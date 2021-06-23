В УПД надо добавить новый реквизит. Потому что поменяется счет-фактура

Налогоплательщикам следует дополнить форму универсального передаточного документа строкой 5а «Документ об отгрузке № п/п», если УПД выступает в роли счета-фактуры (указан статус 1).

Сделать это надо с 1 июля 2021 года, поскольку с этой даты начинает действовать новая форма счета-фактуры, где появился такой реквизит.

Форма универсального передаточного документа (УПД) рекомендована для применения письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@.

ФНС в письме от 17.06.2021 № ЗГ-3-3/4368@ напомнила, что форма УПД только рекомендованная и вносить изменения в неё могут сами налогоплательщики. Но для того, чтобы документ использовался одновременно в целях исчисления налога на прибыль и расчетов с бюджетом по НДС, в нем дожны быть обязательные реквизиты. Таким реквизитом и является строка 5а «Документ об отгрузке № п/п».

Поэтому, если УПД используется как счет-фактура (статус 1 в документе), то строку надо добавить.