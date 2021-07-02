Каждый третий бухгалтер ждет разъяснений по вакцинации

Маленькая компания, большинство с медотводами или переболевшие. Что делать бухгалтерам? Каждый третий планирует ждать разъяснений от властей.
Обязательная вакцинация — головная боль для бухгалтера, а для руководителя — паника.
Если компания не сможет привить сотрудников — штраф или приостановление деятельности.
Но как быть, если на микропредприятии никак не получается вакцинировать 60% сотрудников?
Мы провели опрос на «Клерке»...
и в телеграм-канале «БУХ! Молния».
Ответы немного не совпали, но в совокупности можно сказать:
- около 30% опрошенных ждут разъяснений по этому поводу;
- примерно 25% планируют поговорить с юристами;
- немногим больше 22% — никак не реагировать и не сдавать отчет;
- около 15,5% опрошенных будут запрашивать информацию;
- примерно 7% готовы приостановить деятельность.
Соблюдение нормировки вакцинированных работников — самая обсуждаемая тема.
Однако ответить на вопрос о том, как быть, если не получается выполнить требование властей? К примеру, если в организации большинство работников с медотводами? Никто не знает. Даже ведомства.