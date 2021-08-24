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Трудинспекция не будет реагировать на жалобы работников, направленные по простой и электронной почте

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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С 1 июля 2021 года изменился порядок подачи жалоб граждан на нарушение их трудовых прав.

При этом основанием для проведения внеплановой трудовой проверки, как и раньше, являются обращения граждан, однако, порядок их подачи теперь другой, напомнил Роструд.

А учебный центр «Клерка» приглашает на новый бесплатный вебинар «Увольнение сотрудника: актуальные вопросы для бухгалтера и кадровика». Он пройдет 9 сентября в 11:00 по Мск.

Жалобу о причинении вреда или об угрозе причинения можно подать:

  • лично в инспекцию труда или через МФЦ с предъявлением документа, удостоверяющего личность гражданина, а для представителя гражданина — документа, подтверждающего его полномочия;
  • через портал Госуслуги, на официальном сайте инспекции труда, в том числе посредством сервиса «Онлайнинспекция.РФ» после прохождения идентификации и аутентификации заявителя.

Роструд предупреждает, что с 1 июля 2021 года по обращениям, поступившим почтовой связью или на адрес электронной почты трудинспекции контрольно-надзорные мероприятия проводиться не будут.

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