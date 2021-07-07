Новые правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте

Всем известно, что с 1 января этого года вступили в силу 40 обновленных Правил по охране труда. Мы постепенно разобрали многие из них и сегодня предлагаем рассмотреть изменения в правилах по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Минтруда № 883н от 11.12.2020.

Предыдущая версия Правил, утвержденная Приказом Минтруда № 336н от 01.06.2015 года, утратила свою силу.

Общие изменения

В целом, документ не претерпел кардинальных изменений и в большинстве случаев в нем скорректированы определения и понятия, не влияющие на производственные процессы.

У всех Правил по охране труда появился ограниченный срок действия — 5 лет, а также изо всех Правил убраны перекрестные ссылки на другие НПА, чтобы избежать противоречия или дублирования информации.

Также одним из основных общих изменений, произошедших во всех новых Правилах по охране труда, является предоставление работодателям возможности вести электронный документооборот в области охраны труда и возможность сотрудникам использовать электронную цифровую подпись.

Во всех новых Правилах ввели понятие оценки уровня профессионального риска. Работодатель на основе данной оценки сможет устанавливать дополнительные требования безопасности на своем предприятии.

Кроме того, работодатель вправе использовать дистанционный контроль своих производственных процессов: фото, аудио, видео фиксацию и др.

Что изменилось именно в строительной сфере

1. Формулировки проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР) во всем тексте заменены на организационно-технологическую документацию.

2. В правилах исключили работы на высоте в организационно-технологической документации установкой постоянных ограждающих конструкций.

3. Помимо оформления акта-допуска, при заходе на объект теперь сразу требуется и оформление наряда-допуска.

4. При совместном производстве нескольких видов работ, требующих оформления наряда-допуска, теперь допускается оформление единого наряда-допуска.

5. Ограничений на срок действия оформления наряда-допуска больше нет.

6. Скорректирован перечень работ, связанных с повышенной опасностью — добавлены земляные работы на участках нефтепровода, нефтепродуктопровода.

7. Убрали:

порядок аннуляции наряда-допуска в случае возникновения в процессе производства работ опасных и вредных факторов;

требование по доставке работников к месту проведения строительного производства;

требования к труду женщин и лиц в возрасте до 18 лет;

требования к бытовым помещениям;

требования к организации постов оказания первой помощи.

8. Требования к конструкциям ограждений упростили — строительное производство просто должно быть ограждено.

9. Освещение строительных площадок должно быть не всегда, а только во время производства работ в темное время суток.

10. Требования по устранению вибрации исчезли, и это понятие заменили на «снижение вредного воздействия» вибрации.

11. Увеличили ширину и высоту проходов к рабочим местам.

12. Появился пункт об определении, обозначении и ограждении опасных зон, находящихся под местом выполнения работ.

13. Скорректированы требования к бункерам-накопителям. Теперь единственным требованием к ним стало обеспечение мер, исключающих случайное попадание (падение) в них человека.

14. Сократили требования к размещению и работе на лесах — средства подмащивания вблизи проездов транспортных средств должны быть ограждены отбойными брусами.

15. Убрали требование по организации защитного навеса при организации массового прохода людей.

16. Скорректированы требования по разгрузке автотранспорта на строительных площадках. Теперь необходимо оборудовать и обозначать такие зоны, где исключено падение транспорта, наезд на работников и загромождение проходов и проездов.

17. Работать на сваебойных и буровых машинах теперь можно при скорости ветра не более 10 м/с.

18. Убрали требования по облицовке стен бетонными плитами. Теперь при таких работах необходимо руководствоваться требованиями проектной и технологической документации.

19. Убрали ограничение на строительство способом замораживания. Таким способом можно возводить дома выше 4 этажей и 15 метров.

20. Скорректировали требования по работе с битумом, теперь ограничения также зависят от норм технологической документации.

Общий вывод

В Правилах по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте произошло более 90 изменений, рассмотреть и описать каждое из них подробнее не представляется возможным в рамках одной статьи. Поэтому здесь мы рассмотрели самые интересные и значимые изменения.