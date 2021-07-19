Как и почему усиливается позиция налоговой в делах о банкротстве

В последние годы налоговики в рамках банкротства получают все больше преимуществ перед другими кредиторами. Во многом этому способствует прогосударственная позиция судов, которая отстаивает фискальные интересы государства.

Одним из направлений развития судебной практики в этой сфере является погашение требований налоговой из денег, поступивших от продажи залогового имущества.

Основные идеи правового подхода были сформулированы в Определении Верховного Суда РФ № 305-ЭС20-20287 по делу № А40-48943/2015 от 8 апреля 2021 года.

В этом деле рассматривались разногласия о порядке распределения денежных средств, вырученных от реализации незалогового имущества. Из каких средств должны быть оплачены текущие «имущественные налоги» (налог на имущество; земельный налог; и т.п.) в отношении залогового имущества?

Залоговый кредитор и конкурсный управляющий отстаивали позицию, что эта сумма расхода погашается от денежных средств, оставшихся от удовлетворения залогового кредитора и расходов на проведение реализации залогового имущества.

Уполномоченный же орган посчитал, что оплата имущественных налогов подпадает под п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве и является расходом на содержание предмета залога, а значит, должна погашаться в первоочередном порядке.

Суды нижестоящих инстанций поддержали позицию залогового кредитора и конкурсного управляющего, однако Верховный суд РФ отменил нижестоящие судебные акты.

Верховный суд РФ отметил, что залоговый кредитор имеет особый приоритет удовлетворения своего требования. При таком условии необходимо разделять издержки Должника, касающиеся залогового имущества и не залогового имущества.

Такой подход позволяет соблюсти баланс интересов между участниками дела о банкротстве.

«Противоположный подход ведёт к дисбалансу в объёме прав кредиторов, поскольку имущественная выгода от продажи предмета залога будет предоставляться одному члену сообщества кредиторов — залоговому кредитору, и расходы, непосредственно связанные с этим же имуществом (в том числе текущие обязательства по уплате имущественных налогов), будут погашаться за счёт иных активов должника в ущерб интересам незалоговых кредиторов».

Таким образом, Определение Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС20-20287 от 08 апреля 2021 года определило вектор развития судебной практики: расширительное толкование п. 6 ст. 138 Закона о банкротстве, согласно которому денежные средства, полученные от реализации предмета залога, подлежат распределению в счет погашения налогов.

В дальнейшем судебная практика пошла по пути увеличения перечня налогов, которые могут погашаться за счет залогового кредитора.

13 июля 2021 года опубликовано в полном объеме Определение Верховного суда РФ № 308-ЭС18-21050 (41) по делу № А53-32531/2016 от 8 июля 2021 года.

Данный судебный акт продолжает и расширяет правовой подход, заложенный в Определении Верховного Суда Российской Федерации № 305-ЭС20-20287 по делу № А40-48943/2015 от 8 апреля 2021 года.

В рамках этого спора уполномоченный орган указывал на необходимость погашения от реализации предмета залога следующих налогов на сумму 424 млн руб:

327 млн руб — НДС от реализации товаров / услуг;

59 млн руб — оплаты в ФФОМС;

29 млн руб — оплаты в ФСС;

9 млн руб — оплаты в ПФР.

Верховный суд РФ поддержал позицию уполномоченного органа и пришел к обоснованности отнесения к расходам кредитора с реализации залогового имущества оплату налогов, связанных с продолжением хозяйственной деятельности Должника с использованием этого залогового оборудования.

Так, залоговый кредитор обладает приоритетом в удовлетворении своих требований, в том числе от продолжения производственной деятельности, связанной с эксплуатацией залогового имущества.

Поскольку именно залоговый кредитор получает удовлетворение от продолжения производственной деятельности, то он и должен нести издержки, непосредственно связанные с такой эксплуатацией. В противном случае, это приведет к нарушению баланса интересов залоговых и незалоговых кредиторов.

«Поскольку имущественная выгода от продажи предмета залога будет предоставляться исключительно залоговому кредитору, а расходы, непосредственно связанные с этим имуществом (в данном случае текущие обязательства по уплате обязательных платежей), будут погашаться за счёт иных активов должника в ущерб интересам незалоговых кредиторов, что явно не соответствует принципам справедливости».

В связи с этим Верховный суд РФ пришел к обоснованности погашения от суммы реализации предмета залога налогов, образовавшихся в связи с продолжением производственной деятельности, связанной с эксплуатацией залогового имущества.

Исходя из описанных выше тенденций судебной практики, на залоговых кредиторов возложено бремя несения расходов на оплату налогов в отношении залогового имущества.

На текущий момент это:

налог на имущество; земельный налог; транспортные налог; и подобные налоги;

НДС от реализации товаров/услуг от продолжения производственной деятельности Должника;

Обязательные платежи в фонды по работникам, продолжающим производственную деятельности в компании-банкроте.

Однако этот список не является закрытым и на залоговых кредиторов могут быть отнесены и другие налоги Должника.

В целом, данный правовой подход является крайне негативным, поскольку значительно сокращает возможность удовлетворения залоговых кредиторов.

Требования налоговой конкурируют с требованием кредиторов 3ей очереди и согласно текущей судебной практики эту конкуренцию выигрывают и удовлетворяются в приоритетном порядке.

Способом защиты залоговых кредиторов от несения таких необоснованных расходов может быть подача заявления о понижении очередности удовлетворения требования уполномоченного органа.

Главным последствием удовлетворения судом заявления будет отнесение требований налоговой к очереди, следующей после основных кредиторов. То есть сначала максимально возможное удовлетворение получит залоговый кредитор и только в случае, если после удовлетворения кредиторов остаются денежные средства, они идут на погашение требования уполномоченного органа.

Заявление о понижении очередности должно быть подано в суд, который рассматривает дело о банкротстве в форме разрешения разногласий очерёдности уплаты налога на прибыль. Возможность подачи такого заявления подтверждается судебной практикой:

Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 21.10.2019 года по делу № А51-17152/2017, подтверждённое Определением Верховного суда РФ от 11.02.2020 года № 303-ЭС19-10320(2,4);

Определение Верховного Суда РФ от 26.06.2020 года № 303-ЭС19-10329(5);

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22.01.2021 года по делу № А40-70249/2019;

Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 15.04.2021 года по делу № А70-335/2016.