Увольнение за прогулы: что важно учитывать

Основания увольнения за неоднократные и однократный прогул в ТК РФ прописаны в общих чертах, поэтому на практике часто возникают спорные ситуации, когда эта мера законна. Ведь разница очень существенная, и потом увольнение можно оспорить. Роструд помог с этим разобраться.

Ситуация

В докладе Роструда за 2 квартал 2021 года о разъяснении обязательных требований трудового законодательства и их соблюдении рассмотрена следующая ситуация.

Работник имеет 3 дисциплинарных взыскания за прогулы в разные дни. Он совершил 4-й прогул, и работодатель решил его уволить по статье.

В данном случае основанием увольнения будет однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (т. е. за последний прогул) или неоднократное неисполнение трудовых обязанностей?

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Решение

Согласно позиции Роструда, трудовым законодательством не предусмотрена возможность применения одного дисциплинарного взыскания, в том числе увольнения, по совокупности дисциплинарных проступков.

Признак неоднократности (повторности) говорит о том, что виновный совершил один многоэпизодный проступок.

УСЛОВИЯ КАК ОФОРМИТЬ УВОЛЬНЕНИЕ Последний прогул по объективному и субъективному составам не отличается от трех ранее совершенных, за которые были назначены взыскания, не связанные с увольнением За четвертый прогул расторжение трудовых отношений следует оформить в связи с неоднократным неисполнением работником трудовых обязанностей. Неоднократным будет привлечение к ответственности, как в случае продолжения работником своего неправомерного поведения (например, при уклонении от прохождения обязательного медосмотра), так и в случае совершения нового нарушения, никак не связанного с первым, (например, опоздания на работу). Четвертый прогул существенно отличается для суда от предыдущих (первые три, например, были результатом самовольного использования дней отгулов за дежурства, а четвертый — следствием трехдневного злоупотребления спиртными напитками) Уволить можно как за однократное грубое нарушение

Уточним, что к объективному составу можно отнести внешнюю сторону проступка — личность работника, время, место, обстоятельства и т. п. А субъективная сторона — это отношение сотрудника к своему проступку: цель, умысел/неосторожность и т. п.

Что говорит закон

Согласно п. 5 и подп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей.

Прогул — это отсутствие на рабочем месте без уважительных причин: В течение всего рабочего дня (смены) независимо от его (ее) продолжительности. Более 4-х часов подряд в течение рабочего дня (смены).

Основной критерий прогула — отсутствие уважительных причин неявки на работу. При этом ТК РФ не содержит перечня причин, которые являются уважительными. Ввиду этого в каждом конкретном случае работодателю необходимо установить «уважительность» причины отсутствия на рабочем месте (письмо Роструда от 04.12.2020 № ПГ/56975-6-1).

Исходя из этого, увольнять сотрудника за прогул до выяснения обстоятельств его отсутствия на работе нельзя.

С момента фиксации в кадровых документах отсутствия на рабочем месте есть все основания не начислять отсутствующему работнику заработную плату. И, следовательно, не исполнять никаких обязательств перед бюджетом в данной части.