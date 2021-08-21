Перекресток, налоговая и доначисления: чем все закончилось в суде

В конце июля 2021 года появилась мотивировочная часть решения арбитражного суда Москвы по делу № А40-118073/2019, которым суд признал решение налоговой инспекции о претензиях на 2,4 млрд рублей незаконным.

История про то, как Торговый дом «Перекресток» смог доказать, что переквалификация налоговиками оплаты долей в дивиденды и доначисление налога на доходы иностранных организаций по ставке 15% — незаконные.

Дело интересно не только крупной суммой спора и решением в пользу налогоплательщика, но и подходом суда к квалификации получателя дохода как фактически имеющего право на доход при наличии диаметрально противоположных выводов в схожем судебном деле № А40-118135/19.

С чего все началось?

АО «Торговый дом «Перекресток» входит в группу компаний X5 (далее — «Группа X5»). Материнской компанией Группы Х5 является публичная компания X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) (далее — «Х5 Retail Group»), депозитарные расписки на акции которой торгуются на Лондонской фондовой бирже (с 11.05.2005).

X5 Retail Group было принято решение о реструктуризации, путем передачи долей российских компаний группы в Общество для целей повышения инвестиционной привлекательности и прозрачности группы. Также планировалось создание консолидированной группы налогоплательщиков (далее — КГН) на базе Общества.

Краткая фабула

Общество приобрело доли российских компаний у иностранных компаний, входящих, как и само Общество в X5 Retail Group. При этом часть долей было приобретено путем заключения договоров купли-продажи, а часть путем увеличения уставного капитала Общества и эмиссий акций.

Компании продавцы являлись резидентами Нидерландов и Кипра. Часть обязательств по договорам купли-продажи перед X5 Retail Group были погашены денежными средствами, а по сделкам купли-продажи с Speak Global Ltd. (Кипр) (далее — «Speak») Общество рассчиталось частично путем зачета встречных требований и частично путем новирования обязательства в процентный заем.

Далее Speak уступило права требования по займу Х5 Retail Holding Limited (Кипр) (далее — «Х5 Retail Holding») и Общество выплачивала проценты по договору с Х5 Retail Holding, учитывая их в расходах на основании ст.ст. 252, 264 и 269 НК РФ.

При выплате процентов Общество не удерживало налог на доходы Х5 Retail Holding на основании п. 1 ст. 11 СоИДН с Кипром.

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В ходе выездной налоговой проверки Общества налоговая переквалифицировала оплату Обществом долей в российских компаниях группы в пользу Х5 Retail Group в дивиденды и доначислила налог на доходы иностранных организаций за 2013 год по ставке 15% в размере 1 335 533 850 руб., соответствующие суммы пени.

Также проверяющие переквалифицировали выплаченные Обществом проценты по Договору займа в пользу Х5 Retail Holding в дивиденды и доначислили налог на доходы иностранных организаций за 2013 год по ставке 15% в размере 94 907 053 руб., соответствующие суммы пени и исключили из состава расходов проценты по займам с доначислениями налога на прибыль.

Ключевые доводы ФНС

Х5 Retail Holding и Х5 Retail Group не являются лицами, имеющими фактическое право на доход, что также подтверждается вступившим в законную силу решением суда по № А40-118135/19.

Передача части активов Группы Х5 без оплаты путем вклада в уставный капитал Общества, без совершения сделок купли-продажи свидетельствует о фиктивности таких операций.

Реструктуризация части группы компании в России не изменила инвестиционную привлекательность Х5 Retail Group, ведь на момент совершения Обществом сделок купли-продажи долей российских организаций эти компании входили в состав Группы Х5 и находились под контролем Х5 Retail Group, состав активов в целом не изменился.

Оплата долей российских компаний в пользу продавцам Х5 Retail Group и выплата процентов в пользу Х5 Retail Holding является не чем иным, как «скрытое» распределение прибыли КГН в интересах компаний получателей и должны квалифицироваться в качестве дивидендов, выплачиваемых акционерам Группы Х5.

Взаимозависимость действий Общества и X5 Retail Group.

Ранее принятые судебные акты признали отсутствие у X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) фактического права на доход, поскольку имеется транзитный характер данной компании в рамках рассмотренных судом правоотношений.

Ключевые доводы налогоплательщика

План изменений структуры холдинга Группы Х5 был согласован с компетентными органами власти России (ФАС России) и Великого Герцогства Люксембурга (Департамент налогов), что доказывает отсутствие фиктивности сделок по приобретению долей Обществом.

Приобретение Обществом долей российских компаний не тождественен факту вхождения Общества и приобретаемых компаний в Группы Х5, в том числе для целей КГН.

Деловая цель Общества подтверждается созданием КГН, получением возможности распределять значительную прибыль, приобретаемых Обществом компаний и публикацией пресс-релиза на официальном сайте ФАС России о намерении достичь прозрачности в структуре Группы Х5 путем реструктуризации.

Общество доказало, что все перечисленные в оплату приобретаемых долей денежные средства вернулись на расчётные счета Общества. Ввиду данного обстоятельства отсутствует умысел по выводу денежной массы за пределы РФ.

Приобретение долей российских компаний за счет увеличения уставного капитала Общества и дополнительной эмиссии акций позволило избежать возникновения кредиторской задолженности.

Ссылка на взаимозависимость Общества и X5 Retail Group не имеет правового значения, поскольку сделки по приобретению долей Группы Х5 не могли быть совершены с третьими лицами, не входящими в упомянутую группу.

Общество не удерживало налог с дохода иностранных продавцов, поскольку такие доходы соответствовали критерию установленному в п.п. 5 п. 1 ст. 309 НК. Применение данной нормы не ставиться в зависимость от наличия или отсутствия СоИДН между Россией и юрисдикциями, в которых находятся продавцы.

Даже если признать, что доводы налоговой о переквалификации сделок в выплату дивидендов правомерны, проверяющие должны были применить пониженную ставку СоИДН с Нидерландами 5%, поскольку X5 Retail Group является публичной компанией, что исключает возможность действовать в качестве кондуитной технической организации без фактического права на доход.

Обстоятельства рассматриваемого дела отличаются от обстоятельств предыдущих дел, имеются существенные различия в доказательственной базе, поэтому невозможно воспользоваться выводами, изложенными в вынесенных ранее судебных актах.

Выводы суда

Суд поддерживает налогоплательщика по всем доводам, но самым интересным является вывод суда о неприменимости к данному делу позиции по схожему делу № А40-118135/19, где инспекция одержала победу, а публичная компания X5 Retail Group N.V. (Нидерланды) со сложной системой управления была признана технической организацией.

Конечно, вывод суда по настоящему делу согласуется со здравым смыслом, ведь имея представление о системе управления в публичных акционерных обществах, не поддержать его достаточно сложно.

Однако противоречие судебных дел очевидно, и весьма интересно будет наблюдать за рассмотрением этого дела в апелляции и кассации (в случае обжалования).