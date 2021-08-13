В июле закончилась очередная отсрочка по онлайн-кассам для предпринимателей без сотрудников и тех, кто продает товары собственного производства. Это значит, что теперь сферы, в которых всё еще разрешено работать без онлайн-кассы, можно пересчитать по пальцам. Сейчас реестр контрольно-кассовой техники ФНС включает в себя 190 разнообразных ККТ (реестр все время растет, проверяйте). Устройства различаются между собой по функциональности, размерам и цене. В новом обзоре «Клерка» рассказываем, какие вообще бывают онлайн-кассы и как выбрать ту самую для своего бизнеса.

Немного теории Сначала немного теоретичесих моментов, чтобы разобраться, какие кассы бывают. Виды онлайн-касс Существует 4 основных типа онлайн-касс: автономные кассы;

смарт-терминалы;

фискальные регистраторы;

облачные кассы. Всех их объединяет то, что они не могут работать без фискальных накопителей — специальных шифрующих устройств, которые обеспечивают защиту данных, чеков и передачу этой информации в ФНС через ОФД. Обратите внимание, что с 6 августа вступят в силу новые требования к фискальным накопителям. В новых онлайн-кассах должен быть установлен ФН −1.1 М. Автономные онлайн-кассы По сути, это привычный кассовый аппарат, оснащенный фискальным накопителем и модулем для связи с интернетом. Они просты и понятны в применении, на них есть только кнопки и маленький дисплей. Отличаются минимальным функционалом: обычно выполняют только то, что прописано в ФЗ-54: через них нельзя вести учет товаров, сканировать штрих-коды и устанавливать приложения, можно только пробивать чеки. Не нужно подключать к ноутбуку или компьютеру (как фискальные регистраторы), работают от аккумулятора или от сети. Во многих моделях встроен модем, поэтому касса может работать и без Wi-Fi. Не удобно работать: для любых манипуляций с кассой у продавца есть только кнопочная клавиатура. Обычно имеют небольшой размер и не занимают много места за прилавком. Стоят недорого. Кому подойдут: небольшим розничным магазинам с постоянной базой товаров. Точно не подойдут бизнесу с большим количеством товаров, поскольку обычно все наименования приходится заносить прямо на кассе вручную. Смарт-терминалы Это улучшенный современный вариант автономных касс. Если автономки можно сравнить с кнопочным мобильным телефоном, то смарт-терминалы — со смартфоном. Оснащены сенсорным дисплеем, внешне напоминают планшет со встроенным принтером для печати чеков. Можно вести статистику продаж, учет товаров, выбивать чеки. Для расширения функционала можно устанавливать дополнительные платные приложения (для продажи маркированных товаров, работы со складом и поставками). Можно подобрать специализированные приложения для своего бизнеса (для общепита — отправлять заказы на кухню). К смарт-терминалу можно подключить оборудование, которое увеличит его функциональность: пос-терминалы, сканеры штрих-кода, весы. Смарт-терминал не требует подключения к ПК для установки ПО и обновлений. Кому подойдут: смарт-терминалы ориентированы в основном на малый и микробизнес. Компактные смарт-терминалы с аккумулятором особенно подойдут для выездной торговли, служб доставок, курьеров. Фискальный регистратор ФР — кассовый модуль, в одном устройстве совмещающий принтер чеков и фискальный накопитель. Только на базе фискального регистратора и ноутбука со специализированным софтом можно организовать полноценный кассовый и складской учет. Использовать можно только при подключении к компьютеру с кассовым программным обеспечением или в составе POS-системы. Не имеет дисплея, устройства для ввода. Некоторые модели поддерживают беспроводные каналы подключения (Bluetooth или Wi-Fi), благодаря чему могут подключаться к смартфонам или планшетам и, таким образом, использоваться как мобильные кассы. Если выйдет из строя ФР, то в кассовой системе нужно только заменить ФР, а не всю систему. Кому подойдет: всем сферам бизнеса. Не подойдет только для торговли на выезде. Облачная касса Это специальный сервис, который представляет собой кассовую программу с подключенным к ней фискальным накопителем. Облачные кассы находятся в специальном дата-центре и их можно только взять в аренду, вам они не принадлежат. Находится в идеальных условиях дата-центра под наблюдением специалистов, поэтому работает круглосуточно и практически без сбоев. Обслуживающая компания следит за состоянием онлайн-кассы, берет на себя обязанность по замене ФН. Вместо печатного чека выдает электронный. В долгосрочной перспективе использование облачной кассы выходит дороже разовой покупки физической. Аренду облачной кассы нужно оплачивать ежемесячно. Кому подойдет: тем, кто не контактирует с покупателем в момент расчета и использует автоматическое устройство для приема платежей. Облачные кассы могут использовать интернет-магазины, ЖКХ, общественный транспорт. На какие параметры ориентироваться при выборе ККТ? Первое и основное — перед покупкой проверьте, включена ли выбранная вами модель ККТ в государственный реестр. Если модели в списке нет, то она не соответствует требованиям 54-ФЗ, а значит и работать с таким устройством нельзя. Другие важные характеристики, на которые стоит обратить внимание: пропускная способность кассового аппарата;

ширина кассовой ленты;

мобильность ККТ;

способ подключения кассы к интернету для отправки данных ОФД;

работа с большой базой товаров;

совместимость с ЕГАИС для продажи алкоголя;

работа с маркировкой;

возможность подключения дополнительного оборудования;

стоимость. Мы сделали обзор производителей «железа». Выбрали 10 компаний, производящих онлайн-кассы и рассмотрели наиболее популярные модели.

Эвотор https://evotor.ru/ Оборудование ориентировано на малый и средний бизнес в сферах розничных продаж, общепита и оказания услуг. В линейке товаров представлены смарт-терминалы, планшетные моноблоки и компактные мобильные кассы для выездной торговли, курьерских служб и городского транспорта.

Через личный кабинет можно следить за аналитикой магазина: выручка, прибыль, средний чек, самые популярные товары, рейтинг кассиров.

Есть облачный сервис для расширения функциональности ККТ: в нем можно вести товароучет и загружать номенклатуру.

В магазине приложений доступно более 850 дополнительных сервисов для ведения товарного учета, организации онлайн-продажи и доставки, маркировки товара, приема безналичных платежей и т.п.

Платить придется за каждое приложение и каждую функцию (приложение «УТМ Плюс» для работы с алкоголем стоит 6 490 рублей в год, приложение «Маркировка» стоит 6 000 рублей в год). Популярные модели ККТ: Эвотор 7.2, Эвотор 7.3, Эвотор 5 line, Эвотор 10 1. Эвотор 7.2 – универсальный смарт-терминал для розничной торговли и оказания услуг: подойдёт магазинам у дома, кафе, сервисам по ремонту, химчисткам, прокату, ломбардам и т.д. Модель ККТ в реестре ФНС: СТ2Ф, номер 7 Вес: 1 кг

Скорость печати чеков: до 70 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от 0 до +45 °С

Связь с ОФД: Wi-Fi, GSM 2G, 3G

Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel

Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»

Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2

Подключение периферии: сканер, принтер этикеток, весы и пинпад

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 24 000 рублей, ФН 36 – от 29 000 Плюсы: современный дизайн, 6 usb-портов для подключения периферии, есть разъем для карты памяти, при аварийном отключении электросети интегрированный аккумулятор предотвратит потерю несохраненной информации, работа в оффлан-режиме Минусы: нет аккумулятора, нет проводного интернета 2. Эвотор 7.3 – этот смарт-терминал подойдёт тем, кому важна возможность работать на кассе без розетки, а также будет удобна как мобильный кассовый аппарат для выездной торговли, курьеров. Модель ККТ в реестре ФНС: СТ3Ф, номер 79 Вес: 860 г

Скорость печати чеков: до 90 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: 8 –14 часов

Навигация: GPS

Допустимая температура для работы: от 0 до +45 °С

Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G

Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel

Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»

Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2

Подключение периферии: сканер, принтер этикеток, весы и пинпад

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 28 000 рублей, ФН 36 – от 32 000 Плюсы: многофункциональность, высокая скорость печати, автообновление ПО, есть подключение к проводному интернету, большая емкость аккумуляторов, можно осуществлять продажи без интернета (данные о расчётных операциях будут накапливаться в памяти, пока связь с ОФД не восстановится), встроен фото-сканер 1D-штрихкодов Минусы: нет разъема для карты памяти, работает только при плюсовой температуре, большой вес для курьеров 3. Эвотор 5i – смарт-терминал со встроенным эквайрингом совмещает в себе кассу и терминал для приёма карт. Эвотор 5i подойдёт всем, кто принимает платежи на выезде: курьерским службам, интернет-магазинам, магазинам с курьерской доставкой. Модель ККТ в реестре ФНС: СТ51Ф, номер 177 Вес: 393 г

Скорость печати чеков: до 50 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: до 12 часов

Навигация: GPS, Glonass

Допустимая температура для работы: 0 до +45 °С

Связь с ОФД: Wi-Fi, GSM 2G, 3G

Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel

Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»

Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2

Подключение периферии: есть только 1 USB-порт

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 27 000 рублей, ФН 36 – от 31 000 Плюсы: встроен фото-сканер 1D-штрихкодов, работает от аккумуляторов, встроен эквайринг, в одном устройстве касса и банковский терминал Минусы: работает только при плюсовых температурах, только один usb-порт для подключения периферии 4. Эвотор 10 – смарт-терминал с самым большим среди Эвоторов экраном, расположенным по горизонтали. Подойдёт всем, кто использует карточки с фотографиями товаров: кафе, ресторанам, салонам красоты и спортивным клубам, магазинам одежды и обуви. Модель ККТ в реестре ФНС: СТ3Ф, номер 79 Вес: 1250 г

Скорость печати чеков: до 90 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: 6–12 часов

Навигация: GPS

Допустимая температура для работы: 0 до +45 °С

Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, GSM 2G, 3G

Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов, можно скачать платное приложение для загрузки базы товаров из Exсel

Совместимость с ЕГАИС: подключается через приложение «УТМ Плюс»

Работа с маркировкой: да. Есть поддержка ФФД 1.2

Подключение периферии: пинпад, денежный ящик, сканер штрих-кодов, весы

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 31 000 рублей, ФН 36 – от 35 000 Плюсы: можно осуществлять продажи без интернета, широкий экран, большая емкость аккумуляторов, многофункциональность, встроен фото-сканер 1D-штрихкодов, удобный интерфейс Минусы: высокая стоимость, для переносного устройства большой вес

Атол https://www.atol.ru/ Компания Атол специализируется на разработке и поставке оборудования и ПО для автоматизации сетевого и независимого ритейла, кафе, ресторанов, гостиниц, сферы услуг. Среди решений компании: онлайн-кассы, УТМ для ЕГАИС, POS-системы, 2D-сканеры, весовое оборудование, принтеры чеков и фискальные регистраторы, широкий спектр программного обеспечения.

Есть личный кабинет для удаленного мониторинга и управления онлайн-кассой.

Есть сервис для интернет-магазинов «АТОЛ Онлайн»: можно взять в аренду облачную кассу. Стоимость услуги зависит от тарифа («Базовый» – 1490 рублей в месяц. Фискальный накопитель покупается отдельно. Тариф «Без забот» – 2 900 рублей в месяц. При оплате тарифа на 15/36 месяцев в стоимость входит фискальный накопитель). Популярные модели ККТ: Атол SIGMA 7, Атол 30Ф, Атол 55Ф, Атол 91Ф 1. Атол SIGMA 7 - бюджетный смарт-терминал, созданный специально для торговли, общепита и сферы услуг. Модель ККТ в реестре ФНС: АТОЛ Sigma 7Ф, номер 159 Вес: 600 г

Скорость печати чеков: 70 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: до 5 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +5 до +45 °С

Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, 3G

Загрузка товаров: с помощью сканера штрих-кодов или импортом из Excel

Совместимость с ЕГАИС: нужен дополнительный модуль

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: денежный ящик, весы принтер этикеток, сканер, терминалы эквайринга

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 25 000 рублей, ФН 36 – от 28 000 Плюсы: возможность выбрать тариф под нужды бизнеса, широкий функционал, простое управление, есть возможность зарядки через power bank, интеграция с товароучетными системами, возможность управлять кассой через интернет в личном кабинете Минусы: слабый аккумулятор, платные тарифы 2. Атол 30Ф – фискальный регистратор, предназначенный для бизнеса любой сферы с низкой проходимостью. Аппарат компактен и подойдет для торговли на островках и для установки на небольших ресепшенах парикмахерских и салонов красоты. Модель ККТ в реестре ФНС: Атол 30Ф, номер 9 Вес: 360 г

Скорость печати чеков: до 75 мм/с

Ширина печатной ленты: 58 и 44 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +5 до +45 °С

Связь с ОФД: в базовой комплектации только через USB-порт, опционально 2G/3G, Wi-Fi

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 23 000 рублей, ФН 36 – от 27 000 Плюсы: бюджетный, подключается к любым устройствам, совместимость с большинством торговых программ Минусы: всего один USB-порт, передает чеки ОФД только по интерфейсу USB 3. Атол 55Ф – фискальный регистратор, который рекомендован для предприятий с средней и большой проходимостью, где необходима высокая скорость печати Модель ККТ в реестре ФНС: Атол 55Ф, номер 15 Вес: 1,2 кг

Скорость печати чеков: до 200 мм/с, есть автоотрез

Ширина печатной ленты: 58 и 44 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +5 до +45 °С

Связь с ОФД: USB, Ethernet, опционально WiFi

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 36 000 рублей, ФН 36 – от 39 000 Плюсы: высокая скорость печати чеков, наличие автоотреза, наличие порта Ethernet для передачи чеков в ОФД, подключается к любым устройствам Минусы: модуль беспроводной связи нужно устанавливать отдельно 4. Атол 91Ф – бюджетный ньюджер для предприятий малого и микробизнеса в сфере торговли и услуг. Касса мобильна и отлично подойдет для курьеров, служб доставки еды, торговли на выезде, работы на рынке или в палатке. Есть билетный режим для общественного транспорта. Модель ККТ в реестре ФНС: Атол 91Ф, номер 110 Вес: 390 г

Скорость печати чеков: 50 мм/с

Ширина печатной ленты: 58 мм

Автономная работа: до 8 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от -10 до +45 °С

Связь с ОФД: Ethernet, Wi-FI, 2G

Загрузка товаров: через личный кабинет Атол, через внешний носитель памяти USB-флеш

Совместимость с ЕГАИС: —

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: сканер, банковский терминал

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 13 000 рублей, ФН 36 – от 17 000 Плюсы: есть аккумулятор, бюджетная, билетный режим, проста в управлении, работает при минусовой температуре, может работать как фискальный регистратор Минусы: ограничен функционал, только 1 USB-порт, нельзя подключить пин-пад

«Штрих-М» и НТЦ «Измеритель» https://www.shtrih-m.ru/ НТЦ «Измеритель» является структурным подразделением группы компаний «Штрих-М». На российском рынке продукция компаний известна как онлайн-кассы «Штрих» и «Элвес». Компания выпускает автономные онлайн-кассы и фискальные регистраторы, а также программное обеспечение для кассовой инфраструктуры, фискальные накопители и комплекты модернизации ККТ.

Через облачный сервис «Облачная касса» можно удаленно проводить мониторинг состояния касс и рабочих мест, контролировать свой бизнес. Популярные модели ККТ: ЭЛВЕС-МФ, ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф, ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф 1. ЭЛВЕС-МФ - автономная онлайн-касса для малого бизнеса. Подходит для розничной торговли, курьерских служб, киосков фаст-фуда, услуг. Модель ККТ в реестре ФНС: ЭЛВЕС-МФ, номер 19 Вес: 900 г

Скорость печати чеков: до 45 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: до 8 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от -10 до +40 °С

Связь с ОФД: RS-232, Wi-Fi

Загрузка товаров: с планшета или смартфона

Совместимость с ЕГАИС: —

Работа с маркировкой: нет. Не планируется поддержка ФФД 1.2

Подключение периферии: пинпад

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 12 000 рублей, ФН 36 – от 15 000 Плюсы: бюджетный, надежный в эксплуатации, работает при минусовой температуре, может работать в режиме фискального регистратора Минусы: низкая скорость печати чеков, сложность настройки без дисплея, устаревший дизайн, для подключения кассы к компьютеру потребуется кабель-переходник, которого нет в комплекте, не подходит для продажи алкоголя 2. ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф - смарт-терминал предназначен для работы на стационарных торговых точках, может быть использован и для выездной торговли. Модель ККТ в реестре ФНС: ШТРИХ-СМАРТПОС-Ф, номер 126 Вес: 900 г

Скорость печати чеков: до 90 мм/сек

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: 10-14 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +10 до +35 °С

Связь с ОФД: Ethernet, Wi-Fi, 2G, 3G

Загрузка товаров: вручную и в облаке – загрузка из Excel

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: да, есть два USB-разъема

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 21 000 рублей, ФН 36 – от 24 000 Плюсы: бесплатная интеграция с внешними товароучетными системами от ЦОР «ШТРИХ-М» и 1С, может работать как фискальный регистратор, подключаются компьютерная клавиатура и мышь, есть разъем для карты памяти, удобная загрузка товаров Минусы: эксплуатация от +10°С, только 2 USB-разъема 3. ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф – этот фискальный регистратор предназначен для использования в торговых точках со средним и большим потоком клиентов. Модель ККТ в реестре ФНС: ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф, номер 4 Вес: 3,2 кг

Скорость печати чеков: 200 мм/сек, есть автоотрез

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +10 до +40 °С

Связь с ОФД: Ethernet

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 26 000 рублей, ФН 36 – от 29 000 Плюсы: совместимость со всеми торговыми программами, высокая скорость печати и наличие автоотреза Минусы: вес, программы для работы с кассой совместимы только на Windows

Астор Трейд («Меркурий») https://www.incotexkkm.ru/ Компания «Астор Трейд» известна на российском рынке как производитель кассовых аппаратов «Меркурий». Помимо автономных касс, компания производит кассовые машины, фискальные регистраторы, электронные весы, принтеры чеков, таксометры, денежные ящики.

У касс «Меркурий» расширенный температурный диапазон, позволяющий работать устройству при любых температурных условиях.

Стоимость многих моделей не превышает 15 000 рублей. Популярные модели ККТ: Меркурий 115Ф, Меркурий 130Ф, Меркурий 119Ф, Меркурий 105Ф 1. Меркурий 115Ф представляет собой небольшую автономную онлайн-кассу с кнопочной клавиатурой. Устройство подойдет как для торговли на выезде, так и для стационарных продаж. Можно использовать для печати проездных билетов. Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-115Ф, номер 49 Вес: 1 кг

Скорость печати чеков: 8 строк\сек

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: до 15 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от -20 до +45 °С

Связь с ОФД: Wi-Fi, GPRS, RS-232

Загрузка товаров: через ПК/ноутбук, с помощью клавиатуры

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: да, есть 1 USB-порт

Стоимость: с ФН на 13 мес. – от 12 000 рублей, ФН 36 – от 16 000 Плюсы: невысокая цена, работа в режиме фискального регистратора, настраивать кассу можно с ПК/ноутбука через канал Bluetooth, USB, работает при минусовой температуре Минусы: большой вес для переносного устройства, устаревший дизайн 2. Меркурий 130Ф – еще одна автономная касса, которая, в отличии от Меркурий 115Ф, имеет более широкие возможности для автоматизации работы. По своим параметрам и размерам больше подходит для стационарной торговли. Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-130Ф, номер 57 Вес: 1,4 кг

Скорость печати чеков: 8 строк\сек

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: до 15 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от -20 до +45 °С

Связь с ОФД: RS-232, опционально Wi-Fi, опционально GPRS

Загрузка товаров: через компьютер, клавиатуру

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: да, есть 1 USB-порт

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 12 000 рублей, ФН 36 – от 16 000 Плюсы: может работать в оффлайн-режиме, возможность переноса данных через флеш-накопитель, можно подключить USB-клавиатуру, можно использовать в качестве фискального регистратора, простота настройки Минусы: нет возможности подключиться к проводному интернету, пользователи отмечают тугое нажатие клавиш 3. Меркурий 119Ф – фискальный регистратор, который может использоваться в сфере предоставления услуг, торговли, ЖКХ, при предоставлении почтовых услуг, в области электросвязи, автотранспорта, ресторанном и отельном бизнесе. Устройство подходит для заведений с азартными играми, отделений приема ставок или выплат по лотерейным выигрышам. Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-119Ф, номер 57 Вес: 800 г

Скорость печати чеков: 150 мм/с, есть автоотрез

Ширина печатной ленты: 57 и 80 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от -20 до +45 °С

Связь с ОФД: RS-232, USB, опционально 2G/3G, Ethernet, опционально Wi-Fi

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 15 000 рублей, ФН 36 – от 19 000 Плюсы: высокая скорость печати и автоотрез, минималистичный дизайн, простота установки и настройки Минусы: пользователи отмечают слабый принтер при большой нагрузке 4. Меркурий 105Ф – смарт-терминал со встроенным сканером штрих-кодов, приемом банковских карт. Предназначена для работы в сфере торговли, услуг и транспортной сфере. Кассу можно использовать в продуктовых и цветочных магазинах, магазинах одежды и обуви, книг и канцелярских товаров, в парфюмерных магазинах, аптечных киосках, кафе, барах, в точках фаст-фуда, пекарен, салонах красоты, мастерских различного профиля, автосервисах и т.п. Модель ККТ в реестре ФНС: Меркурий-105Ф, номер 179 Вес: 480 г

Скорость печати чеков: до 70 мм\сек

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: до 15 часов

Навигация: GPS

Допустимая температура для работы: от -10 до +50 °С

Связь с ОФД: Wi-Fi, 4G

Загрузка товаров: бесплатное приложение Cash Box — работа с базой товаров

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 26 000 рублей, ФН 36 – от 28 000 Плюсы: встроенный динамик, микрофон, встроенный эквайринг, встроенное считывание штрих-кодов, удаленная фискализация (возможность использования одного накопителя для нескольких десятков касс), емкий аккумулятор, интеграция с товароучетными программами Минусы: невысокая скорость печати чека

Дримкас https://dreamkas.ru/ Компания Дримкас производит онлайн-кассы и разрабатывает сервисы для приемки и учета товаров, анализа бизнеса. Продукция компании ориентирована на малую розничную торговлю. Есть облачный сервис «Кабинет Дримкас», через который можно отслеживать продажи и управлять магазином.

Для интернет-магазинов Дримкас сдает облачные кассы в аренду за 1900 рублей в месяц. В стоимость входят все услуги: регистрация кассы, помощь в подключении, обновление программ, замена ФН, продление договора с ОФД, балансировка нагрузки между кассами и т.п. Популярные модели ККТ: Касса Ф и Viki Mini 1. Касса Ф. Производитель обозначил кассу как кнопочный смарт-терминал. Касса спроектирована для стационарной установки в торговой точке и для больших объемов продаж. Модель ККТ в реестре ФНС: Касса Ф, номер 124 Вес: 700 г

Скорость печати чеков: 70 мм/с

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от 0 до +40 ℃

℃ Связь с ОФД: Wi-Fi, Ethernet, опционально 2G

Загрузка товаров: через личный кабинет из Excel, 1С, вручную

Совместимость с ЕГАИС: —

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: сканер штрих-кодов, весы, банковский терминал

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 21 000 рублей, ФН 36 – от 25 000 Плюсы: интеграция с интернет-магазинами, есть товарный учет, обновление через интернет, проста в работе, кнопочный смарт-терминал – кассирам не нужно переучиваться работать, простое программирование базы товаров, дистанционное управление магазином через личный кабинет Минусы: пользователи отмечают долгую загрузку после включения, не подходит для продажи алкоголя 2. Viki Mini – универсальный смарт-терминал, который подходит для всех сфер бизнеса. Модель ККТ в реестре ФНС: Вики Мини Ф, номер 12 Вес: 1 кг

Скорость печати чеков: 80 мм/сек

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от 0 до +40 ℃

℃ Связь с ОФД: RS-232, Ethernet, Wi-Fi

Загрузка товаров: через личный кабинет, в Excel

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: весы, банковский терминал, денежный ящик

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 45 000 рублей, ФН 36 – от 47 000 Плюсы: дистанционное управление магазином через личный кабинет, весь функционал кассы без платных подписок и доплат, обновление через интернет, программа ведет кассира по продаже, товары без штрих-кодов (выпечка, овощи, фрукты) можно добавить на кнопки на экране, поддержка товароучетных систем Минусы: стоимость, пользователи отмечают медленный отклик сенсорного экрана

МТС касса https://kassa.mts.ru/ Компания занимается автоматизацией торговли и контроля продаж для малого и среднего бизнеса. Какие есть возможности: мобильные и стационарные онлайн-кассы, эквайринг и торговое оборудование. Есть аренда, покупка и рассрочка

бесплатная кассовая программа и товароучетная программа собственной разработки

сервисное обслуживание

отраслевые решения для розничной торговли, сферы услуг, выездной торговли, доставки, интернет-продаж

решения для контроля и анализа торговли, учета товаров и денег в кассе

франшиза аренды

онлайн-касс Производят смарт-терминалы. ПО касс: ПО, которое им сопутствует — предустановленное кассовое ПО собственной разработки. Кассовое ПО бесплатное, все кассовые функции доступны без покупки и установки доп.приложений. Кроме базовых функций (сформировать чек, рассчитать его сумму и сдачу, Х-Z отчеты и т.д) есть и множество других, необходимых для работы кассира. Например, касса может рассчитывать стоимость весового товара при подключении ее к весам, скидку в чеке, работать с бонусными и подарочными картами, авансовыми платежами, есть функция «Отложенный чек». Работа с маркировкой: кассы поддерживают полный цикл работы с маркировкой, алкоголем: приемка, хранение, учет, продажа. Другие преимущества: Работают с бонусными программами. У кассы есть личный кабинет, в который пользователь может заходить с любого устройства: с ПК, телефона. К личному кабинету подключаются все МТС Кассы организации и в личном кабинете владелец бизнеса,бухгалтер или товаровед, видит статистику продаж по каждой точке продаж, может работать с товарной базой, просматривать отчеты. Также в МС Кассе предусмотрен функционал для контроля кассира (время открытия и закрытия смены, история кассовых операций), встроена программа товарного учета собственной разработки. Товароучетная программа формирует более 50 торговых отчетов, например, выручка, прибыль, рейтинги товаров по объему продаж и принесенной прибыли, неликвиды, средний чек и т.д. Есть приложение на смартфон “МТС Касса. Мой бизнес” для владельцев бизнеса для операционного контроля торговли. Доступные интеграции: ЭДО, ЕГАИС,Честный знак, ФГИС «Меркурий» 1С: Бухгалтерия, Мое дело, Контур.Эльба, 1С-Битрикс, Ecwid, Advantshop, Rate'n'Goods, Брискли, Максбонус, UDS, R-Keeper Тарифы: базовый тариф (если нужна только касса) - 0 рублей;

тариф Лайт (если нужна касса, работа с каталогом и продажа маркировки) 250 ₽/мес при оплате сразу за год или 300 ₽/мес при помесячной оплате;

тариф Профи ( если нужна касса, товарный учет, ЕГАИС, маркировка приемка и продажа) 720 ₽/мес или 8 640 ₽/год Есть услуга аренды кассы от 900 руб/мес.

Chekonline («РП Система») https://www.chekonline.ru/ Компания Chekonline (производство «РП Система») создала известную линейку онлайн-касс под брендом «Кассатка». Для расширения функционала касс можно устанавливать дополнительные приложения через магазин «Кассатка.Маркет».

Через личный кабинет можно удаленно управлять кассой и проводить онлайн-мониторинг бизнеса.

Для подключения касс «Кассатка» есть 2 тарифа: «Эконом» за 290 рублей в месяц и «Стандарт» за 690 рублей в месяц.

Для интернет-магазинов Chekonline сдает в аренду облачные кассы за 1900 рублей в месяц. Первое подключение – 1500 рублей. Популярные модели ККТ: КАССАТКА 7, КАССАТКА MINI 1. КАССАТКА 7 - многофункциональный смарт-терминал, который подходит магазинам и предприятиям с микро-розницей, кофейням, уличному фаст-фуду, салонам красоты, мастерским мелкого ремонта, ларькам, цветочным киоскам и другим торговым точкам с небольшим потоком клиентов. Модель ККТ в реестре ФНС: Кассатка-1Ф, номер 119 Вес: производитель не указывает

Скорость печати чеков: 90 мм/с

Ширина печатной ленты: 58 мм

Автономная работа: до 8 часов

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от 0 до +45°C

Связь с ОФД: WI-FI, GPRS, Ethernet

Загрузка товаров: в личном кабинете через Excel, вручную

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: весы, денежный ящик, банковский терминал, принтер этикеток

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 20 000 рублей, ФН 36 – от 23 000 Плюсы: встроенный NFC-модуль для работы со скидочными картами, поддержка внешних товароучётных программ, удобный личный кабинет, Минусы: платные тарифы 2. Кассатка mini – универсальная онлайн-касса 3 в 1: касса с принтером чеков, встроенным сканером штрихкодов и банковским терминалом. Касса разработана для служб доставки и работы курьеров, также подойдет для парикмахерских, небольших бутиков и кафе, транспортных и компаний сферы ЖКХ. Модель ККТ в реестре ФНС: Кассатка-Мини-Ф, номер 147 Вес: 500 гр

Скорость печати чеков: 90 мм/с

Ширина печатной ленты: 58 мм

Автономная работа: до 8 часов

Навигация: нет

Допустимая температура для работы: от 0 до +45°C

Связь с ОФД: WI-FI, Ethernet, GPRS

Загрузка товаров: в личном кабинете через Excel, вручную

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: весы, банковский терминал, принтер этикеток

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 20 000 рублей, ФН 36 – от 23 000 Плюсы: встроенный сканер штрихкодов, встроенный эквайринг, удобный личный кабинет Минусы: платные тарифы

Искра https://iskra-kkt.ru/ Компания «Искра» — одна из ведущих компаний России на рынке ККТ, терминалов самообслуживания, депозитных машин, доставочных комплексов и панельных компьютеров. В ассортименте онлайн-касс компании представлены только фискальные регистраторы и специализированные модели касс для транспорта. Популярные модели ККТ: ПРИМ 06-Ф, ПРИМ 08-Ф 1. ПРИМ 08-Ф – фискальный регистратор, подходящий для предприятий со средней и большой нагрузкой на кассу: в отелях и ресторанах, на АЗС, при оплате услуг мобильной связи, в аптеках, в индустрии отдыха и развлечений, а также для торговли. Модель ККТ в реестре ФНС: ПРИМ 08-Ф, номер 39 Вес: 1,6 кг

Скорость печати чеков: 300 мм/сек, есть автоотрез

Ширина печатной ленты: 80 мм и 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +5 до +45°С

Связь с ОФД: RS-232, USB, Ethernet

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 42 000 рублей, ФН 36 – от 45 000 Плюсы: рекордная скорость печати и автоотрез, датчики для определения наличия бумаги, для рестораторов - наличие специальной крышки для защиты от брызг и жира (опция) Минусы: стоимость 2. ПРИМ 08-Ф Модель ККТ в реестре ФНС: ПРИМ 06-Ф, номер 85 Вес: 1,2 кг

Скорость печати чеков: 130 мм/сек, есть автотрезчик

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +5 до +45°С

Связь с ОФД: разъем RJ45, RS-232

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 26 000 рублей, ФН 36 – от 29 000 Плюсы: два режима работы – настольный и настенный, работает с продукцией компании 1С, датчики для определения наличия бумаги Минусы: передача данных ОФД только через ПК

РР-Электро https://rr-electro.com/ Компания «РР-Электро» – разработчик и производитель кассовых решений для автоматизации предприятий торговли и услуг. Входит группу компаний «ШТРИХ-М». В линейке моделей представлено 5 онлайн-касс, 4 из которых – фискальные регистраторы. Популярные модели ККТ: РР-01Ф и РР-04Ф 1. РР-01Ф – фискальный регистратор нового поколения, созданный для обеспечения высочайшей скорости обслуживания покупателей. Модель предназначена для предприятий круглосуточного режима работы с уровнем нагрузки на кассовые узлы от среднего до самого высокого. Этот фискальный регистратор может использоваться в гипермаркетах и супермаркетах, на АЗС, в кафе и столовых, ресторанах фаст-фуда, на предприятиях сферы услуг, электросвязи, почтовой связи и ЖКХ, авто- и железнодорожных вокзалах. Модель ККТ в реестре ФНС: РР-01Ф, номер 3 Вес: 2,2 кг

Скорость печати чеков: до 300 мм/сек, есть автоотрез

Ширина печатной ленты: 80 мм и 57 мм

Автономная работа: —

Навигация: —

Допустимая температура для работы: от +10 до +40°С

Связь с ОФД: USB, опционально RS-232, опционально Ethernet, опционально Wi-Fi

Загрузка товаров: —

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: —

Стоимость: с ФН на 15 мес. – от 25 000 рублей, ФН 36 – от 29 000 Плюсы: высокая скорость печати и автоотрез, возможна вертикальная установка Минусы: кассу можно установить только на горизонтальную поверхность, в базовой комплектации связь с ОФД через ПК 2. РР-04Ф – бюджетный фискальный регистратор, созданный для небольших предприятий торговли и услуг, где требуется доступный, но современный ФР. Модель рассчитана на использование в минимаркетах, магазинах у дома, ларьках, палатках, лотках, магазинах одежды, обуви, аксессуаров, в небольших специализированных непродуктовых магазинах, на небольших предприятиях общепита. Модель ККТ в реестре ФНС: РР-04Ф, номер 36.

Вес: 700 г

Скорость печати чеков: до 75 мм/сек

Ширина печатной ленты: 57 мм

Автономная работа: -—

Навигация: -—

Допустимая температура для работы: от +10 до +40°С

Связь с ОФД: USB, RS-232, Ethernet, опционально Wi-Fi

Загрузка товаров: -—

Совместимость с ЕГАИС: да

Работа с маркировкой: да. Планируется поддержка ФФД 1.2.

Подключение периферии: -—

Стоимость: с ФН на 15 мес. -— от 20 000 рублей, ФН 36 -— от 23 000 Плюсы: возможна вертикальная установка Минусы: в базовой комплектации связь с ОФД через ПК