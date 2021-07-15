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Сервисы для работы с самозанятыми: обзор от «Клерка»

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Рубрика Самозанятые
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Работать с самозанятыми бизнесу становится все привычнее. Количество таких исполнителей растет. Но могут возникнуть сложности с обменом документов, оплатой работы, аннуляцией чеков.

Поэтому компании задумываются о подрядчиках, которые упростят и обезопасят работу с СМЗ. «Клерк» составил обзор таких платформ.

 

Прежде чем читать обзор, пройдите наш короткий обзор про платформы для работы с СМЗ.

Небанковские сервисы: Рокет Ворк, QIWI, Консоль, Jump.Finance, Qugo, Самозанятые.рф

«Рокет Ворк»

Исторически первая платформа по работе с самозанятыми в РФ.

Специализируется на повышении операционной эффективности и прозрачности отношений с рабочей силой. Представляет собой технологическую платформу для заказчиков (web-интерфейс, приложение, API) и приложение для исполнителей (Android, iOs).

  • автоматически проверяет регистрацию физлица как самозанятого;
  • составляет договоры и другие документы в электронном виде, а также позволяет сформировать чек, выплатить вознаграждение на карту любого банка;
  • подобрать проверенных исполнителей в нужном количестве.

Предоставляет страховые продукты для самозанятых.

Стоимость. Платят только заказчики: процент от оборота заказов на платформе, в зависимости от масштаба бизнеса — от 1 до 4 %. Абонентская плата не взимается.

Адрес сайта: https://rocketwork.ru/

QIWI

Автоматизированное платежное решение для выплат самозанятым. Подойдет и для тех, у кого нет своего интерфейса для работы с исполнителями, и для тех, у кого уже все настроено: есть интеграция по API.

  • Проверка статуса самозанятого по ИНН;
  • Автоматическое создание договора по вашей форме;
  • Подписание договоров и актов онлайн;
  • Выплаты на банковские карты и QIWI кошельки;
  • Проверка ошибок и статусов платежей;
  • Все операции осуществляются внутри личного кабинета QIWI. Сервис доступен с мобильного и десктопа.

Стоимость. Комиссия за переводы самозанятым для компаний варьируется от 1% до 3% и зависит от набора услуг клиента.

Адрес сайта: https://qiwi.com/

«Консоль»

Автоматизации работы на каждом этапе взаимодействия с исполнителем: оформление, уплата налогов, документооборот и выплаты.

  • взаимодействие со всеми типами внештатных исполнителей: самозанятыми, ИП, трудоустроенными по ГПХ, нерезидентами;
  • автоматически собирает документы, может выпустить электронную подпись и сформировать нужный договор по вашей форме;
  • настроит автоматические выплаты по реквизитам и картам;
  • может поставить самозанятого на учет, автоматически проверяет его статус и уведомляет, если самозанятой снялся с учета или аннулировал чек;
  • интеграция по API, готовые интеграции с 1С.
  • веб-версии (для компании и для исполнителей) и мобильное приложении iOS и Android (только для исполнителей).

Стоимость сервиса складывается из двух составляющих:

1. Ежемесячная стоимость лицензии за каждого активного исполнителя — от 300 до 600 рублей в месяц зависимости от их количества.

2. Комиссия от выплат в адрес исполнителей (от 1 до 2% в зависимости от количества исполнителей и их среднего чека).

Адрес сайта: https://konsol.pro/

Qugo

Qugo — платформа по поиску заказов и автоматизации расчетов между заказчиками и исполнителями заданий. Самозанятым сервис помогает находить заказы, а компаниям — проверенных исполнителей.

  • удобный поиск исполнителей на любые задачи: компьютерная помощь, грузоперевозки, подбор персонала, курьерские услуги и многие другие;
  • есть возможность сотрудничать с самозанятыми из стран ЕАЭС;
  • автоматизация выплат и документооборота.

Стоимость. В зависимости от потребностей бизнеса: стоимость будут рассчитывать после переговоров и презентации платформы. До 7% от суммы сделки.

«Qugo» ведет на «Клерке» блог. Подписывайтесь. И почитайте пост «10 лайфхаков по сотрудничеству юрлиц с самозанятыми».

Адрес сайта: https://qugo.ru/

Самозанятые.рф

На платформе работают только фрилансеры, официально подтвердившие в ФНС статус самозанятого.

  • можно создавать задания и ждать отклики желающих, либо напрямую предложить выполнение задания подходящему исполнителю;
  • сервис «Бизнес» автоматизирует работу с самозанятыми. Здесь можно настроить документооборот, проверить статус исполнителя перед отправкой платежа, а если компания работает с иностранцами, сервис уведомляет МВД и сообщает о необходимости продлить миграционные документы;
  • доступен пока только в мобильном приложении, кошелек работает в веб-версии и в приложении. Сервис «Бизнес» доступен по API и через веб-версию.

Стоимость. Система берет 2% от суммы, которая поступает на счет. 2% за вывод на другие электронные кошельки, и 2% плюс 50 рублей за вывод денег на банковские карты. Сервис «Бизнес» также берет комиссию за денежные транзакции — от 2 до 4%.

Адрес сайта: Самозанятые.рф

Jump.Finance

Создан для автоматизации расчетов компаний крупного, среднего и малого бизнеса с самозанятыми. Но функций больше.

  • можно настроить частоту выплат зарплаты самозанятому с любой периодичностью — еженедельно, ежедневно или выбрать пользовательские настройки. В приложении исполнитель будет видеть свой баланс и сможет сам вывести оплату на свою карту;
  • автоматически формирует регистрационные и закрывающие документы (акты, чеки и отчеты агентов), а также декларирует доходы самозанятых, получает и отправляет чеки в ФНС, проверяет статус и уплату налогов самозанятого;
  • веб-версия и мобильные приложения под Android и IOS. Так систему можно интегрировать с вашими бизнес-решениями через API.

Стоимость. Бесплатное подключение. Комиссия зависит от отрасли клиента, одобренных ему лимитов и прочих индивидуальных договоренностей и составляет от 2 до 5%.

Адрес сайта: https://jump.finance/

Банковские сервисы для работы с самозанятыми

Удобно, потому что не нужно искать кого-то на стороне.

Тинькофф

Для использования сервиса компания должна иметь счет в «Тинькофф Бизнесе».

  • автоматически проверяет статус самозанятых перед выплатой: платеж пройдёт, только если исполнитель зарегистрирован в качестве самозанятого;
  • автоматически формирует чеки за самозанятых;
  • с согласия самозанятого можем автоматически удерживать и оплачивать налог;
  • помогает зарегистрировать исполнителей в качестве самозанятых: с согласия самозанятого ставит на учет в налоговой;
  • веб-интерфейс, мобильное приложение для Android, скоро — для iOS; интеграция с системами клиента по OpenAPI — можно проводить платежи прямо из собственной системы.

Стоимость. По индивидуальному согласованию.

«Тинькофф» ведет на «Клерке» блог. Подписывайтесь. И почитайте пост «Как работать с тысячей самозанятых и моментально получать чеки».

Адрес сайта: https://www.tinkoff.ru/

Банк 131

Помогает проводить массовые выплаты самозанятым на российские и зарубежные банковские карты, счета и электронные кошельки по API.

  • проверка налогового статуса физлица, регистрация в налоговой, оплата налогов и формирование фискального чека — напрямую через ФНС;
  • выплаты можно переводить на банковские карты, банковские счета и в электронные кошельки;

Стоимость. Банк берет комиссию от платежей — 2,5% за транзакцию. С ростом оборотов для клиентов появляется возможность корректировать комиссию.

Адрес сайта: https://www.131.ru/

Если только упростить документооборот: Подписант, Triwork

Подписант

Позволяет экономить на документообороте с самозанятыми и физическими лицами.

  • упростит удаленное оформление договоров поставки и оказания услуг, актов и накладных, дополнительных соглашений;
  • в стоимость уже включена простая электронная подпись для самозанятых и физлиц, необходимая для подписания документов онлайн.

Стоимость. Базовый тариф с возможность подписания 100 документов стоит 5 000 рублей на год. Если вам нужно подписывать больше, есть тариф на 1000 документов, стоит он 50 000 рублей на год.

Адрес сайта: https://podpisant.esphere.ru/

Triwork

Автоматически генерирует договоры, задания и акты.

  • подписывать документы можно через SMS;
  • через сервис можно проводить выплаты СМЗ;
  • доступ на платформу для исполнителей осуществляется по номеру телефона.

Стоимость. Сервис тарифицирует только количество активных исполнителей в рамках месяца. Если активных нет — платить не нужно. Тариф: 300 рублей за 1 активного исполнителя в месяц.

Адрес сайта: https://start.tri.work/

Итак, очевидные выводы из обзора:

  • надо сравнивать комиссию от сервиса и считать, выгодна ли вам работа с ним, в принципе;
  • хорошо, если есть интеграция по API;
  • круто, если сервис сам зарегистрирует СМЗ и проверит аннуляцию чека;
  • смотрите, какие документы может составлять платформа.

Если мы пропустили какие-то сервисы или у вас есть что добавить о перечисленных, пишите в комментариях. А если вы сами создатели подобных платформ, пишите напрямую Олегу Варушкину на sales@klerk.ru.

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