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Можно ли учесть в расходах при УСН затраты на аренду автомобиля у самозанятого?

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Рубрика УСН
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На организацию, заключившую договор с плательщиками НПД, не возлагаются обязанности налогового агента по НДФЛ. Что это означает в данном случае, разберем с экспертом службы Правового консалтинга ГАРАНТ Ольгой Кореневой.

Исходная ситуация

ООО применяет УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы». Общество планирует заключить с самозанятым гражданином договор аренды автомобиля без экипажа. Этот человек сейчас работает генеральным директором в другой организации.

Можно ли учесть в расходах при УСН затраты на аренду автомобиля у самозанятого? Будет ли организация являться налоговым агентом по НДФЛ при уплате арендных платежей физическому лицу?

Ответ

Организация может учесть для целей налога на прибыль расходы на аренду автомобиля у плательщика НПД при наличии чека и при их соответствии общим условиям для признания расходов, изложенным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

На организацию, заключившую договор с плательщиками НПД, не возлагаются обязанности налогового агента по НДФЛ.

Обоснование ответа

Налог на прибыль

Договор аренды, заключенный с физическим лицом, является договором гражданско-правового характера и регулируется гражданским законодательством.

По договору аренды транспортного средства без экипажа арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации (ст. 642 ГК РФ).

Порядок, условия и сроки выплаты арендных платежей определяются договором аренды транспортного средства без экипажа (п. 1 ст. 614, ст. 625 ГК РФ). В таком договоре целесообразно указать, что арендодатель применяет режим НПД, и обязать его незамедлительно уведомлять заказчика об изменении данного статуса.

Согласно ст. 247 НК РФ, для российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы налогоплательщиков, прибылью в целях гл. 25 НК РФ признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответствии с указанной главой.

Расходами, согласно п. 1 ст. 252 НК РФ, признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные:

  • документами, оформленными в соответствии с законодательством России;
  • либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на территории которого были произведены соответствующие расходы;
  • и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом о выполненной работе в соответствии с договором).

Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.

Исходя из п. 2 ст. 252 НК РФ, расходы, в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направлений деятельности налогоплательщика, подразделяются на расходы, связанные с производством и реализацией, и внереализационные расходы.

Затраты по договору аренды автомобиля могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль при условии, что он используется организацией в деятельности, связанной с получением доходов, а произведенные расходы соответствуют критериям, изложенным в п. 1 ст. 252 НК РФ, то есть документально подтверждены и экономически обоснованны.

Если целью заключения договора аренды являются действия налогоплательщика (арендатора), связанные с осуществлением деятельности, направленной на получение дохода, то при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций такие расходы на основании подп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ могут рассматриваться в качестве прочих расходов, связанных с производством и (или) реализацией, при условии их соответствия требованиям ст. 252 НК РФ (письмо Минфина России от 24.11.2017 N 03-03-06/1/77850).

Для документального подтверждения расходов на аренду необходимы документы, оформленные в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе заключенный договор аренды, график арендных платежей, документы, подтверждающие оплату арендных платежей, акт приемки-передачи арендованного имущества (смотрите, например, письма Минфина России от 31.10.2016 N 03-03-06/1/63543, от 24.03.2014 N 03-03-06/1/12764, от 06.10.2008 N 03-03-06/1/559).

При этом ежемесячного заключения актов оказанных услуг по договору аренды для целей документального подтверждения расходов в виде арендных платежей для целей налогообложения прибыли не требуется, если иное не предусмотрено договором (письма Минфина России от 25.03.2019 N 03-03-06/1/20067, от 15.11.2017 N 03-03-06/1/75483, от 16.11.2011 N 03-03-06/1/763, от 13.10.2011 N 03-03-06/4/118, УФНС России по г. Москве от 17.10.2011 N 16-15/100085@).

Согласно ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, при произведении расчетов, связанных с получением доходов от реализации услуг, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход, налогоплательщик обязан с использованием мобильного приложения «Мой налог» и (или) через уполномоченного оператора электронной площадки и (или) уполномоченную кредитную организацию сформировать чек и обеспечить его передачу заказчику. Поэтому чек необходим для подтверждения произведенных организацией-заказчиком затрат. В нем указывается в том числе наименование реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг и ИНН заказчика (п. 1 ст. 252 НК РФ, пп. 6, 8 ч. 6 ст. 14 Закона N 422-ФЗ; п. 2 письма ФНС России от 20.02.2019 N СД-4-3/2899@).

Организации, являющиеся плательщиками налога на прибыль, при определении налоговой базы не учитывают расходы, связанные с приобретением товаров (работ, услуг, имущественных прав) у физических лиц, являющихся плательщиками НПД, при отсутствии чека, сформированного продавцом (исполнителем) в порядке, предусмотренном ст. 14 Закона N 422-ФЗ (ч. 8 ст. 15 Закона N 422-ФЗ). Чек может быть передан покупателю (заказчику) в электронной форме или на бумажном носителе (чч. 3, 4 ст. 14 Закона N 422-ФЗ).

Таким образом, организация может учесть для цели налога на прибыль расходы на аренду автомобиля у плательщика НПД при наличии чека и при их соответствии общим условиям для признания расходов, изложенным в п. 1 ст. 252 НК РФ.

При этом утрата физическим лицом права на применение специального налогового режима НПД или аннулирование налоговым органом его постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД не является основанием для непризнания в составе расходов затрат, осуществленных (понесенных) покупателем (заказчиком), при условии наличия чека, подтверждающего оплату товаров (работ, услуг) и соответствующего требованиям ст. 14 Закона N 422-ФЗ (письмо ФНС России от 16.04.2019 N СД-4-3/7089@).

Следует также учитывать, что применение положений о налоге на профессиональный доход в рассматриваемой ситуации возможно только в случае отсутствия трудовых отношений организации-арендатора с самозанятым в настоящий момент и в течение двух предшествующих лет (п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона N 422-ФЗ), а также при соблюдении других ограничений, установленных Законом N 422-ФЗ). Работа самозанятого в другой организации не препятствует применению данного специального налогового режима.

Кроме того, положения Закона N 422-ФЗ не предусматривают запрета на применение специального налогового режима НПД для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по предоставлению в аренду транспортного средства без экипажа как физическим, так и юридическим лицам, при условии соблюдения других норм Закона N 422-ФЗ (письмо Минфина России от 17.02.2020 N 03-11-11/10799).

Подтвердить постановку физического лица на учет в качестве плательщика НПД и его право на применение спецрежима можно двумя способами:

  • плательщики НПД могут сами сформировать в мобильном приложении «Мой налог», а также в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на официальном сайте ФНС России (https://npd.nalog.ru/web-app/), справку о постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим НПД;
  • информацию о постановке на учет в качестве плательщика НПД можно получить на сайте ФНС в сервисе «Проверить статус налогоплательщика НПД (самозанятого)» (письмо ФНС России от 19.04.2019 N СД-4-3/7496@, информация Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области от 24.10.2019 «О справках по налогу на профессиональный доход»).

НДФЛ

В общем случае полученные физическими лицами — арендодателями (наймодателями) доходы от сдачи в аренду (внаем) имущества являются объектом налогообложения по НДФЛ и подлежат налогообложению в порядке, установленном главой 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ (ст. 41 НК РФ, подп. 4 п. 1 ст. 208 НК РФ, п. 1 ст. 210 НК РФ).

Согласно подп. 1 п. 1 и п. 2 ст. 227 НК РФ, физические лица, зарегистрированные в установленном законодательством порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, самостоятельно исчисляют налог на доходы физических лиц исходя из сумм доходов, полученных от осуществления такой деятельности, в порядке, установленном ст. 225 НК РФ.

При этом на основании ч. 8 ст. 2 Закона N 422-ФЗ физические лица, применяющие специальный налоговый режим НПД, освобождаются от налогообложения налогом на доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом налогообложения налогом на профессиональный доход (письма Минфина России от 10.09.2020 N 03-11-11/79652, от 17.02.2020 N 24-03-08/10748, от 13.08.2019 N 03-11-11/61078). Следовательно, на организацию, заключившую договор с плательщиком НПД, не возлагаются обязанности налогового агента.

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