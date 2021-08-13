Какой онлайн-кассой пользуетесь вы? Опрос «Клерка»

С 1 июля закончилась возможность не применять онлайн-кассы для ИП без работников. А значит, пользователей онлайн-касс станет еще больше. Редакция «Клерка» сделала обзор основных производителей и моделей касс, а еще их видов и критериев выбора.

Спойлер: один из важнейших критериев — это, конечно, обновляемость касс и их соответствие законодательству.

Например, сейчас в реестре ККТ появились кассы, работающие с новым форматом ФФД 1.2, что очень важно учесть, чтобы не нарушать закон. Об этом формате, кстати, на «Клерке» есть запись вебинара.

Но лучше самих пользователей о кассах никто не расскажет: какими кассами пользуетесь вы? Поделитесь с нами в небольшом опросе:

Собрать в одной статье всех производителей и все модели касс довольно сложно, поэтому напишите нам, если пользуетесь какими-то другими.