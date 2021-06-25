Какую помощь от банков могут получить самозанятые

Режим НПД работает в стране не первый год, но у самозанятых по-прежнему много вопросов по законам и инструментам работы — в частности, финансовым. Разбираемся, что предлагают СМЗ банки.
Предлагаем посмотреть запись митапа «Самозанятые: от экспериментов к реальности»:
Итак, основные выводы.
1. И банки, и платформы по работе с самозанятыми сейчас целятся, в первую очередь, в массовый сегмент — водителей, курьеров и т.п.
2. Боли самих СМЗ не изучены, поэтому здесь есть потенциал для развития сотрудничества.
3. Структура найма будет меняться: все больше людей будут предлагать свои услуги. Вырастет спрос на платформы, которые закроют эту потребность.
4. Самозанятый выбирает не банк, а инструменты для ведения бизнеса / заработка.
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