Каждый третий бухгалтер ждет разъяснений по вакцинации

Маленькая компания, большинство с медотводами или переболевшие. Что делать бухгалтерам? Каждый третий планирует ждать разъяснений от властей.

Обязательная вакцинация — головная боль для бухгалтера, а для руководителя — паника.

Если компания не сможет привить сотрудников — штраф или приостановление деятельности.

Но как быть, если на микропредприятии никак не получается вакцинировать 60% сотрудников?

Мы провели опрос на «Клерке»...

и в телеграм-канале «БУХ! Молния».

Ответы немного не совпали, но в совокупности можно сказать:

около 30% опрошенных ждут разъяснений по этому поводу;

примерно 25% планируют поговорить с юристами;

немногим больше 22% — никак не реагировать и не сдавать отчет;

около 15,5% опрошенных будут запрашивать информацию;

примерно 7% готовы приостановить деятельность.

Соблюдение нормировки вакцинированных работников — самая обсуждаемая тема.

Однако ответить на вопрос о том, как быть, если не получается выполнить требование властей? К примеру, если в организации большинство работников с медотводами? Никто не знает. Даже ведомства.