Судебная практика по высоким ценам за услуги нотариусов: какими аргументами вооружиться

Наверное, каждый из нас хотя бы раз обращался к нотариусу для того чтобы удостоверить доверенность, договор, учредительные и иные документы. При этом всех удивляет стоимость оказания услуг — не нотариальный тариф, а именно стоимость услуг правового и технического характера, которая практически всегда в несколько раз превышает тариф.

Даже если вам необходимо заверить только подпись на документе, который уже готов, и вы принесли его к нотариусу, все равно нотариус потребует плату за услуги правового и технического характера.

Наличие в штате грамотного юриста не спасает предприятие от оплаты за услуги правового и технического характера, нотариусы отказывались заверять составленные заявителем документы.

На «Клерке» пару лет назад уже публиковалась статья о нотариусах — «Можно меньше платить нотариусам» но в комментариях были сомневающиеся. Указывали, что 04.08.2018 г. в основы законодательства внесены изменения, которые фактически узаконили услуги правового и технического характера, и платить придется все равно.

Для тех кто сомневается в успехе, приведу несколько примеров из судебной практики.

Определение Верховного Суда РФ от 13 апреля 2021 г. N 29-КГ21-1-К1

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми гражданину было отказано в признании незаконным отказа нотариуса в совершении нотариального действия по свидетельствованию верности копий документов.

Нотариус отказал в совершении этого действия в связи с тем, что заявитель не согласился оплачивать помимо нотариального тарифа (10 руб. за одну копию) также услуги правового и технического характера (90 руб. за одну копию).

Копии документов (свидетельств о рождении детей), которые просил заверить заявитель, были изготовлены им самостоятельно.

Определение Верховного Суда РФ от 1 сентября 2020 г. №КГ20-29-К1

Верховный Суд РФ отменил судебные акты, которыми гражданину было отказано в признании незаконным отказа нотариуса в совершении нотариального действия — свидетельствования подлинности подписи Вербицкого Е.А. на утвержденном ФНС России бланке формы N Р38001 «Возражения заинтересованного лица относительно предстоящей государственной регистрации изменений устава юридического лица или предстоящего внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц».

25 апреля 2019 г. от нотариуса получен письменный ответ, в котором сказано о необходимости оплаты 1 000 руб., 100 руб. из которых составил нотариальный тариф, а 900 руб. — стоимость услуг правового и технического характера.

Указанные услуги не были оплачены Вербицким Е.А. поскольку в дополнительных услугах правового характера он не нуждался, а всю необходимую техническую работу он выполнил самостоятельно.

Ну и один из основных аргументов для победы в суде — это свежий «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 2 (2021)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.06.2021).

В разделе 17 «Разрешение споров, связанных с совершением нотариальных действий» даны разъяснения во вопросам оплаты услуг правового и технического характера при совершении нотариальных действий.

Из разъяснений Президиума ВС:

1. Требование нотариуса об оплате услуг правового и технического характера, которые им фактически не оказываются и необходимость в осуществлении которых отсутствует исходя из существа нотариального действия, за совершением которого заинтересованное лицо обратилось к нотариусу, неправомерно.

2. Совершение отдельных нотариальных действий не всегда требует от нотариуса дополнительных усилий по правовому анализу представленных документов, консультированию по вопросам применения норм законодательства, изготовлению документов и оказанию иных услуг правового и технического характера. Соответственно, нотариус должен пояснить особенности нотариального действия, которые могут повлечь необходимость оказания нотариусом услуг правового и технического характера, объявить размер платы за данное действие, в том числе сумму нотариального тарифа и стоимость услуг правового и технического характера (при необходимости их оказания), исчисленную согласно правилам, установленным нотариальными палатами, а также предоставить информацию о существующих льготах при обращении за нотариальными действиями.

3. Заинтересованное лицо вправе не согласиться с необходимостью оплаты нотариусу стоимости услуг правового и технического характера исходя из существа конкретного нотариального действия. Отказ нотариуса в совершении нотариального действия в таких случаях может быть обжалован в суд. При рассмотрении подобных дел суды не вправе ограничиваться формальной ссылкой на подлежащие применению нормативные положения, а обязаны выяснять в каждом конкретном случае необходимость оказания нотариусом услуг правового и технического характера исходя из существа нотариального действия, за совершением которого заинтересованное лицо обратилось к нотариусу, влекущую для этого лица необходимость уплатить нотариусу стоимость услуг в объявленном размере (определения Конституционного Суда Российской Федерации от 9 апреля 2020 г. N 815-О, N 816-О и 817-О, от 28 мая 2020 г. N 1245-О).

В случаях, когда какие-либо услуги правового и технического характера нотариусом не оказываются и необходимость осуществления подобных действий отсутствует, требование об оплате данных услуг и последующий отказ в совершении нотариальных действий являются неправомерными.

Основной вывод из судебной практики Верховного Суда: