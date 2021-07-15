Сервисы для работы с самозанятыми: обзор от «Клерка»

«Рокет Ворк»

Исторически первая платформа по работе с самозанятыми в РФ.



Специализируется на повышении операционной эффективности и прозрачности отношений с рабочей силой. Представляет собой технологическую платформу для заказчиков (web-интерфейс, приложение, API) и приложение для исполнителей (Android, iOs).

автоматически проверяет регистрацию физлица как самозанятого;

составляет договоры и другие документы в электронном виде, а также позволяет сформировать чек, выплатить вознаграждение на карту любого банка;

подобрать проверенных исполнителей в нужном количестве.

Предоставляет страховые продукты для самозанятых.



Стоимость. Платят только заказчики: процент от оборота заказов на платформе, в зависимости от масштаба бизнеса — от 1 до 4 %. Абонентская плата не взимается.