«Утренний бухгалтер». Договорников массово переводят в самозанятые

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Компании все чаще переходят на формат работы с самозанятыми. Люди протестуют и считаю, что это нужно запретить и разрешить юрлицам работать с физиками только по трудовому договору или договору ГПХ.
Очередной абсурд от налоговиков: они блокируют счет и списывают недоимку, а если на счете нет требуемой суммы — уходит заявка к приставам. И получается, что недоимку списывают дважды.
С 1 июля ПФР начинает принимать заявления на новые пособия беременным женщинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет.
Опять поднимают вопрос об изменениях в НДФЛ. В Госдуме предложили поднять ставку налога для богатых до 35%.
В порядок заполнения формы СЗВ-СТАЖ внесут изменения: рассказываем, какие.
На заметку: в УПД надо добавить новый реквизит. Потому что поменяется счет-фактура.
Надоела ежедневная рутина и вы всерьез подумываете уйти в аутсорс? Поможет онлайн-курс «Клерка»: на него как раз скидка 20%.
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Новости
- Бухгалтеры переживают, как электронный оборот будет проходить с новыми ЭЦП от ФНС
- В УПД надо добавить новый реквизит. Потому что поменяется счет-фактура
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- Малый бизнес должен банкам 6,25 трлн руб.
- В Краснодарском крае ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников
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- Что нужно знать об отпусках в 2021 году бухгалтеру и кадровику? Бесплатный вебинар завтра
- Компании будут штрафовать за действия владельцев и руководства в отмывании денег
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- Сотрудников с медотводом от прививок будут отстранять от работы
- Столичные магазины и транспорт пока не будут переводить в «бесковидный» режим
- Премии к юбилею фирмы можно не выплачивать декретницам
- Многодетным предложили выплачивать по 100 тыс. руб. ежегодно
- С 1 июля беременные и матери-одиночки смогут подать заявление на выплату нового пособия
- На соки и лимонады могут ввести акциз
- По одной и той же недоимке сначала списывают налоговики, а потом приставы. Случай не единичный
- Упрощенцы должны сдавать декларацию по налогу на имущество с жилья, если налог в регионе рассчитывается по кадастру
- Коэффициент владения землей для земельного налога определяется как простая дробь
- С чего начать восстановление бухгалтерии в кафе с кучей долгов?
- В Бурятии ввели локдаун с 27 июня по 11 июля
- К 2024 году количество самозанятых вырастет до 8,4 млн чел. Сейчас их 2,4 млн
- Налоговики снова приостанавливают очные приемы из-за ковида
- Новый кризис неизбежно наступит, предупредили в ЦБ
- В 2021 году в Крыму не будут вводить курортный сбор
- Сергей Миронов: у людей низкие зарплаты из-за жадности бизнеса
- Люди протестуют против повального перевода всех договорников в самозанятые
- Изменения в льготной ипотеке не замедлят рост цен на жилье
- Бухгалтер-самозанятый. Какие могут быть риски?
События
Онлайн-курс «Финансовый анализ» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 30 июня, среда
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 29 июня, вторник
Презентация программы ACCA «Финансы и управление бизнесом» на русском
Дата проведения: 29 июня, вторник
Презентация программы CIMA Rus (модуль Р1)
Дата проведения: 29 июня, вторник
Налоговая оптимизация 2021: как по закону нельзя и как можно?
Дата проведения: 29 июня, вторник
Бухгалтерская и налоговая отчетность за I полугодие-2021
Дата проведения: 29 июня, вторник
II Всероссийская конференция расчётчиков зарплаты
Дата проведения: 29 июня, вторник
Онлайн-курс «Магия PowerPoint» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июня, вторник
Онлайн-курс «ADVANCED EXCEL» с обратной связью от преподавателя
Дата проведения: 29 июня, вторник
Отчетность за полугодие 2021 г.: налог на прибыль, НДС, зарплата, НДФЛ и страховые взносы. Новые ФСБУ (28-29 июня 2021 г., онлайн и в зале, зачет часов ИПБ)
Дата проведения: 28 июня, понедельник
Статьи
Правда, объяснений пока не очень много.
Статус ИП позволяет гражданам заниматься предпринимательской деятельностью и самостоятельно уплачивать налоги и взносы. А может ли ИП наняться на работу по трудовому договору в компанию или к другому ИП? Какие ограничения и риски могут возникнуть у работодателей, оформивших таких лиц в штат?
Многие компании с целью повышения эффективности работы персонала направляют сотрудников на курсы повышения квалификации. Экономические перемены и развитие бизнеса просто обязывают к получению новых знаний, практик, навыков. В то же время у бухгалтеров, занимающихся расчетом заработной платы, невольно возникают сложности с отражением в программах 1С оплаты сотрудникам в период их пребывания на курсах повышения квалификации. Каким кодом отмечается данный факт в табеле учета рабочего времени?
Бизнес — дело рискованное. Всегда есть вероятность, что владелец придет к решению о закрытии предприятия. Она увеличивается, когда есть внешние негативные факторы. В 2020 и 2021 году таковым стал коронавирус и последствия эпидемии.
Маркировка товаров по-прежнему очень актуальна для многих предприятий, а законодательные изменения продолжаются — и значит, все больше компаний охватывает эта система. Рассказываем об одной из важных технических сторон.
Немного про экономию НДС, чтобы вы не велись на странные рассказы об этом от лизинговых компаний.
Мы не раз касались вопроса должной осмотрительности, которая при наличии сомнительного контрагента является фактически единственным шансом доказать, что вы не получали необоснованной налоговой выгоды. Кроме того, вам нужно создать (воссоздать) «легенду» взаимоотношений с контрагентом, а также подготовиться к вопросам налоговиков и знать, какие документы у вас запросят.
Новые штрафы для компаний появятся в КоАП: на этот раз за действия руководства по отмыванию денег. Например, сделки с нелегально приобретенным имуществом.
Блоги компаний
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- Допустит ли арбитражный суд представителя без высшего юридического образования? (Александр Жуков)
Документы
ФНС РФ: Приказ № ММВ-7-14/680@ от 26.12.2014
ФНС РФ: Письмо № БС-4-21/7565@ от 01.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Коэффициент владения землей для земельного налога определяется как простая дробь
ФНС РФ: Письмо № БС-3-21/3057@ от 22.04.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Упрощенцы должны сдавать декларацию по налогу на имущество с жилья, если налог в регионе рассчитывается по кадастру
Минтруд РФ: Письмо № 14-3/ООГ-4424 от 17.05.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Премии к юбилею фирмы можно не выплачивать декретницам
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-3/4368@ от 17.06.2021
Подробнее о документе мы писали в новости В УПД надо добавить новый реквизит. Потому что поменяется счет-фактура
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