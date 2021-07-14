Удаленка продолжается: как работать с качественными специалистами в новых условиях?

Удаленная работа перестала восприниматься как смелый или временный эксперимент на период локдауна, как это было год назад. По данным недавнего опроса сервиса «Зарплата.ру», почти треть российских работодателей собирались перевести в июле сотрудников на удаленку. Из них 53% намерены сделать это до осени, а 21% — до зимы.

Еще недавно прогрессивные ИТ-компании, известные своим трепетным отношением к людским ресурсам, стремились как можно дольше удерживать эти ресурсы внутри своих офисов. Лаунж-зоны, возможность «без отрыва от производства» посещать фитнес клубы, бесплатные кофе и печеньки — все это делалось для того, чтобы человеку вообще не требовалось покидать офис.

Из-за пандемии ситуация радикально переменилась. Оказалось, что благодаря современным технологиям во многих областях, будь то ИТ, маркетинг, наука или образование, для нормальной работы вовсе не требуются присутственные часы с 9 до 18. И эти же самые технологические гиганты стали первыми, кто заявил, что навсегда оставит сотрудников (или часть сотрудников) на удаленке. Хотя если кому комфортнее работать по старинке, он может без проблем посещать офис.

В этом плане интересен кейс корпорации Apple, которая в июне вызвала возмущение сотрудников тем, что обязала их появляться на работе три раза в неделю. Подчеркну, не пять дней, а всего три! Как заявили авторы коллективного письма к руководству компании: «Многие из нас в Apple добились успеха не вопреки удаленке, а во многом благодаря возможности работать вне офиса».

Подобная позиция характерна не только для сотрудников «яблочной» корпорации. В 2020 году мы в Zlaker провели опрос среди россиян. Оказалось, что почти половина из них — 47,4% — хотели бы работать дистанционно или чередуя удаленный формат с офисной работой. В Москве процент подобных людей оказался еще выше — 51,4% от числа респондентов.

Право выбора, откуда работать, становится важнейшей ценностью для сотрудников — более важной, чем уютный офис в центре города и бесплатный кофе. Соответственно, наиболее привлекательными работодателями сегодня являются компании, способные предложить это право. Они могут нанимать более квалифицированных специалистов и на лучших условиях.

Конечно, пандемия привела к снижению экономической активности, а в кризис на рынке господствует работодатель. Тем не менее, качественные профи всегда в цене. Вот несколько советов по работе с такими людьми.

Не ставьте всех под «одну гребенку»

Определите разный график работы сотрудников в зависимости от их функционала и компетенций. Конечно, далеко не все работы можно выполнять удаленно. Но также верно и обратное — многие работы не требуют личного присутствия. Например, бухгалтеры и юристы, когда они имеют дело с конфиденциальными документами, должны находиться в офисе. А маркетологи, служба поддержки или продавцы (если речь не идет о розничном магазине) вполне способны трудиться дистанционно.

Когда международная компания Boston Consulting Group (BCG) опросила 12 тыс. сотрудников компаний по всему миру, то 75% заявили, что сохранили или даже повысили свою производительность в первые месяцы пандемии.

С другой стороны, есть люди, которые не привыкли работать в отрыве от коллектива. Поэтому, когда мы говорим, что не стоит загонять всех в единые рамки, надо помнить и об этих сотрудниках. Кроме того, постоянно работая из дома, люди начинают терять связь с командой и хуже понимают, как их действия влияют на результаты окружающих.

Таким образом, наилучшим является гибридный формат работы. К слову, когда в марте 2021 года Microsoft стала возвращать сотрудников в офисы, она мотивировала это тем, что предоставляет «еще большую гибкость, позволяя людям работать там, где они ощущают себя наиболее продуктивно и комфортно, одновременно поощряя сотрудников работать из дома». Звучит гораздо лучше, чем требование явиться в офис «как штык».

Нанимая сотрудников на позиции, допускающие гибридный график, подавайте это как важное преимущество. Для многих людей это действительно так.

Доверяй, но проверяй

Основная проблема при удаленке, на которую ссылаются многие руководители, это сложность контроля. С другой стороны, если процессы выстроены правильно, начальнику вовсе необязательно постоянно стоять за спиной у подчиненных и следить за их действиями. Достаточно выполнять ряд эффективных приемов:

Используйте онлайн-системы для управления рабочими процессами, которые позволяют видеть загрузку сотрудников, ставить задачи и определять ресурсы и дедлайны для их выполнения. Для ИТ-компаний оптимально подойдут такие решения, как Jira от Atlassian или Space от JetBrains. Для компаний из более традиционных сфер экономики — Мегаплан или Битрикс 24. Они же помогают контролировать рабочее время и эффективность сотрудников.

Используйте аутсорсинг

Доверие и удаленный формат работы также повышают значимость аутсорсинга. Даже чисто психологически сотрудник на удаленке воспринимается немного аутсорсером. Так почему бы в таком случае не прибегнуть к услугам настоящих внештатных специалистов, которым можно делегировать решение несрочных второстепенных задач? Например, такой задачей может стать разработка приятной программной фичи, которая не требует глубокой интеграции во внутреннюю систему и не является критически важной для вашего бизнеса. Или это может быть организация дополнительного канала продаж.

Поощряйте сотрудников

Установите KPI и награждайте сотрудников по итогам их выполнения. Не отказывайтесь от корпоративных конкурсов, особенно если они практиковались в компании в «доковидную» эпоху. Хорошо, если участников будет оценивать не только руководство, а весь коллектив. С одной стороны, это позволит выделить отличившихся членов команды, а с другой — сплотит людей.

Дистанционные сотрудники нуждаются в стимулах, возможно, даже больше, чем те, кто ежедневно тратит время на дорогу в офис. Несмотря на современные средства коммуникации, «удаленщики» меньше погружены в корпоративную жизнь. В определенный момент у людей может сложиться ощущение, что их деятельность никак не влияет на результаты компании или, напротив, не ценится по заслугам.