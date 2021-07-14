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Наследование бизнеса с использованием устава и корпоративного договора

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Рубрика Свой бизнес
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Зачастую рост бизнеса невозможен без привлечения партнеров в отдельные его направления / проекты / компании. И отношения с такими партнерами должны быть заранее отрегулированы и юридически закреплены, что гарантировано минимизирует риски корпоративных конфликтов такого бизнеса и обеспечит защиту его основателя. Разбираемся с экспертами taxCoach.

Многолетний опыт доказывает, что юридических инструментов в отечественном праве для надежного регулирования партнерских договоренностей достаточно. Однако всегда требуется комбинаторика их применения для выполнения законных ограничений, взаимного нивелирования недостатков конструкций и получения оптимального эффекта.

В качестве иллюстрации.

Основатель бизнеса для повышения мотивации ключевого руководителя и обеспечения возможности своего ухода от операционной деятельности решил включить в участники основного ООО этого топового управленца. Новый участник получал 20% в уставном капитале Общества на следующих условиях:

  • обязательное ежеквартальное распределение дивидендов;
  • запрет на отчуждение доли третьим лицам в отсутствие письменного согласия основателя;
  • возможность и обязанность возвратить долю основателю по заранее определенной цене, учитывающей оцененные партнерами прошлые заслуги (если по какой-то причине каждая из сторон откажется от дальнейшего сотрудничества);
  • принятие исключительно основателем ряда принципиальных вопросов в Обществе (изменение устава, назначение директора, одобрение крупных сделок и т.п.);
  • обязанность партнера присоединиться к сделке по продаже всех долей в компании, если основателю поступит выгодное, по его мнению, предложение о продаже бизнеса;
  • обеспечение наследникам партнера возможности получить действительную стоимость его доли в Обществе, но без дальнейшего участия в его уставном капитале.

По итогу «упаковки отношений сособственников» эти договоренности нашли свое отражение в следующих документах и следующим образом.

1. Учитывая, что основатель бизнеса остался мажоритарным участником, размер его доли позволял принимать большинство ключевых решений в Обществе. Эти ключевые решения были отнесены к компетенции общего собрания участников Общества в соответствии с его уставом. В отношении решений, требующих в соответствии с законодательством единогласного голосования участников ООО, по условиям корпоративного договора партнер обязался голосовать так, как голосует Основатель. Под угрозой существенных санкций за нарушение согласованного порядка.

Отдельно был проработан и закреплен порядок созыва и проведения общих собраний участников Общества с тем, чтобы такой порядок отражал реальные темпы жизни бизнеса и обеспечивал законность принимаемых решений.

2. Поскольку партнер был обязан согласовывать отчуждение своей доли с основателем, а основатель с партнером не обязан был этого делать в отношении своих долей, то эта договоренность получила свое закрепление в корпоративном договоре. Устав, как правило, предусматривает одинаковые для всех участников «правила игры». А потому, учитывая еще и публичность этого документа, такие отдельные договоренности необходимо фиксировать в «интимном» корпоративном договоре (КД). Поэтому для отчуждения своей доли партнер должен был получить нотариальное согласие основателя. Свою же долю основатель мог реализовать без каких-либо ограничений.

В Уставе прямо закреплено условие, что отдельные нюансы отчуждения долей участники Общества могут закреплять в корпоративном договоре между ними. При этом сведения о том, что есть предусмотренные КД ограничения в распоряжении долей в этом случае должны быть отражены в ЕГРЮЛ (п.п. л. 2 п. п. 1 ст. 5 ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).

3. Дополнительно в КД была закреплена взаимная возможность для сторон прекратить свое партнерство:

  • для партнера — право потребовать обратного выкупа его доли по установленной цене по его желанию и обязанность эту долю по этой же цене продать по требованию основателя;
  • для основателя, соответственно, — обязанность выкупить долю по требованию партнера и право требовать ее продажи.

4. В уставе была предусмотрена возможность ежеквартального распределения дивидендов в определенных рамках (не менее, но и не более определенного процента чистой прибыли Общества) с закреплением в КД обязанности сторон голосовать «ЗА» принятие такого решения;

5. Дополнительно в КД закреплена обязанность партнера присоединиться к сделке по продаже всех долей в обществе третьим лицам в случае наличия желания Основателя такую сделку заключить;

6. Отдельной проработки в итоге потребовал вопрос обеспечения гарантий наследникам каждой из сторон.

Основатель хотел гарантировать возможность передачи своей доли своим наследникам без каких-либо ограничений. Соответственно, устав общества должен был обеспечивать беспрепятственное наследование доли.
С другой стороны, основатель не желал видеть в составе участников наследников партнера. Закрепить в уставе выборочное ограничение — наследники основателя наследуют без ограничений, а наследники партнера только с согласия основателя — невозможно в силу императивного порядка регулирования этого вопроса в законодательстве.

Включить в устав условие о необходимости получения согласия участников на включение наследника в общество с закреплением в корпоративном договоре обязанности партнера проголосовать «ЗА» в отношении наследников основателя также не признавалось возможным: в случае смерти основателя партнер фактически уже не будет связан условиями корпоративного договора и, напомним, для основателя было принципиальным отсутствие любых ограничений для своих наследников.

В итоге оптимальным для сторон стал следующий вариант:

  • уставом предусмотрено наследование долей в обществе без каких-либо ограничений;
  • наследник партнера, заранее определенный им по завещанию, стал еще одной стороной корпоративного договора и взял на себя обязательство выйти из Общества, став его участником.

В этой ситуации он получит действительную стоимость доли (согласованное основателем условие). Право на выход предусмотрено в уставе.

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В итоге наследники основателя не ограничены в своих правах. Наследник партнера обязан будет выйти из Общества.

Не спорим, что подобное решение не идеально: не забываем о возможностях изменения завещания и наличия обязательных наследников. Но в этом варианте такое компромиссное решение устроило основателя. Тем более, что он в любом случае оставался мажоритарным участником Общества.

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