию денег. Например, сделки с нелегально приобретенным имуществом.

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Документы

ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-14/680@ от 26.12.2014

ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7565@ от 01.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Коэффициент владения землей для земельного налога определяется как простая дробь

ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3057@ от 22.04.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцы должны сдавать декларацию по налогу на имущество с жилья, если налог в регионе рассчитывается по кадастру

Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-4424 от 17.05.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Премии к юбилею фирмы можно не выплачивать декретницам

ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-3/4368@ от 17.06.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В УПД надо добавить новый реквизит. Потому что поменяется счет-фактура

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