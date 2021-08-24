«Ночной бухгалтер». Ну что, налоговая призналась в своем сбое

Справедливость существует, девочки! ФНС призналась, что у нее ПО, мягко говоря, неидеально. И что налоговики все равно примут вовремя отправленную по ТКС отчетность.

Шел четвертый год сбоя

Помните доблестный 18 год, когда налоговики решили потянуться за цифровизацией, переехали на новое ПО, и все встало?

Так вот, они все еще переезжают! И вся квартальная отчетность была принята с опозданием. Но это для вас не новость. А новость в том, что ФНС на своем официальном сайте признала: да, сбой есть, виноваты, все примем.

Сохраните себе их заявление, чтобы было чем трясти перед инспекторами в случае, не дай Бог, задержек по вашим квитанциям о приеме.

Мать драконов

Это так меня обозвал наш новый бухгалтерский тест. Еще там вам могут выдать звание «Осторожный котик» и другие, не менее няшные.

Узнайте, к какому типу бухгалтеров вы относитесь.

Забирайте запись вебинара «Как наладить бизнес-процессы в бухгалтерии?». Чтобы стать из котика акулой бухгалтерии и не страдать от вечного цейтнота.

Кстати, про няшное — смотрите нашего Алена Делона от бухгалтерии в новом выпуске видео-новостей.

Отец доносов

Нет, мы не про товарища сами знаете какого. Мы про новый порядок жалоб сотрудников на своих работодателей. Теперь в трудинспекцию нельзя жаловаться по простой или электронной почте.

Теперь нужно идти туда или в МФЦ лично, с паспортом. Ну, еще госуслуги сгодятся. Вот подробности.

И про 10 тыщ

Про те, что пообещал Путин всем пенсионерам. Сегодня власти рассказали, когда и как выдадут.

Ваша офигевшая от такой суммы редакция