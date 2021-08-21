Перекресток, налоговая и доначисления: чем все закончилось в суде

В конце июля 2021 года появилась мотивировочная часть решения арбитражного суда Москвы по делу № А40-118073/2019, которым суд признал решение налоговой инспекции о претензиях на 2,4 млрд рублей незаконным.
История про то, как Торговый дом «Перекресток» смог доказать, что переквалификация налоговиками оплаты долей в дивиденды и доначисление налога на доходы иностранных организаций по ставке 15% — незаконные.
Дело интересно не только крупной суммой спора и решением в пользу налогоплательщика, но и подходом суда к квалификации получателя дохода как фактически имеющего право на доход при наличии диаметрально противоположных выводов в схожем судебном деле № А40-118135/19.
С чего все началось?АО «Торговый дом «Перекресток» входит в группу компаний X5 (далее — «Группа X5»). Материнской компанией Группы Х5 является публичная компания X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) (далее — «Х5 Retail Group»), депозитарные расписки на акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже (с 11.05.2005).
X5 Retail Group было принято решение о реструктуризации, путем передачи долей российских компаний группы в Общество для целей повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности группы. Также планировалось создание консолидированной группы налогоплательщиков (далее — КГН) на базе Общества.
Краткая фабулаОбщество приобрело доли российских компаний у иностранных компаний, входящих, как и само Общество в X5 Retail Group. При этом часть долей было приобретено путем заключения договоров купли-продажи, а часть путем увеличения уставного капитала Общества и эмиссий акций.
Компании продавцы являлись резидентами Нидерландов и Кипра. Часть обязательств по договорам купли-продажи перед X5 Retail Group были погашены денежными средствами, а по сделкам купли-продажи с Speak Global Ltd. (Кипр) (далее — «Speak») Общество рассчиталось частично путем зачета встречных требований и частично путем новирования обязательства в процентный заем.
Далее Speak уступило права требования по займу Х5 Retail Holding Limited (Кипр) (далее — «Х5 Retail Holding») и Общество выплачивала проценты по договору с Х5 Retail Holding, учитывая их в расходах на основании ст.ст. 252, 264 и 269 НК РФ.
При выплате процентов Общество не удерживало налог на доходы Х5 Retail Holding на основании п. 1 ст. 11 СоИДН с Кипром.
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Также проверяющие переквалифицировали выплаченные Обществом проценты по Договору займа в пользу Х5 Retail Holding в дивиденды и доначислили налог на доходы иностранных организаций за 2013 год по ставке 15% в размере 94 907 053 руб., соответствующие суммы пени и исключили из состава расходов проценты по займам с доначислениями налога на прибыль.
Ключевые доводы ФНС
- Х5 Retail Holding и Х5 Retail Group не являются лицами, имеющими фактическое право на доход, что также подтверждается вступившим в законную силу решением суда по № А40-118135/19.
- Передача части активов Группы Х5 без оплаты путем вклада в уставный капитал Общества, без совершения сделок купли-продажи свидетельствует о фиктивности таких операций.
- Реструктуризация части группы компании в России не изменила инвестиционную привлекательность Х5 Retail Group, ведь на момент совершения Обществом сделок купли-продажи долей российских организаций эти компании входили в состав Группы Х5 и находились под контролем Х5 Retail Group, состав активов в целом не изменился.
- Оплата долей российских компаний в пользу продавцам Х5 Retail Group и выплата процентов в пользу Х5 Retail Holding является не чем иным, как «скрытое» распределение прибыли КГН в интересах компаний получателей и должны квалифицироваться в качестве дивидендов, выплачиваемых акционерам Группы Х5.
- Взаимозависимость действий Общества и X5 Retail Group.
- Ранее принятые судебные акты признали отсутствие у X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) фактического права на доход, поскольку имеется транзитный характер данной компании в рамках рассмотренных судом правоотношений.
Ключевые доводы налогоплательщика
- План изменений структуры холдинга Группы Х5 был согласован с компетентными органами власти России (ФАС России) и Великого Герцогства Люксембурга (Департамент налогов), что доказывает отсутствие фиктивности сделок по приобретению долей Обществом.
- Приобретение Обществом долей российских компаний не тождественен факту вхождения Общества и приобретаемых компаний в Группы Х5, в том числе для целей КГН.
- Деловая цель Общества подтверждается созданием КГН, получением возможности распределять значительную прибыль, приобретаемых Обществом компаний и публикацией пресс-релиза на официальном сайте ФАС России о намерении достичь прозрачности в структуре Группы Х5 путем реструктуризации.
- Общество доказало, что все перечисленные в оплату приобретаемых долей денежные средства вернулись на расчётные счета Общества. Ввиду данного обстоятельства отсутствует умысел по выводу денежной массы за пределы РФ.
- Приобретение долей российских компаний за счет увеличения уставного капитала Общества и дополнительной эмиссии акций позволило избежать возникновения кредиторской задолженности.
- Ссылка на взаимозависимость Общества и X5 Retail Group не имеет правового значения, поскольку сделки по приобретению долей Группы Х5 не могли быть совершены с третьими лицами, не входящими в упомянутую группу.
- Общество не удерживало налог с дохода иностранных продавцов, поскольку такие доходы соответствовали критерию установленному в п.п. 5 п. 1 ст. 309 НК. Применение данной нормы не ставиться в зависимость от наличия или отсутствия СоИДН между Россией и юрисдикциями, в которых находятся продавцы.
- Даже если признать, что доводы налоговой о переквалификации сделок в выплату дивидендов правомерны, проверяющие должны были применить пониженную ставку СоИДН с Нидерландами 5%, поскольку X5 Retail Group является публичной компанией, что исключает возможность действовать в качестве кондуитной технической организации без фактического права на доход.
- Обстоятельства рассматриваемого дела отличаются от обстоятельств предыдущих дел, имеются существенные различия в доказательственной базе, поэтому невозможно воспользоваться выводами, изложенными в вынесенных ранее судебных актах.
Выводы судаСуд поддерживает налогоплательщика по всем доводам, но самым интересным является вывод суда о неприменимости к данному делу позиции по схожему делу № А40-118135/19, где инспекция одержала победу, а публичная компания X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) со сложной системой управления была признана технической организацией.
Конечно, вывод суда по настоящему делу согласуется со здравым смыслом, ведь имея представление о системе управления в публичных акционерных обществах, не поддержать его достаточно сложно.Однако противоречие судебных дел очевидно, и весьма интересно будет наблюдать за рассмотрением этого дела в апелляции и кассации (в случае обжалования).