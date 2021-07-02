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Каждый третий бухгалтер ждет разъяснений по вакцинации

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Маленькая компания, большинство с медотводами или переболевшие. Что делать бухгалтерам? Каждый третий планирует ждать разъяснений от властей.

Обязательная вакцинация — головная боль для бухгалтера, а для руководителя — паника.

Если компания не сможет привить сотрудников — штраф или приостановление деятельности.

Но как быть, если на микропредприятии никак не получается вакцинировать 60% сотрудников?

Мы провели опрос на «Клерке»...

авпс

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

рло

Ответы немного не совпали, но в совокупности можно сказать:

  • около 30% опрошенных ждут разъяснений по этому поводу;
  • примерно 25% планируют поговорить с юристами;
  • немногим больше 22% — никак не реагировать и не сдавать отчет;
  • около 15,5% опрошенных будут запрашивать информацию;
  • примерно 7% готовы приостановить деятельность.

Соблюдение нормировки вакцинированных работников — самая обсуждаемая тема.

Однако ответить на вопрос о том, как быть, если не получается выполнить требование властей? К примеру, если в организации большинство работников с медотводами? Никто не знает. Даже ведомства.

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