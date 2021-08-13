В июле закончилась очередная отсрочка по онлайн-кассам для предпринимателей без сотрудников и тех, кто продает товары собственного производства. Это значит, что теперь сферы, в которых всё еще разрешено работать без онлайн-кассы, можно пересчитать по пальцам.
Сейчас реестр контрольно-кассовой техники ФНС включает в себя 190 разнообразных ККТ (реестр все время растет, проверяйте). Устройства различаются между собой по функциональности, размерам и цене. В новом обзоре «Клерка» рассказываем, какие вообще бывают онлайн-кассы и как выбрать ту самую для своего бизнеса.
Немного теории
Сначала немного теоретичесих моментов, чтобы разобраться, какие кассы бывают.
Виды онлайн-касс
Существует 4 основных типа онлайн-касс:
- автономные кассы;
- смарт-терминалы;
- фискальные регистраторы;
- облачные кассы.
Всех их объединяет то, что они не могут работать без фискальных накопителей — специальных шифрующих устройств, которые обеспечивают защиту данных, чеков и передачу этой информации в ФНС через ОФД.
Обратите внимание, что с 6 августа вступят в силу новые требования к фискальным накопителям. В новых онлайн-кассах должен быть установлен ФН −1.1 М.
Автономные онлайн-кассы
По сути, это привычный кассовый аппарат, оснащенный фискальным накопителем и модулем для связи с интернетом. Они просты и понятны в применении, на них есть только кнопки и маленький дисплей.
- Отличаются минимальным функционалом: обычно выполняют только то, что прописано в ФЗ-54: через них нельзя вести учет товаров, сканировать штрих-коды и устанавливать приложения, можно только пробивать чеки.
- Не нужно подключать к ноутбуку или компьютеру (как фискальные регистраторы), работают от аккумулятора или от сети.
- Во многих моделях встроен модем, поэтому касса может работать и без Wi-Fi.
- Не удобно работать: для любых манипуляций с кассой у продавца есть только кнопочная клавиатура.
- Обычно имеют небольшой размер и не занимают много места за прилавком.
- Стоят недорого.
Кому подойдут: небольшим розничным магазинам с постоянной базой товаров. Точно не подойдут бизнесу с большим количеством товаров, поскольку обычно все наименования приходится заносить прямо на кассе вручную.
Смарт-терминалы
Это улучшенный современный вариант автономных касс. Если автономки можно сравнить с кнопочным мобильным телефоном, то смарт-терминалы — со смартфоном.
- Оснащены сенсорным дисплеем, внешне напоминают планшет со встроенным принтером для печати чеков.
- Можно вести статистику продаж, учет товаров, выбивать чеки.
- Для расширения функционала можно устанавливать дополнительные платные приложения (для продажи маркированных товаров, работы со складом и поставками).
- Можно подобрать специализированные приложения для своего бизнеса (для общепита — отправлять заказы на кухню).
- К смарт-терминалу можно подключить оборудование, которое увеличит его функциональность: пос-терминалы, сканеры штрих-кода, весы.
- Смарт-терминал не требует подключения к ПК для установки ПО и обновлений.
Кому подойдут: смарт-терминалы ориентированы в основном на малый и микробизнес. Компактные смарт-терминалы с аккумулятором особенно подойдут для выездной торговли, служб доставок, курьеров.
Фискальный регистратор
ФР — кассовый модуль, в одном устройстве совмещающий принтер чеков и фискальный накопитель. Только на базе фискального регистратора и ноутбука со специализированным софтом можно организовать полноценный кассовый и складской учет.
- Использовать можно только при подключении к компьютеру с кассовым программным обеспечением или в составе POS-системы.
- Не имеет дисплея, устройства для ввода.
- Некоторые модели поддерживают беспроводные каналы подключения (Bluetooth или Wi-Fi), благодаря чему могут подключаться к смартфонам или планшетам и, таким образом, использоваться как мобильные кассы.
- Если выйдет из строя ФР, то в кассовой системе нужно только заменить ФР, а не всю систему.
Кому подойдет: всем сферам бизнеса. Не подойдет только для торговли на выезде.
Облачная касса
Это специальный сервис, который представляет собой кассовую программу с подключенным к ней фискальным накопителем.
- Облачные кассы находятся в специальном дата-центре и их можно только взять в аренду, вам они не принадлежат.
- Находится в идеальных условиях дата-центра под наблюдением специалистов, поэтому работает круглосуточно и практически без сбоев.
- Обслуживающая компания следит за состоянием онлайн-кассы, берет на себя обязанность по замене ФН.
- Вместо печатного чека выдает электронный.
- В долгосрочной перспективе использование облачной кассы выходит дороже разовой покупки физической. Аренду облачной кассы нужно оплачивать ежемесячно.
Кому подойдет: тем, кто не контактирует с покупателем в момент расчета и использует автоматическое устройство для приема платежей. Облачные кассы могут использовать интернет-магазины, ЖКХ, общественный транспорт.
На какие параметры ориентироваться при выборе ККТ?
Первое и основное — перед покупкой проверьте, включена ли выбранная вами модель ККТ в государственный реестр. Если модели в списке нет, то она не соответствует требованиям 54-ФЗ, а значит и работать с таким устройством нельзя.
Другие важные характеристики, на которые стоит обратить внимание:
- пропускная способность кассового аппарата;
- ширина кассовой ленты;
- мобильность ККТ;
- способ подключения кассы к интернету для отправки данных ОФД;
- работа с большой базой товаров;
- совместимость с ЕГАИС для продажи алкоголя;
- работа с маркировкой;
- возможность подключения дополнительного оборудования;
- стоимость.
Мы сделали обзор производителей «железа». Выбрали 10 компаний, производящих онлайн-кассы и рассмотрели наиболее популярные модели.
Эвотор
Оборудование ориентировано на малый и средний бизнес в сферах розничных продаж, общепита и оказания услуг.
- В линейке товаров представлены смарт-терминалы, планшетные моноблоки и компактные мобильные кассы для выездной торговли, курьерских служб и городского транспорта.
- Через личный кабинет можно следить за аналитикой магазина: выручка, прибыль, средний чек, самые популярные товары, рейтинг кассиров.
- Есть облачный сервис для расширения функциональности ККТ: в нем можно вести товароучет и загружать номенклатуру.
- В магазине приложений доступно более 850 дополнительных сервисов для ведения товарного учета, организации онлайн-продажи и доставки, маркировки товара, приема безналичных платежей и т.п.
- Платить придется за каждое приложение и каждую функцию (приложение «УТМ Плюс» для работы с алкоголем стоит 6 490 рублей в год, приложение «Маркировка» стоит 6 000 рублей в год).
Популярные модели ККТ: Эвотор 7.2, Эвотор 7.3, Эвотор 5 line, Эвотор 10
1. Эвотор 7.2 – универсальный смарт-терминал для розничной торговли и оказания услуг: подойдёт магазинам у дома, кафе, сервисам по ремонту, химчисткам, прокату, ломбардам и т.д.
Модель ККТ в реестре ФНС: СТ2Ф, номер 7
- Вес: 1 кг
- Скорость печати чеков: до 70 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от 0 до +45 °С
- Связь с ОФД: Wi-Fi, GSM 2G, 3G
- Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel
- Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»
- Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2
- Подключение периферии: сканер, принтер этикеток, весы и пинпад
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 24 000 рублей, ФН 36 – от 29 000
Плюсы: современный дизайн, 6 usb-портов для подключения периферии, есть разъем для карты памяти, при аварийном отключении электросети интегрированный аккумулятор предотвратит потерю несохраненной информации, работа в оффлан-режиме
Минусы: нет аккумулятора, нет проводного интернета
2. Эвотор 7.3 – этот смарт-терминал подойдёт тем, кому важна возможность работать на кассе без розетки, а также будет удобна как мобильный кассовый аппарат для выездной торговли, курьеров.
Модель ККТ в реестре ФНС: СТ3Ф, номер 79
- Вес: 860 г
- Скорость печати чеков: до 90 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: 8 –14 часов
- Навигация: GPS
- Допустимая температура для работы: от 0 до +45 °С
- Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G
- Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel
- Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»
- Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2
- Подключение периферии: сканер, принтер этикеток, весы и пинпад
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 28 000 рублей, ФН 36 – от 32 000
Плюсы: многофункциональность, высокая скорость печати, автообновление ПО, есть подключение к проводному интернету, большая емкость аккумуляторов, можно осуществлять продажи без интернета (данные о расчётных операциях будут накапливаться в памяти, пока связь с ОФД не восстановится), встроен фото-сканер 1D-штрихкодов
Минусы: нет разъема для карты памяти, работает только при плюсовой температуре, большой вес для курьеров
3. Эвотор 5i – смарт-терминал со встроенным эквайрингом совмещает в себе кассу и терминал для приёма карт. Эвотор 5i подойдёт всем, кто принимает платежи на выезде: курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с курьерской доставкой.
Модель ККТ в реестре ФНС: СТ51Ф, номер 177
- Вес: 393 г
- Скорость печати чеков: до 50 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: до 12 часов
- Навигация: GPS, Glonass
- Допустимая температура для работы: 0 до +45 °С
- Связь с ОФД: Wi-Fi, GSM 2G, 3G
- Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel
- Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»
- Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2
- Подключение периферии: есть только 1 USB-порт
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 27 000 рублей, ФН 36 – от 31 000
Плюсы: встроен фото-сканер 1D-штрихкодов, работает от аккумуляторов, встроен эквайринг, в одном устройстве касса и банковский терминал
Минусы: работает только при плюсовых температурах, только один usb-порт для подключения периферии
4. Эвотор 10 – смарт-терминал с самым большим среди Эвоторов экраном, расположенным по горизонтали. Подойдёт всем, кто использует карточки с фотографиями товаров: кафе, ресторанам, салонам красоты и спортивным клубам, магазинам одежды и обуви.
Модель ККТ в реестре ФНС: СТ3Ф, номер 79
- Вес: 1250 г
- Скорость печати чеков: до 90 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: 6–12 часов
- Навигация: GPS
- Допустимая температура для работы: 0 до +45 °С
- Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G
- Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel
- Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»
- Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2
- Подключение периферии: пинпад, денежный ящик, сканер штрих-кодов, весы
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 31 000 рублей, ФН 36 – от 35 000
Плюсы: можно осуществлять продажи без интернета, широкий экран, большая емкость аккумуляторов, многофункциональность, встроен фото-сканер 1D-штрихкодов, удобный интерфейс
Минусы: высокая стоимость, для переносного устройства большой вес
Атол
Компания Атол специализируется на разработке и поставке оборудования и ПО для автоматизации сетевого и независимого ритейла, кафе, ресторанов, гостиниц, сферы услуг.
- Среди решений компании: онлайн-кассы, УТМ для ЕГАИС, POS-системы, 2D-сканеры, весовое оборудование, принтеры чеков и фискальные регистраторы, широкий спектр программного обеспечения.
- Есть личный кабинет для удаленного мониторинга и управления онлайн-кассой.
- Есть сервис для интернет-магазинов «АТОЛ Онлайн»: можно взять в аренду облачную кассу. Стоимость услуги зависит от тарифа («Базовый» – 1490 рублей в месяц. Фискальный накопитель покупается отдельно. Тариф «Без забот» – 2 900 рублей в месяц. При оплате тарифа на 15/36 месяцев в стоимость входит фискальный накопитель).
Популярные модели ККТ: Атол SIGMA 7, Атол 30Ф, Атол 55Ф, Атол 91Ф
1. Атол SIGMA 7 - бюджетный смарт-терминал, созданный специально для торговли, общепита и сферы услуг.
Модель ККТ в реестре ФНС: АТОЛ Sigma 7Ф, номер 159
- Вес: 600 г
- Скорость печати чеков: 70 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: до 5 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +5 до +45 °С
- Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, 3G
- Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов или импортом из Excel
- Совместимость с ЕГАИС: нужен дополнительный модуль
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: денежный ящик, весы принтер этикеток, сканер, терминалы эквайринга
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 25 000 рублей, ФН 36 – от 28 000
Плюсы: возможность выбрать тариф под нужды бизнеса, широкий функционал, простое управление, есть возможность зарядки через power bank, интеграция с товароучетными системами, возможность управлять кассой через интернет в личном кабинете
Минусы: слабый аккумулятор, платные тарифы
2. Атол 30Ф – фискальный регистратор, предназначенный для бизнеса любой сферы с низкой проходимостью. Аппарат компактен и подойдет для торговли на островках и для установки на небольших ресепшенах парикмахерских и салонов красоты.
Модель ККТ в реестре ФНС: Атол 30Ф, номер 9
- Вес: 360 г
- Скорость печати чеков: до 75 мм/с
- Ширина печатной ленты: 58 и 44 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +5 до +45 °С
- Связь с ОФД: в базовой комплектации только через USB-порт, опционально 2G/3G, Wi-Fi
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 23 000 рублей, ФН 36 – от 27 000
Плюсы: бюджетный, подключается к любым устройствам, совместимость с большинством торговых программ
Минусы: всего один USB-порт, передает чеки ОФД только по интерфейсу USB
3. Атол 55Ф – фискальный регистратор, который рекомендован для предприятий с средней и большой проходимостью, где необходима высокая скорость печати
Модель ККТ в реестре ФНС: Атол 55Ф, номер 15
- Вес: 1,2 кг
- Скорость печати чеков: до 200 мм/с, есть автоотрез
- Ширина печатной ленты: 58 и 44 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +5 до +45 °С
- Связь с ОФД: USB, Ethernet, опционально WiFi
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 36 000 рублей, ФН 36 – от 39 000
Плюсы: высокая скорость печати чеков, наличие автоотреза, наличие порта Ethernet для передачи чеков в ОФД, подключается к любым устройствам
Минусы: модуль беспроводной связи нужно устанавливать отдельно
4. Атол 91Ф – бюджетный ньюджер для предприятий малого и микробизнеса в сфере торговли и услуг. Касса мобильна и отлично подойдет для курьеров, служб доставки еды, торговли на выезде, работы на рынке или в палатке. Есть билетный режим для общественного транспорта.
Модель ККТ в реестре ФНС: Атол 91Ф, номер 110
- Вес: 390 г
- Скорость печати чеков: 50 мм/с
- Ширина печатной ленты: 58 мм
- Автономная работа: до 8 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от -10 до +45 °С
- Связь с ОФД: Ethernet, Wi-FI, 2G
- Загрузка товаров: через личный кабинет Атол, через внешний носитель памяти USB-флеш
- Совместимость с ЕГАИС: —
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: сканер, банковский терминал
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 13 000 рублей, ФН 36 – от 17 000
Плюсы: есть аккумулятор, бюджетная, билетный режим, проста в управлении, работает при минусовой температуре, может работать как фискальный регистратор
Минусы: ограничен функционал, только 1 USB-порт, нельзя подключить пин-пад
«Штрих-М» и НТЦ «Измеритель»
НТЦ «Измеритель» является структурным подразделением группы компаний «Штрих-М». На российском рынке продукция компаний известна как онлайн-кассы «Штрих» и «Элвес».
- Компания выпускает автономные онлайн-кассы и фискальные регистраторы, а также программное обеспечение для кассовой инфраструктуры, фискальные накопители и комплекты модернизации ККТ.
- Через облачный сервис «Облачная касса» можно удаленно проводить мониторинг состояния касс и рабочих мест, контролировать свой бизнес.
Популярные модели ККТ: ЭЛВЕС-МФ, ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф
1. ЭЛВЕС-МФ - автономная онлайн-касса для малого бизнеса. Подходит для розничной торговли, курьерских служб, киосков фаст-фуда, услуг.
Модель ККТ в реестре ФНС: ЭЛВЕС-МФ, номер 19
- Вес: 900 г
- Скорость печати чеков: до 45 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: до 8 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от -10 до +40 °С
- Связь с ОФД: RS-232, Wi-Fi
- Загрузка товаров: с планшета или смартфона
- Совместимость с ЕГАИС: —
- Работа с маркировкой: нет. Не планируется поддержка ФФД 1.2
- Подключение периферии: пинпад
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 12 000 рублей, ФН 36 – от 15 000
Плюсы: бюджетный, надежный в эксплуатации, работает при минусовой температуре, может работать в режиме фискального регистратора
Минусы: низкая скорость печати чеков, сложность настройки без дисплея, устаревший дизайн, для подключения кассы к компьютеру потребуется кабель-переходник, которого нет в комплекте, не подходит для продажи алкоголя
2. ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф - смарт-терминал предназначен для работы на стационарных торговых точках, может быть использован и для выездной торговли.
Модель ККТ в реестре ФНС: ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф, номер 126
- Вес: 900 г
- Скорость печати чеков: до 90 мм/сек
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: 10-14 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +10 до +35 °С
- Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G
- Загрузка товаров: вручную и в облаке – загрузка из Excel
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: да, есть два USB-разъема
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 21 000 рублей, ФН 36 – от 24 000
Плюсы: бесплатная интеграция с внешними товароучетными системами от ЦОР «ШТРИХ-М» и 1С, может работать как фискальный регистратор, подключаются компьютерная клавиатура и мышь, есть разъем для карты памяти, удобная загрузка товаров
Минусы: эксплуатация от +10°С, только 2 USB-разъема
3. ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф – этот фискальный регистратор предназначен для использования в торговых точках со средним и большим потоком клиентов.
Модель ККТ в реестре ФНС: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, номер 4
- Вес: 3,2 кг
- Скорость печати чеков: 200 мм/сек, есть автоотрез
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +10 до +40 °С
- Связь с ОФД: Ethernet
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 26 000 рублей, ФН 36 – от 29 000
Плюсы: совместимость со всеми торговыми программами, высокая скорость печати и наличие автоотреза
Минусы: вес, программы для работы с кассой совместимы только на Windows
Астор Трейд («Меркурий»)
Компания «Астор Трейд» известна на российском рынке как производитель кассовых аппаратов «Меркурий».
- Помимо автономных касс, компания производит кассовые машины, фискальные регистраторы, электронные весы, принтеры чеков, таксометры, денежные ящики.
- У касс «Меркурий» расширенный температурный диапазон, позволяющий работать устройству при любых температурных условиях.
- Стоимость многих моделей не превышает 15 000 рублей.
Популярные модели ККТ: Меркурий 115Ф, Меркурий 130Ф, Меркурий 119Ф, Меркурий 105Ф
1. Меркурий 115Ф представляет собой небольшую автономную онлайн-кассу с кнопочной клавиатурой. Устройство подойдет как для торговли на выезде, так и для стационарных продаж. Можно использовать для печати проездных билетов.
Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-115Ф, номер 49
- Вес: 1 кг
- Скорость печати чеков: 8 строк\сек
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: до 15 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от -20 до +45 °С
- Связь с ОФД: Wi-Fi, GPRS, RS-232
- Загрузка товаров: через ПК/ноутбук, с помощью клавиатуры
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: да, есть 1 USB-порт
- Стоимость: с ФН на 13 мес. – от 12 000 рублей, ФН 36 – от 16 000
Плюсы: невысокая цена, работа в режиме фискального регистратора, настраивать кассу можно с ПК/ноутбука через канал Bluetooth, USB, работает при минусовой температуре
Минусы: большой вес для переносного устройства, устаревший дизайн
2. Меркурий 130Ф – еще одна автономная касса, которая, в отличии от Меркурий 115Ф, имеет более широкие возможности для автоматизации работы. По своим параметрам и размерам больше подходит для стационарной торговли.
Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-130Ф, номер 57
- Вес: 1,4 кг
- Скорость печати чеков: 8 строк\сек
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: до 15 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от -20 до +45 °С
- Связь с ОФД: RS-232, опционально Wi-Fi, опционально GPRS
- Загрузка товаров: через компьютер, клавиатуру
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: да, есть 1 USB-порт
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 12 000 рублей, ФН 36 – от 16 000
Плюсы: может работать в оффлайн-режиме, возможность переноса данных через флеш-накопитель, можно подключить USB-клавиатуру, можно использовать в качестве фискального регистратора, простота настройки
Минусы: нет возможности подключиться к проводному интернету, пользователи отмечают тугое нажатие клавиш
3. Меркурий 119Ф – фискальный регистратор, который может использоваться в сфере предоставления услуг, торговли, ЖКХ, при предоставлении почтовых услуг, в области электросвязи, автотранспорта, ресторанном и отельном бизнесе. Устройство подходит для заведений с азартными играми, отделений приема ставок или выплат по лотерейным выигрышам.
Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-119Ф, номер 57
- Вес: 800 г
- Скорость печати чеков: 150 мм/с, есть автоотрез
- Ширина печатной ленты: 57 и 80 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от -20 до +45 °С
- Связь с ОФД: RS-232, USB, опционально 2G/3G, Ethernet, опционально Wi-Fi
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 15 000 рублей, ФН 36 – от 19 000
Плюсы: высокая скорость печати и автоотрез, минималистичный дизайн, простота установки и настройки
Минусы: пользователи отмечают слабый принтер при большой нагрузке
4. Меркурий 105Ф – смарт-терминал со встроенным сканером штрих-кодов, приемом банковских карт. Предназначена для работы в сфере торговли, услуг и транспортной сфере. Кассу можно использовать в продуктовых и цветочных магазинах, магазинах одежды и обуви, книг и канцелярских товаров, в парфюмерных магазинах, аптечных киосках, кафе, барах, в точках фаст-фуда, пекарен, салонах красоты, мастерских различного профиля, автосервисах и т.п.
Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-105Ф, номер 179
- Вес: 480 г
- Скорость печати чеков: до 70 мм\сек
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: до 15 часов
- Навигация: GPS
- Допустимая температура для работы: от -10 до +50 °С
- Связь с ОФД: Wi-Fi, 4G
- Загрузка товаров: бесплатное приложение Cash Box — работа с базой товаров
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 26 000 рублей, ФН 36 – от 28 000
Плюсы: встроенный динамик, микрофон, встроенный эквайринг, встроенное считывание штрих-кодов, удаленная фискализация (возможность использования одного накопителя для нескольких десятков касс), емкий аккумулятор, интеграция с товароучетными программами
Минусы: невысокая скорость печати чека
Дримкас
Компания Дримкас производит онлайн-кассы и разрабатывает сервисы для приемки и учета товаров, анализа бизнеса. Продукция компании ориентирована на малую розничную торговлю.
- Есть облачный сервис «Кабинет Дримкас», через который можно отслеживать продажи и управлять магазином.
- Для интернет-магазинов Дримкас сдает облачные кассы в аренду за 1900 рублей в месяц. В стоимость входят все услуги: регистрация кассы, помощь в подключении, обновление программ, замена ФН, продление договора с ОФД, балансировка нагрузки между кассами и т.п.
Популярные модели ККТ: Касса Ф и Viki Mini
1. Касса Ф. Производитель обозначил кассу как кнопочный смарт-терминал. Касса спроектирована для стационарной установки в торговой точке и для больших объемов продаж.
Модель ККТ в реестре ФНС: Касса Ф, номер 124
- Вес: 700 г
- Скорость печати чеков: 70 мм/с
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от 0 до +40℃
- Связь с ОФД: Wi-Fi, Ethernet, опционально 2G
- Загрузка товаров: через личный кабинет из Excel, 1С, вручную
- Совместимость с ЕГАИС: —
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: сканер штрих-кодов, весы, банковский терминал
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 21 000 рублей, ФН 36 – от 25 000
Плюсы: интеграция с интернет-магазинами, есть товарный учет, обновление через интернет, проста в работе, кнопочный смарт-терминал – кассирам не нужно переучиваться работать, простое программирование базы товаров, дистанционное управление магазином через личный кабинет
Минусы: пользователи отмечают долгую загрузку после включения, не подходит для продажи алкоголя
2. Viki Mini – универсальный смарт-терминал, который подходит для всех сфер бизнеса.
Модель ККТ в реестре ФНС: Вики Мини Ф, номер 12
- Вес: 1 кг
- Скорость печати чеков: 80 мм/сек
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от 0 до +40℃
- Связь с ОФД: RS-232, Ethernet, Wi-Fi
- Загрузка товаров: через личный кабинет, в Excel
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: весы, банковский терминал, денежный ящик
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 45 000 рублей, ФН 36 – от 47 000
Плюсы: дистанционное управление магазином через личный кабинет, весь функционал кассы без платных подписок и доплат, обновление через интернет, программа ведет кассира по продаже, товары без штрих-кодов (выпечка, овощи, фрукты) можно добавить на кнопки на экране, поддержка товароучетных систем
Минусы: стоимость, пользователи отмечают медленный отклик сенсорного экрана
МТС касса
Компания занимается автоматизацией торговли и контроля продаж для малого и среднего бизнеса. Какие есть возможности:
- мобильные и стационарные онлайн-кассы, эквайринг и торговое оборудование. Есть аренда, покупка и рассрочка
- бесплатная кассовая программа и товароучетная программа собственной разработки
- сервисное обслуживание
- отраслевые решения для розничной торговли, сферы услуг, выездной торговли, доставки, интернет-продаж
- решения для контроля и анализа торговли, учета товаров и денег в кассе
- франшиза аренды
- онлайн-касс
Производят смарт-терминалы.
ПО касс: ПО, которое им сопутствует — предустановленное кассовое ПО собственной разработки. Кассовое ПО бесплатное, все кассовые функции доступны без покупки и установки доп.приложений. Кроме базовых функций (сформировать чек, рассчитать его сумму и сдачу, Х-Z отчеты и т.д) есть и множество других, необходимых для работы кассира.
Например, касса может рассчитывать стоимость весового товара при подключении ее к весам, скидку в чеке, работать с бонусными и подарочными картами, авансовыми платежами, есть функция «Отложенный чек».
Работа с маркировкой: кассы поддерживают полный цикл работы с маркировкой, алкоголем: приемка, хранение, учет, продажа.
Другие преимущества:
Работают с бонусными программами.
У кассы есть личный кабинет, в который пользователь может заходить с любого устройства: с ПК, телефона. К личному кабинету подключаются все МТС Кассы организации и в личном кабинете владелец бизнеса,бухгалтер или товаровед, видит статистику продаж по каждой точке продаж, может работать с товарной базой, просматривать отчеты.
Также в МС Кассе предусмотрен функционал для контроля кассира (время открытия и закрытия смены, история кассовых операций), встроена программа товарного учета собственной разработки.
Товароучетная программа формирует более 50 торговых отчетов, например, выручка, прибыль, рейтинги товаров по объему продаж и принесенной прибыли, неликвиды, средний чек и т.д.
Есть приложение на смартфон “МТС Касса. Мой бизнес” для владельцев бизнеса для операционного контроля торговли.
Доступные интеграции:
ЭДО, ЕГАИС,Честный знак, ФГИС «Меркурий» 1С: Бухгалтерия, Мое дело, Контур.Эльба, 1С-Битрикс, Ecwid, Advantshop, Rate'n'Goods, Брискли, Максбонус, UDS, R-Keeper
Тарифы:
- базовый тариф (если нужна только касса) - 0 рублей;
- тариф Лайт (если нужна касса, работа с каталогом и продажа маркировки) 250 ₽/мес при оплате сразу за год или 300 ₽/мес при помесячной оплате;
- тариф Профи ( если нужна касса, товарный учет, ЕГАИС, маркировка приемка и продажа) 720 ₽/мес или 8 640 ₽/год
Есть услуга аренды кассы от 900 руб/мес.
Chekonline («РП Система»)
Компания Chekonline (производство «РП Система») создала известную линейку онлайн-касс под брендом «Кассатка».
- Для расширения функционала касс можно устанавливать дополнительные приложения через магазин «Кассатка.Маркет».
- Через личный кабинет можно удаленно управлять кассой и проводить онлайн-мониторинг бизнеса.
- Для подключения касс «Кассатка» есть 2 тарифа: «Эконом» за 290 рублей в месяц и «Стандарт» за 690 рублей в месяц.
- Для интернет-магазинов Chekonline сдает в аренду облачные кассы за 1900 рублей в месяц. Первое подключение – 1500 рублей.
Популярные модели ККТ: КАССАТКА 7, КАССАТКА MINI
1. КАССАТКА 7 - многофункциональный смарт-терминал, который подходит магазинам и предприятиям с микро-розницей, кофейням, уличному фаст-фуду, салонам красоты, мастерским мелкого ремонта, ларькам, цветочным киоскам и другим торговым точкам с небольшим потоком клиентов.
Модель ККТ в реестре ФНС: Кассатка-1Ф, номер 119
- Вес: производитель не указывает
- Скорость печати чеков: 90 мм/с
- Ширина печатной ленты: 58 мм
- Автономная работа: до 8 часов
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от 0 до +45°C
- Связь с ОФД: WI-FI, GPRS, Ethernet
- Загрузка товаров: в личном кабинете через Excel, вручную
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: весы, денежный ящик, банковский терминал, принтер этикеток
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 20 000 рублей, ФН 36 – от 23 000
Плюсы: встроенный NFC-модуль для работы со скидочными картами, поддержка внешних товароучётных программ, удобный личный кабинет,
Минусы: платные тарифы
2. Кассатка mini – универсальная онлайн-касса 3 в 1: касса с принтером чеков, встроенным сканером штрихкодов и банковским терминалом. Касса разработана для служб доставки и работы курьеров, также подойдет для парикмахерских, небольших бутиков и кафе, транспортных и компаний сферы ЖКХ.
Модель ККТ в реестре ФНС: Кассатка-Мини-Ф, номер 147
- Вес: 500 гр
- Скорость печати чеков: 90 мм/с
- Ширина печатной ленты: 58 мм
- Автономная работа: до 8 часов
- Навигация: нет
- Допустимая температура для работы: от 0 до +45°C
- Связь с ОФД: WI-FI, Ethernet, GPRS
- Загрузка товаров: в личном кабинете через Excel, вручную
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: весы, банковский терминал, принтер этикеток
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 20 000 рублей, ФН 36 – от 23 000
Плюсы: встроенный сканер штрихкодов, встроенный эквайринг, удобный личный кабинет
Минусы: платные тарифы
Искра
Компания «Искра» — одна из ведущих компаний России на рынке ККТ, терминалов самообслуживания, депозитных машин, доставочных комплексов и панельных компьютеров.
В ассортименте онлайн-касс компании представлены только фискальные регистраторы и специализированные модели касс для транспорта.
Популярные модели ККТ: ПРИМ 06-Ф, ПРИМ 08-Ф
1. ПРИМ 08-Ф – фискальный регистратор, подходящий для предприятий со средней и большой нагрузкой на кассу: в отелях и ресторанах, на АЗС, при оплате услуг мобильной связи, в аптеках, в индустрии отдыха и развлечений, а также для торговли.
Модель ККТ в реестре ФНС: ПРИМ 08-Ф, номер 39
- Вес: 1,6 кг
- Скорость печати чеков: 300 мм/сек, есть автоотрез
- Ширина печатной ленты: 80 мм и 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +5 до +45°С
- Связь с ОФД: RS-232, USB, Ethernet
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 42 000 рублей, ФН 36 – от 45 000
Плюсы: рекордная скорость печати и автоотрез, датчики для определения наличия бумаги, для рестораторов - наличие специальной крышки для защиты от брызг и жира (опция)
Минусы: стоимость
2. ПРИМ 08-Ф
Модель ККТ в реестре ФНС: ПРИМ 06-Ф, номер 85
- Вес: 1,2 кг
- Скорость печати чеков: 130 мм/сек, есть автотрезчик
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +5 до +45°С
- Связь с ОФД: разъем RJ45, RS-232
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 26 000 рублей, ФН 36 – от 29 000
Плюсы: два режима работы – настольный и настенный, работает с продукцией компании 1С, датчики для определения наличия бумаги
Минусы: передача данных ОФД только через ПК
РР-Электро
Компания «РР-Электро» – разработчик и производитель кассовых решений для автоматизации предприятий торговли и услуг. Входит группу компаний «ШТРИХ-М».
В линейке моделей представлено 5 онлайн-касс, 4 из которых – фискальные регистраторы.
Популярные модели ККТ: РР-01Ф и РР-04Ф
1. РР-01Ф – фискальный регистратор нового поколения, созданный для обеспечения высочайшей скорости обслуживания покупателей. Модель предназначена для предприятий круглосуточного режима работы с уровнем нагрузки на кассовые узлы от среднего до самого высокого. Этот фискальный регистратор может использоваться в гипермаркетах и супермаркетах, на АЗС, в кафе и столовых, ресторанах фаст-фуда, на предприятиях сферы услуг, электросвязи, почтовой связи и ЖКХ, авто- и железнодорожных вокзалах.
Модель ККТ в реестре ФНС: РР-01Ф, номер 3
- Вес: 2,2 кг
- Скорость печати чеков: до 300 мм/сек, есть автоотрез
- Ширина печатной ленты: 80 мм и 57 мм
- Автономная работа: —
- Навигация: —
- Допустимая температура для работы: от +10 до +40°С
- Связь с ОФД: USB, опционально RS-232, опционально Ethernet, опционально Wi-Fi
- Загрузка товаров: —
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: —
- Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 25 000 рублей, ФН 36 – от 29 000
Плюсы: высокая скорость печати и автоотрез, возможна вертикальная установка
Минусы: кассу можно установить только на горизонтальную поверхность, в базовой комплектации связь с ОФД через ПК
2. РР-04Ф – бюджетный фискальный регистратор, созданный для небольших предприятий торговли и услуг, где требуется доступный, но современный ФР. Модель рассчитана на использование в минимаркетах, магазинах у дома, ларьках, палатках, лотках, магазинах одежды, обуви, аксессуаров, в небольших специализированных непродуктовых магазинах, на небольших предприятиях общепита.
- Модель ККТ в реестре ФНС: РР-04Ф, номер 36.
- Вес: 700 г
- Скорость печати чеков: до 75 мм/сек
- Ширина печатной ленты: 57 мм
- Автономная работа: -—
- Навигация: -—
- Допустимая температура для работы: от +10 до +40°С
- Связь с ОФД: USB, RS-232, Ethernet, опционально Wi-Fi
- Загрузка товаров: -—
- Совместимость с ЕГАИС: да
- Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.
- Подключение периферии: -—
- Стоимость: с ФН на 15 мес. -— от 20 000 рублей, ФН 36 -— от 23 000
Плюсы: возможна вертикальная установка
Минусы: в базовой комплектации связь с ОФД через ПК
Опрос
А какой кассой пользуетесь вы и кого бы вы включили в этот обзор? Поделитесь с нами в небольшом опросе :)