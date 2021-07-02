Вопросы-ответы про обязательную вакцинацию: разъяснения от эксперта

Страсти по обязательной вакцинации сотрудников не утихают, регионы продолжают один за другим присоединяться к эстафете. Поэтому неудивительно, что вебинар на «Клерке» с Юлией Жижериной на эту тему собрал много зрителей и настолько много вопросов, что не на все из них эксперт успела ответить. Рассказываем, что можно узнать из записи вебинара и что ответила Юлия на дополнительные вопросы.

Запись вебинара Юлии Жижериной по обязательной вакцинации можно забрать прямо сейчас тут.

Разъяснения от властей

Главная опора в эпопее с обязательной вакцинацией для работодателей — это, конечно, разъяснения властей. Вот основные тезисы, на которые обратила внимание спикер:

Работодатели в период эпиднеблагополучия обязаны обеспечить проведение вакцинации работников от COVID-19 в сроки, установленные Главным государственным санитарным врачом по г. Москва. Обязательной нормой привитых сотрудников считается 60% от общей штатной численности сотрудников. Определены сферы деятельности и категории лиц, деятельность которых имеет высокий уровень эпидемиологических контактов по цепочке передачи вируса. Антитела не являются медицинским противопоказанием для отказа от прививки. Отказавшиеся от прививки сотрудники должны быть отстранены от выполняемых работ до нормализации эпидемиологической ситуации.

Это, конечно, далеко не все разъяснения. Самые популярные вопросы по ним:

Как составить бланк и уведомить сотрудника о необходимости прохождения процедуры вакцинации?

Что делать, если сотрудники отказываются от вакцинирования?

Как оформить в кадровой службе период, на который сотрудник будет отстранен от исполнения трудовых обязанностей?

Будет ли данный период засчитываться в трудовой стаж?

Как рассчитывать 60% от штатной численности сотрудников, которые должны быть вакцинированы? Что делать с совместителями и теми, кто выполняет работы по договорам ГПХ?

Кто входит в 40%, которые могут не делать прививку?

Какие виды торговли попадают под данный указ?

Что делать, если среди кодов ОКВЭД есть торговля, но деятельность по ней не ведется? Нужна ли вакцинация?

Ответы на эти вопросы есть в записи вебинара. Только сегодня ее можно забрать со скидкой 73%. Сейчас запись стоит как две чашки кофе. Платить по штрафам в сотни раз дороже...

Будут ли проверки?

Эксперт подчеркнула: в период с 1 июля по 15 июля все организации и предприниматели представляют в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы сведения о работниках. Вся информация будет тщательно проверяться в соответствии с данными, поданными с пунктов вакцинации. Проверки предполагаются сплошные в отношении всех работодателей.

Определены также штрафы за невыполнение санитарно-гигиенических мероприятий в период возникновения угрозы заболевания, вплоть до приостановления деятельности до 90 суток.

Также говорили о том, какие последствия возникнут в случае выявления нарушений при повторных проверках. Подробнее в записи вебинара.

Как отстранить сотрудника от работы?

Безусловно, самые актуальные вопросы связаны с тем, как правильно отстранить сотрудника от выполнения трудовых обязанностей на период эпиднеблагополучия.

Многие считают, что отстранить от работы сотрудника за отказ от вакцинации нельзя, т.к. это может противоречить требованиям трудового кодекса. Однако в ТК РФ указано, что отстранение возможно не только в случаях, предусмотренных ТК РФ и федеральными законами, но и иными нормативно-правовыми актами РФ. Один из таких случае — нарушение положений закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

Важно правильно трактовать нормы закона: отстранить, а не уволить.

Также Юлия Жижерина поясняет: работодатель вправе предложить работнику перейти на удаленный режим работы, но этот вопрос должен решаться индивидуально, законом не предусмотрены такие гарантии работникам, отказавшимся от проведения профилактической прививки.

Дополнительно спикер представила нормативные акты, которые подтверждают возможности временного отстранения сотрудников от работы.

Желают знать

Вопросов по-прежнему остается очень много, и один из самых обсуждаемых — соблюдение соотношения вакцинированных работников. Свежие опросы на «Клерке» говорят, что:

около 30% бухгалтеров, ИП и кадровиков ждут разъяснений по этому поводу;

примерно 25% планируют поговорить с юристами;

немногим больше 22% — никак не реагировать и не сдавать отчетность по вакцинированию;

около 15,5% опрошенных будут запрашивать информацию;

примерно 7% готовы приостановить деятельность.