Премии к юбилею фирмы можно не выплачивать декретницам

Премии работникам, не связанные с трудовой деятельностью, можно не выплачивать сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 17.05.2021 № 14-3/ООГ-4424.

Размеры и правила выплаты премий устанавливаются локальными нормативными актами работодателями.

Поэтому компания самостоятельно определяет, кому выплачивать премирование, а кому нет.

Премия к юбилею компании не исключение. Правила выплаты такой премии должны быть прописаны в ЛНА.