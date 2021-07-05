Пять кассовых советов для тех, кто торгует на выезде

Тем, кто планирует продавать на свежем воздухе, нужно задуматься о фискализации платежей — то есть о применении кассы. Какие фишки нужно знать всем, кто торгует на выезде, и как можно сэкономить на применении ККТ, рассказываем в статье.

Совет 1. Не покупайте несколько касс — используйте приложение на смартфоне

Везти кассовый аппарат и банковский терминал на природу совсем не обязательно. Устанавливать кассы в каждый фудтрак или киоск тоже не нужно. Сейчас большинство смартфонов на Android могут использоваться для приёма оплат.

Сразу сделаем оговорку: одна касса в любом случае понадобится. Она может находиться в вашей основной торговой точке или в офисе. А ещё вы можете арендовать облачную кассу. В этом случае аппарат будет установлен у компании-арендодателя.

Чтобы подключаться к дистанционной или арендованной кассе со смартфона, нужно лишь установить на него кассовое приложение.

Давайте разберёмся, как это работает.

Вы арендуете облачную кассу или подключаете к вашей кассе опцию, которая позволяет применять ККТ дистанционно. Устанавливаете на смартфон кассовое приложение. Подключаете смартфон к кассе, указав необходимые настройки. В приложении, как и на привычном рабочем месте кассира, вы выбираете нужные товарные позиции — воду, мороженое, кукурузу, вводите сумму, скидки, НДС и другие реквизиты, а затем формируете чек. Чек отправляется на дистанционную или арендованную кассу для фискализации. Дальше, как обычно, данные направляются оператору фискальных данных, а потом — в налоговую.

Для печати чека к смартфону можно подключить чековый принтер. Также по закону вы имеете право заменить печатную версию чека электронной — отправить чек на email/по смс или показать покупателю QR-код, по которому он сможет открыть чек.

Совет 2. Принимайте безналичные платежи через SoftPOS или Систему быстрых платежей

Оба новых способа приёма платежей позволяют не покупать банковские терминалы и всё равно принимать оплату картами. Забудьте про неудобные переводы по номеру телефона! Клиенты смогут расплачиваться картами и получать бонусы и кэшбэк, а вы будете экономить время и получите возможность отслеживать все оплаты в истории чеков.

SoftPOS — это технология, благодаря которой смартфон с NFC может выполнять функции банковского терминала. Чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно приложить карту / смартфон / умные часы к смартфону продавца.

Что понадобится, чтобы использовать технологию SoftPOS?

Смартфон с NFC-модулем (модуль встроен во многие смартфоны). Кассовое приложение с поддержкой технологии SoftPOS. Договор на эквайринг (заключается в банке).

Система быстрых платежей (СБП) — это сервис платёжной системы Банка России, позволяющий осуществлять мгновенные платежи в пользу юридических лиц, например, за товары и услуги, в том числе с использованием QR-кодов.

Если вы подключены к СБП, то клиенту для оплаты достаточно отсканировать QR-код обычной камерой смартфона и подтвердить операцию в мобильном приложении своего банка.

Продавец может распечатать код на обычном листке бумаги или показывать со смартфона.

В случае с листком бумаги QR-код будет статическим, в нём будет указан только счёт, на который нужно перевести оплату. Клиенту придётся вручную вводить сумму платежа. Минус статических кодов — продавец должен контролировать клиента, ведь информация о платеже не поступит на кассу.

Статический QR-код выдаётся банком один раз и может использоваться многократно.

Нужно будет попросить клиента показать статус оплаты, а затем вручную пробить чек также, как при получении наличных.

А QR-код, который продавец показывает на смартфоне в кассовом приложении, является динамическим — программа автоматически «вшивает» в него сумму платежа, поэтому клиенту нужно будет только провести оплату, а информация об оплате поступит на ККТ.

Если вы выбираете для своей точки работу с динамическими QR-кодами, то под каждую оплату в приложении будет автоматически создаваться новый код.

Преимущество СБП — сниженная комиссия (всего0,4 — 0,7 %), что гораздо меньше ставки эквайринга. А ещё платежи зачисляются на расчётный счёт практически мгновенно — в течение 15 секунд.

Что понадобится, чтобы использовать СБП?

Распечатанный QR-код или устройство, на котором можно отобразить код (смартфон/планшет/смарт-касса). Кассовое приложение с поддержкой СБП. Расчётный счёт в банке-участнике СБП.

Совет 3.Если вам нужен кассовый аппарат — обратите внимание на автономные («кнопочные») кассы, они всё ещё актуальны

Автономные кассы на фоне современных сенсорных смарт-терминалов выглядят устаревшими. Но это не так. С главной задачей — выполнением всех операций по 54-ФЗ они справляются отлично. И при этом являются самыми дешёвыми устройствами на рынке.

А если подключить «автономку» к смартфону с кассовым приложением, то разбираться в десятке кнопок не придётся. ККТ будет фискализировать, печатать чеки и управляться со смартфона.

Чтобы сэкономить ещё больше, можно подключить вместо классического эквайринга систему быстрых платежей (оплату по QR) и принимать платежи со сниженной комиссией.

Автономные кассы при подключении к смартфону/ПК выполняют роль фискальных регистраторов — фискализируют и печатают чеки. А добавление товаров в чек, расчёты и редактирование реквизитов происходит в приложении.

Совет 4. Уделите особое внимание выбору кассового ПО

Чем больше бизнес-процессов автоматизировано, тем быстрее и удобнее смогут работать ваши сотрудники.

Пример: в палатке с мороженым закончилось эскимо. Продавец может прямо в кассовом приложении оформить заказ на закупку, а администратор или владелец бизнеса увидит его в личном кабинете. Это удобно: сразу видно, в какой именно точке не хватает мороженого.

Фудтракам также могут быть полезны так называемые «сложные товары»: рецепты с модификаторами. В кассовом приложении можно создать товар с возможностью выбора дополнительных ингредиентов, чтобы оформлять продажи блюд было удобнее, а вести учёт — проще.

Рецепты могут использоваться при продаже составных товаров, например, голландских вафель с начинкой. Этот тип товара напоминает калькуляционную карту. Клиент выбирает вафлю: шоколадную или обычную, топпинг, посыпки, а продавец не ищет каждый элемент в справочнике товаров, а редактирует одну позицию «Вафля с начинкой» с типом «Рецепт». В зависимости от начинки меняется итоговая стоимость.

Так, для картошки фри модификаторами могут быть различные соусы — сырный, барбекю, кетчуп. При добавлении картошки в чек кассир увидит диалоговое окно, в котором сможет выбрать модификатор. Соус не нужно будет искать в справочнике товаров, и это ускорит оформление продажи.

Этот же тип товара удобно использовать при продаже напитков. К примеру, для кофе можно выбрать следующие модификаторы: молоко (растительное или коровье), сиропы, маршмеллоу.

Ещё один незаменимый тип товаров для стритфуда — комплекты. В комплект можно добавить несколько позиций и установить для них общую цену. Так будет удобнее пробивать спецпредложения, например, комплексные обеды, «кофе круассан», «два мороженых по цене одного» и подобные. Комплект можно добавить в чек в один клик. Кроме того, в аналитике продаж будет удобнее отследить, насколько популярно спецпредложение.

Это лишь несколько из возможных полезных опций кассовых приложений. Не поленитесь изучить их все и выбрать необходимые — это поможет сократить очереди и число ошибок кассиров.

Совет 5. Не забывайте указывать наименование товаров в чеке

Ошибка, которая может повлечь за собой штраф в несколько тысяч рублей, — пробитый чек без указания наименования товара.

Чтобы её не допускать и при этом быстрее обслуживать покупателей, все товары лучше заранее сохранить в справочнике кассового приложения.

Если вы используете автономную «кнопочную» кассу, для ввода названия вам понадобится программирование клавиш. Это неудобно.

Задачу можно упростить, если, как мы уже говорили ранее, подключить ККТ к смартфону или планшету с кассовым приложением. На мобильном устройстве ввести наименование будет гораздо удобнее.

Выводы