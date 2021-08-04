Закон о займах и потребкредитах: что изменилось?

В начале июля 2021 года президент России подписал сразу три федеральных закона с изменения в Закон № 353-ФЗ о потребительском кредите (займе). Со 2 июля, 30 декабря 2021 и 2022 года они начинают действовать, поэтому предлагаем вашему вниманию обзор новых правил потребительского кредитования.

Право на ипотечные каникулы

Федеральный закон от 02.07.2021 № 327-ФЗ со 2 июля 2021 года внёс изменения в ст. 6.1-1 Закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» (далее — Закон № 353-ФЗ). Она устанавливает особенности изменения по требованию заемщика-физлица (не ИП) условий ипотечного кредитного договора/договора займа.

Со 2 июля 2021 года банки и другие кредитные организации при рассмотрении обращений за ипотечными каникулами должны принимать больше доказательств трудной жизненной ситуации заемщика.

В частности, ч. 8 ст. 6.1-1 дополнили (помимо справки о доходах по форме ФНС России):

справкой о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход самозанятых (генерируется в приложении «Мой налог»);

книгой учета доходов, расходов и хозяйственных операций ИП;

книгой учета доходов и расходов организаций и ИП на УСН;

книгой учета доходов ИП на патентной системе налогообложения/ЕСХН.

Эти документы могут подтвердить значительное снижение среднемесячного дохода. При этом они должны отражать данные по доходам за текущий год и предшествующий обращению год.

Таким образом, доступ к ипотечным каникулам получили больше самозанятых и предпринимателей. Конечно? при условии, что кредит или займ был взят для личных нужд.

Если заемщик в период, за который предоставляет документы, осуществлял виды деятельности с разными режимами налогообложения, документы нужны по доходам от всех из них.

Заемщиком будучи в отпуске по уходу за ребенком также может предоставить выданную работодателем справку о зарплате и документы, подтверждающие нахождение в декрете.

Также с 02.07.2021 к трудной жизненной ситуации заемщика как основания для предоставления отсрочки по кредиту/займу отнесено прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости. Уточнено, что этот факт подтверждает трудовая книжка с записью о прекращении трудового договора/служебного контракта, а если она по закону не велась — электронные сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ).

Навязывание банком допуслуг

Также с 30 декабря 2021 года Федеральный закон от 02.07.2021 № 328-ФЗ дополнил ч. 2 ст. 7 Закона № 353-ФЗ, которая регламентирует заключение договора потребительского кредита (займа).

Новое правило гласит, что проставление банком отметок (на заявлении, в договоре) о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг недопустимо.

Это сделано для защиты заемщиков-потребителей от навязывания кредиторами дополнительных услуг в заявлении о предоставлении кредита. Обычно речь идёт о страховании.

Отметим, что до 30.12.2021 есть практика, когда некоторые банки заранее печатают документ с отметкой о согласии на такие услуги. И при подписании заявления потребитель фактически не может отказаться от ненужных услуг. Суды считают это нарушением.

Ещё изменения для защиты прав и интересов заемщиков

Федеральный закон от 02.07.2021 № 329-ФЗ с поправками в Закон о потребительском кредите нацелен оградить заемщика от излишних требований банка и сделать более понятной процедуру заключения договора. Также он уточнил права и обязанности сторон потребительского кредита (займа).

Сразу скажем, что часть нововведений вступает в силу с 30.12.2021, а другая — с 3 июля 2022 года.

Условие о том, что на счете, с которого погашается кредит, постоянно должна быть сумма, достаточная для ежемесячного платежа или неснижаемый остаток, с 30.12.2021 запрещено указывать в договоре потребительского кредита. То есть, больше не будет необходимости поддерживать определенный баланс на счете, и можно пополнить перед очередным списанием.

С 30 декабря 2021 года уточнён порядок расчета предельного размера неустойки за неисполнение обязательств по договору. Так, если на сумму кредита начисляют проценты за соответствующий период нарушения обязательств, неустойка не может превышать 20% годовых от суммы просроченной задолженности по договору (до 30.12.2021 из Закона № 353-ФЗ не ясно, от чего считать проценты).

Условия предоставления дополнительных услуг за отдельную плату теперь должны включать стоимость и право заемщика, например, отказаться от услуги в течение 14 календарных дней и потребовать вернуть деньги (информация о правах заемщика должна быть в заявлении на кредит). Регламентированы условия и порядок возврата уплаченных заемщиком денежных средств.

На ипотечные кредиты, не связанные с предпринимательской деятельностью, с 03.07.2022 распространено ограничение полной стоимости потребительского кредита (займа), предусмотренное ч. 11 ст. 6 Закона № 353-ФЗ. Это сделано для того, чтобы недобросовестные кредиторы не устанавливали процентные ставки физлицам под ипотеку, существенно превышающие средние по рынку.

Также с 3 июля 2022 года: полную стоимость потребительского кредита (займа) в процентах годовых должны указывать с точностью до третьего знака после запятой;

при расчетах полной стоимости потребкредита (займа) в процентах годовых округление — не менее чем до третьего знака после запятой.

Закреплены единые подходы к договорам потребительского кредита (займа), предусматривающим постоянную и переменную процентные ставки при реализации кредитором права на ее снижение в одностороннем порядке.

Выводы

Со 2 июля 2021 года ипотечные каникулы распространены на получающих доходы с применением специальных налоговых режимов. Это позволяет воспользоваться такими каникулами всем заемщикам-физлицам, а не только получающим доходы по трудовым или гражданско-правовым договорам. Теперь банки не будут отказывать гражданам, получающим доход от предпринимательской или иной деятельности, в предоставлении ипотечных каникул.

С 30.12.2021 банкам и иным кредиторам сложнее навязать платные услуги: отметки об автоматическом согласии на них при подписании заявления на кредит теперь вне закона.