Возврат денег за непоставленный товар

Договоры поставки нередко предусматривают обязанность покупателя заплатить аванс. Как вернуть уплаченные денежные средства, если поставщик не доставил товар в установленный срок, расскажем в нашей статье.

Как вернуть деньги за непоставленный товар

Если поставщик, получивший предварительную оплату, не поставил товар в срок, установленный в договоре? покупатель вправе потребовать (п. 3 ст. 487 ГК РФ):

передачи оплаченного товара;

возврата уплаченных денежных средств.

В том и другом случае с момента истечения срока поставки покупатель может взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ, исходя из размера ключевой ставки, установленной Банком России. Если в роли покупателя выступает физлицо, то неустойка составит 0,5 процента суммы предварительной оплаты за каждый день просрочки (п. 3 ст. 23.1 Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

Для возврата товара нужно:

направить претензию поставщику, это обязательный этап для юрлиц и предпринимателей (ч. 5 ст. 4 АПК РФ). Физлица могут направить претензию, однако не обязаны это делать. Если в договоре предусмотрен обязательный претензионный порядок, суд может признать такое условие ничтожным, так как закон № 2300-1 не предусматривает такого порядка (п. 11 «Обзора судебной практики по делам о защите прав потребителей», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 14.10.2020);

обратиться в суд с исковым заявлением.

Далее остановимся на каждом пункте детально.

Как написать претензию поставщику за непоставленный товар

Специальных требований к содержанию претензии в законодательстве нет. На практике письмо обычно состоит из вводной и описательной частей, требований к поставщику, списка приложений и подписи уполномоченного лица.

В вводной части претензии следует указать:

адресата — то есть лицо, которое указано в договоре как поставщик. Необходимо перечислить наименование поставщика, включая его организационно-правовую форму, ОГРН, ИНН, приведенный в ЕГРЮЛ адрес, контактный телефон. Также можно прописать почтовый адрес (если он есть в договоре) или адрес электронной почты адресата (если такая возможность прямо предусмотрена договором) (пп. 4, 5 «Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020);

свои данные (организационно-правовую форму, наименование, ОГРН, ИНН, КПП, адрес местонахождения, контактный номер телефона, адрес электронной почты);

дату и исходящий номер претензии.

В описательной части необходимо прописать:

реквизиты договора поставки (дату заключения, номер);

в чем состоит нарушение обязательств поставщиком, с указанием пункта договора и нормы закона. В нашем случае – непоставка товара в срок, установленный в договоре;

доказательства нарушения (описать, что предоплата была внесена, а поставки товара не последовало);

в качестве требований к поставщику необходимо сообщить: «Просим вернуть сумму предварительной оплаты», а также указать точную денежную сумму и срок, в течение которого поставщик должен удовлетворить такие требования. Кроме суммы предоплаты, можно потребовать выплаты процентов по ст. 395 ГК РФ или неустойки по п. 3 ст. 23.1 закона № 2300-1.

К претензии рекомендуем приложить копии:

договора поставки;

документов, которые подтверждают нарушение и обосновывают ваши требования (бумаги о внесении предоплаты, расчеты неустойки по п. 3 ст. 23.1 закона № 2300-1 или процентов по ст. 395 ГК РФ).

Документ следует отправить по адресу:

указанному в договоре, как исключительному адресу для отправки юридически значимых сообщений (ст. 165.1 ГК РФ, п. 64 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами некоторых положений раздела I части первой ГК РФ» от 23.06.2015 № 25);

указанному в ЕГРЮЛ, если поставщик – юрлицо. Если претензию доставят по этому адресу, она считается полученной, даже если он там не находится (п. 3 ст. 54 ГК РФ). Если контрагент — индивидуальный предприниматель, документ нужно направить по адресу, отраженному в ЕГРИП. Вместе с тем направление претензии по другому, указанному в договоре адресу также будет свидетельствовать о соблюдении претензионного порядка (п. 4 «Обзора практики применения арбитражными судами положений процессуального законодательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 22.07.2020);

по адресу электронной почты контрагента, если условия договора явно и недвусмысленно допускают использование такого способа отправки претензии (п. 5 «Обзора практики», утвержденного Президиумом ВС РФ 22.07.2020).

Направить претензию можно способом, который установлен договором как исключительный способ для отправки юридически значимых сообщений. Если такой способ не указан, то рекомендуем отправить документы:

по почте письмом с объявленной ценностью и описью вложения. При этом по общему правилу направление досудебной претензии исключительно таким способом необязательно (п. 9 «Обзора практики», утвержденного Президиумом ВС РФ 22.07.2020), однако на практике это поможет избежать споров, связанных с содержанием направленного контрагенту письма;

курьером — под подпись лица, уполномоченного контрагентом на прием корреспонденции лица, например, на копии претензии или в реестре отправлений;

по электронной почте — если такая возможность явно и недвусмысленно предусмотрена договором.

Необходимо сохранить все документы, которые подтверждают факт отправки и доставки претензии. Например, почтовую квитанцию и опись вложения при отправке по почте, уведомление о вручении, информацию об отслеживании отправления (например, с сайта «Почты России»), отчет о передаче факса или распечатку уведомления о доставке электронного письма. Их нужно будет приложить к иску, чтобы подтвердить соблюдение досудебного претензионного порядка, если он обязателен (п. 7 ч. 1 ст. 126 АПК РФ).

Если в исковом заявлении есть сведения о документах, подтверждающих соблюдение досудебного порядка урегулирования спора, но такие документы не представлены, суд оставит иск без движения (п. 13 «Обзора практики», утвержденного Президиумом ВС РФ 22.07.2020).

Кроме того, такие документы могут понадобиться, если контрагент не ответит на претензию или ответит на нее с опозданием. С их помощью можно доказать, что он нарушил досудебный порядок урегулирования спора, который предусмотрен законом или договором. В этом случае суд независимо от результатов рассмотрения дела возложит все судебные расходы на нарушителя (ч. 1 ст. 111 АПК РФ).

Срок возврата денег за непоставленный товар

Срок возврата денежных средств, внесенных в качестве предварительной оплаты, может быть установлен договором. Если срок не установлен, то его лучше всего указать в претензии. Если срока в договоре нет и его не установить в претензии, то иск в суд по требованиям с обязательным досудебным порядком можно подать только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).

Как составить иск за непоставленный товар

Закон не закрепляет структуру искового заявления, но для удобства можно условно выделить несколько частей.

1. Вводную часть. В ней указывают:

наименование арбитражного суда субъекта РФ (ч. 1 ст. 34, п. 1 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). По общему правилу это суд по местонахождению или местожительству ответчика (ст. 35 АПК РФ);

данные об истце: наименование, местонахождение (местожительства), координаты для связи (телефон, факс, e-mail). Если истец ИП, также нужно указать дату и место рождения, дату и место госрегистрации в качестве ИП (п. 2 ч. 2 ст. 125 АПК РФ);

данные об ответчике: его наименование и местонахождение или местожительство (п. 3 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). Также рекомендуем указать координаты для связи (телефон, факс, e-mail);

цену иска (п. 6 ч. 2 ст. 125 АПК РФ);

размер госпошлины.

2. Описательную часть. В ней необходимо подробно описать ситуацию, которая вынудила обратиться в суд:

обстоятельства, на которых истец основывает свои требования, и доказательства, которыми он подтвреждает эти обстоятельства (п. 5 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). В нашем случае ссылаемся на договор поставки, приводим пункт договора, предусматривающий внесение аванса, указываем реквизиты платежного документа о внесении предоплаты. Рекомендуем излагать обстоятельства последовательно, чтобы у судьи сложилась четкая картина происшедшего;

расчет взыскиваемой суммы (п. 7 ч. 2 ст. 125 АПК РФ). В нашем случае такая сумма складывается из размера внесенной предоплаты и процентов за пользование чужими денежными средствами. Сложные расчеты рекомендуем делать в виде таблицы — так будет понятнее и нагляднее. Если таблица объемная, лучше оформить ее как отдельный документ и приложить к иску;

сведения о соблюдении досудебного порядка. Необходимо привести реквизиты претензии, дату ее направления ответчику, сведения о ее получении (при наличии). Если был получен ответ на претензию, следует привести его реквизиты и содержание.

3. Мотивировочную часть. В ней необходимо указать правовые нормы, которыми истец подтверждает свою правоту. В рассматриваемом случае можно сослаться:

на пункт 1 ст. 463 ГК РФ, позволяющий покупателю отказаться от исполнения договора купли-продажи при отказе продавца передать товар;

на пункт 3 ст. 487 ГК РФ, который в случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты, не исполняет обязанность по передаче товара в установленный срок (ст. 457 ГК РФ), позволяет покупателю потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы предварительной платы за товар, не переданный продавцом;

на пункт 4 ст. 487 ГК РФ, который в случае, если продавец не исполняет обязанность по передаче предварительного товара, на сумму предоплаты позволяет начислять проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ;

на пункт 1 ст. 395 ГК РФ, устанавливающий правила расчета процентов за пользование чужими денежными средствами.

4. Просительную часть. Это часть, в которой истец перечисляет свои требования к ответчику. В нашем случае взыскать с ответчика в пользу истца:

предварительную оплату по договору поставки от «___» __________ ____ г. № _____ в связи с непоставкой оплаченного в полном объеме товара в размере _____ (__________) рублей.

• _______ (________) рублей за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ;

расходы на уплату госпошлины в размере ______ рублей.

5. Перечень прилагаемых документов. Необходимо приложить: