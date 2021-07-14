23 лучших бесплатных необлачных CRM-системы с открытым исходным кодом

Под CRM-системами подразумеваются программные решения для управления взаимодействиями с реальными или потенциальными клиентами. Аббревиатура CRM расшифровывается как Customer Relationship Management, то есть управление взаимоотношениями с клиентами. Подобное программное обеспечение (ПО) управляет процессом взаимодействия клиентов с отделом продаж, маркетингом и службой поддержки.

Большинство CRM-систем расширяют свой функционал управлением послепродажным обслуживанием, а некоторые из них даже реализуют бухгалтерский учет, управление счетами на оплату и управление финансами.

Эксперты портала offlineCRM разбираются, какие есть бесплатные варианты.

Типы ПО для управления взаимоотношениями с клиентами

CRM-системы для ведения операционной деятельности: предназначены для поддержки маркетинга, повышения продаж и улучшения общения с нынешними клиентами и потенциальными клиентами или лидами. CRM-системы для совместной работы: предназначены для обоспечения совместной работы между разными отделами компаний. Аналитические CRM-системы: программные решения для управления взаимоотношениями с клиентами разработаны для того, чтобы помогать компаниям понимать своих клиентов посредством сбора и анализа данных о взаимодействиях с ними. CRM-системы для управления кампаниями: созданы для управления продажами и маркетинговыми кампаниями. CRM-системы для стратегического планирования: представляют собой CRM-системы корпоративного уровня, которые ставят клиентов превыше всего.

В этой статье мы собрали наиболее актуальные бесплатные решения с открытым исходным кодом для управления взаимоотношениями с клиентами, предназначенные для небольших, средних и даже крупных компаний.

CRM-системы с открытым исходным кодом

1. SugarCRM

SugarCRM — наш фаворит, потому что эту система признана первым и наиболее популярным ПО с открытым исходным кодом для управления взаимоотношениями с клиентами. SugarCRM представляет собой набор решений для небольших, средних и крупных по масштабу деятельности компаний.

SugarCRM предлагает облачные услуги, но также доступен как бесплатное решение с открытым исходным кодом, опубликованным на GitHub.

SugarCRM можно использовать для маркетинга, управления маркетинговыми кампаниями, торговой деятельности и поддержки клиентов.

2. OpenCRX

OpenCRX — решение корпоративного уровня для управления взаимоотношениями с клиентами. Среди подобного ПО это одна из наиболее старых CRM-систем с открытым исходным кодом.

В эту систему входят: управление клиентами, отслеживание и инцидентов и создание отчетов по ним, управление товарами, автоматизация работы продавцов, поддержка многопользовательской работы, интеграция LDAP, поддержка CalDav и многочисленные возможности для обеспечения совместной работы.

OpenCRX поддерживает несколько языков, включая английский, французский, нидерландский, китайский и испанский.

3. SplendidCRM

SplendidCRM — CRM-решение с возможностью размещения на собственных серверах компаний, разработанное с использованием C# и базы данных MySQL. При локальной установке версии Community пользоваться ею можно бесплатно.

SplendidCRM поддерживает многопользовательскую работу с продвинутой системой для создания правил контроля доступа — ACL-системой. Эта CRM-система предлагает комплексные возможности по управлению сотрудниками, интеграцию Microsoft 365, инструменты для работы с опросами и интеграцию с несколькими сторонними веб-сервисами.

Кроме того, она имеет в наличии управление кампаниями, отслеживание ошибок, управление делами, а также возможности работы с лидами, мероприятиями (активностями) и потенциальными продажами.

Community («Общественная») — бесплатная локальная версия с открытым исходным кодом, включает в себя меньше возможностей по сравнению с платными версиями данного ПО, такими как Enterprise, Ultimate и Professional. Тем не менее версия Community обладает множеством полезных возможностей для малых и средних по масштабу компаний.

4. BillRun CRM

BillRun CRM — бесплатная биллинговая CRM-система для небольших и средних по размеру компаний. Она разработана на основе интеграции PHP-фреймворка YAF с Zend Framework и использует MongoDB на стороне сервера.

BillRun CRM — больше, чем просто система формирования и выставления счетов на оплату. Она включает в себя несколько инструментов для работы с клиентами и поддерживает интеграцию со многими сторонними системами.

Этот проект распространяется под лицензией GPL версии 3.0.

5. TreoCRM

TreoCRM — удобная для разработчиков CRM-система с открытым исходным кодом, основанная на бизнес-платформе TreoCore. Она представляет собой одностраничное приложение (SPA), однако укомплектовано возможностями для полного управления взаимоотношениями с клиентами.

У TreoCRM есть следующие возможности: формирование и выставление счетов на оплату, возможности импорта и экспорта данных, управление лидами, сборщик лидов, управление контактами, средство для управления списком задач, модуль для подключения к GitLab, интеграция с Microsoft Exchange Server, управление продуктами и поддержка интеграции Microsoft Office 365.

Помимо этих возможностей TreoCRM повышает эффективность автоматизации продаж, поддержки клиентов и маркетинговых отделов, улучшает совместную работу между разными отделами компании и предлагает многочисленные настраиваемые дашборды (информационные панели) для повышения продуктивности сотрудников.

TreoCRM требует для своей работы PHP7, PHP Composer и MySQL5.

6. FatFreeCRM

FatFreeCRM — бесплатная CRM-система, разработанная на основе фреймворка Ruby on Rails. Она предоставляет инструменты совместной работы, управление кампаниями, продвинутое средство управления лидами, управление списком контактов и отслеживание потенциальных продаж.

Этот проект распространяется под MIT — лицензией на ПО с открытым исходным кодом.

7. Trudesk

Trudesk — бесплатная CRM-система с открытым исходным кодом для поддержки клиентов. Она включает в себя автоматизированную систему учета заявок клиентов в службу поддержки и систему отслеживания ошибок с формированием отчетов об инцидентах. Это идеальное решение для агентств по распространению рекламы и компаний-разработчиков ПО.

Trudesk разработан на основе NodeJS и MongoDB в качестве серверной базы данных.

8. OroCRM

OroCRM — бесплатный комплект инструментов для управления взаимоотношениями с клиентами, который поддерживает несколько каналов общения с ними, управляет продажами и рационализирует управление кампаниями. Это ПО представляет собой приложение, которое размещается на собственных серверах компаний, построено на основе платформы Oro и использует PHP-фреймворк Symfony.

9. Monica CRM

В отличие от других комплектов ПО из этого списка, MonicaCRM — персональное CRM-решение для частных лиц, фрилансеров и небольших компаний. Оно позволяет пользователю следить за своими контактами, определять взаимоотношения, использовать напоминания, а также управлять задачами и счетами на оплату.

MonicaCRM включает в себя информативный дашборд, функции импорта и экспорта данных, поддержку многопользовательской работы. Кроме того, она предлагает удобный для разработчиков API и простой пользовательский интерфейс, доступный на нескольких языках.

MonicaCRM для своей работы требует PHP7.2, MySQL и сервер (Apache или Nginx).

10. CortezaCRM

Еще одна бесплатная CRM-система, которая систематизирует все операции в рамках хорошо масштабируемой платформы с возможностями совместной работы. Сервер CortezaCRM построен на основе платформы Corteza Low-Code, которая адаптирует управление взаимоотношениями с клиентами под особенности вашей компании.

CortezaCRM представляет собой систему с открытым исходным кодом, разработанную для компаний.

11. berliCRM

Разработанная в Берлине (Германия) berliCRM — это бесплатное решение с открытым исходным кодом, предназначенное для небольших и средних по величине компаний. Это модульная система, укомплектованная множеством расширений и функций.

12. CiviCRM

CiviCRM — старая, но актуальная и популярная CRM-система с открытым исходным кодом, написанная на PHP. Она распространяется под лицензией AGPLv3.

CiviCRM предоставляет управление инцидентами, делами, событиями и контактами, инструменты для управления кампаниями, а также волонтерский сбор финансовых средств (peer-to-peer fundraising). Более того, CiviCRM обладает встроенными модулями для CMS и для интеграции бухгалтерского учета.

CiviCRM разработана на основе ядра CiviCRM и набора сторонних интеграций и расширений для нескольких CMS-систем и ERP-систем.

13. Inshop CRM

Inshop CRM — CRM-решение с открытым исходным кодом, которое также работает в качестве клиентской части ERP-системы. Оно предлагает дашборд с богатым функционалом, управление кампаниями и лидами, мощное управление контактами, встроенную CMS-систему, управление документами, заказами и счетами, а также другие возможности.

14. Axelor

Axelor — инструментарий корпоративного уровня с открытым исходным кодом и множеством возможностей. Среди возможностей Axelor присутствуют: CRM, управление продажами, управление финансами и расходами, управление персоналом, а также управление товарно-материальными запасами и проектами.

Axelor — пакет инструментов, который устанавливается локально и обладает полной поддержкой для работы с несколькими компаниями и валютами. Кроме того, Axelor доступен на нескольких языках.

15. Dolibarr ERP/ CRM

Dolibarr — локальная ERP- и CRM-система, разработанная на PHP. Ее возможности могут быть расширены с помощью множества плагинов, предназначенных для компаний. Также у Dolibarr есть богатая экосистема ее партнеров. Dolibarr позволяет компаниям управлять в рамках одной платформы своими ресурсами, сотрудниками, бухгалтерским учетом, финансами, биллингом и покупателями.

Dolibarr поддерживает работу со многими системами управления базами данных, как например MariaDB, MySQL и PostgreSQL. Данное ПО легко можно установить на выделенном или виртуальном хостинге.

16. ERPNext

ERPNext — набирающий популярность бесплатный комплект инструментов с открытым исходным кодом для корпоративных пользователей. ERPNext поддерживает различные бизнес-процессы для множества секторов экономики, включая розничную торговлю, услуги, образование, здравоохранение, доставку товаров, производство и некоммерческий сектор.

ERPNext зарекомендовал себя как надежное решение для управления предприятием по мнению более чем 3000 компаний по всему миру.

Функциональные возможности по управлению взаимоотношениями с клиентами в ERPNext ориентированы на управление контактами, лидами и клиентами. Они гармонично сочетаются с бизнес-процессами, связанными с финансами, бухгалтерским учетом и продажами.

17. SuiteCRM

Еще одно бесплатное CRM-решение с богатым функционалом, разработанное на PHP. SuiteCRM создан и поддерживается большим сообществом разработчиков. Это ПО помогает компаниям выстраивать и поддерживать отношения со своими клиентами, повышать их лояльность, а также увеличивать продажи и лучше сохранять клиентскую базу.

18. YetiForceCRM

YetiForceCRM — еще одно CRM-решение со своей собственной свободной лицензией — YetiForce Public License v3, основанной на лицензии MIT.

YetiForceCRM — веб-система, которая размещается на частных серверах компаний, обладает интерфейсом с настраиваемой информационной панелью и предназначена для отделов продаж и маркетинговых отделов средних и крупных по размеру компаний.

Система включает в себя инструменты для управления повесткой дня, контактами, финансами, делами и проектами.

19. Vtiger CRM

20. DaybydayCRM

21. BottleCRM (DjangoCRM)

Django — популярный фреймворк на Python для создания динамических веб-приложений. BottleCRM — настраиваемая CRM-система, разработанная на Django.

В BottleCRM есть следующие модули: контакты, аккаунты, счета на оплату, дела, лиды, планировщик и потенциальные продажи.

Разработчики могут использовать эту CRM-систему и расширять ее, добавляя новые функции.

22. EspoCRM

EspoCRM — бесплатная CRM-система для корпоративных пользователей. Она предлагает управление контактами, лидами, делами, потенциальными продажами, кампаниями и событиями. EspoCRM укомплектована множеством инструментов для систематизации процесса поддержки клиентов с точки зрения продаж и маркетинга. К доступным в настоящее время инструментам относятся: календарь, интеграция электронной почты, лента социально-сетевой активности, общение по VoIP и богатые возможности по аналитике данных.

EspoCRM предлагает платный тарифный план, который предназначен для поддержки торговой деятельности и включает в себя управление ценовыми предложениями, заказами и счетами на оплату.

23. CRMx

CRMx — легковесное минималистическое CRM-решение для фрилансеров и личного использования. Оно предлагает инструменты для управления лидами, проектами и задачами, многофункциональное средство для управления контактами, а также удобный для пользователей REST API.

CRMx — система, которую можно детально настроить и существенно расширить, используя плагины или изучая основной программный код системы. Более того, CRMx проста в установке и использовании.

CRMx работает на PHP и MySQL.

Заключение

Как уже отмечалось ранее, для небольших, средних и крупных компаний доступны варианты CRM-систем любого типа и размера, однако некоторые из них разработаны для конкретных целей, как например повышение продаж или управление маркетингом и кампаниями.

В данной статье мы перечислили наиболее значимые возможности CRM-систем. Но некоторые из них обладают и другими возможностями, в том числе скрытыми. Тем, кто выбирает подобное ПО, рекомендуется попробовать в работе демонстрационные версии и вникнуть в них, чтобы сделать обоснованный выбор.