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Премии к юбилею фирмы можно не выплачивать декретницам

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Рубрика Премии
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Премии работникам, не связанные с трудовой деятельностью, можно не выплачивать сотрудницам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком.

Такое разъяснение дал Минтруд в письме от 17.05.2021 № 14-3/ООГ-4424.

Размеры и правила выплаты премий устанавливаются локальными нормативными актами работодателями.

Поэтому компания самостоятельно определяет, кому выплачивать премирование, а кому нет.

Премия к юбилею компании не исключение. Правила выплаты такой премии должны быть прописаны в ЛНА.

Работодатель имеет право не премировать сотрудников, которые в настоящее время не работают в компании, а, например, находятся в отпуске по уходу за ребенком.

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