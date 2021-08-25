«Ночной бухгалтер». Что делать с вашей бумажной трудовой из-за перехода на электронные книжки

Главное — точно не выбрасывайте!

Цифровизация со звездочкой

Как водится, даже в эру всяких там госуслуг, без бумажки ты... Ага, ага!

ПФР сказал, что работникам не стоит выбрасывать бумажные трудовые при переходе на ЭТК.

При возникновении спорных ситуаций при назначении пенсии (а они бывают!) сможете доказать свое официальное трудоустройство бумажной версией.

И еще наш совет: сохраняйте трудовые договоры. Они тоже помогут подтвердить стаж работы.

Короче, коробка с документами на полке в вашем стенном шкафу никуда не денется... Все храним!

И про электронную подпись, изменениями по которым уже все накушались. Собираем экстренный бесплатный вебинар «Все новое про ЭЦП для бухгалтера и директора». Записывайтесь, пока есть места.

Зарплаты со звездочкой

Уровень средней зарплаты бухгалтера в России не впечатляет — в среднем в 2021 году она составила чуть больше 33 000 рублей.

Главбухам повезло чуть больше — для них средняя зарплата в 2021 году — 46 276 рублей.

В своем блоге сервис «КНАП» анализирует, сколько зарабатывает бухгалтер в час и где предлагают зарплату повыше.

Волшебство лизинга (тоже со звездочкой)

Налоговый эксперт Кирилл Соппа рассказывает, почему лизинг не спасет от НДС, и кто вешает вам лапшу.

Нет в лизинге никакого волшебного способа сэкономить НДС. Это вычеты от продавца автомобилей (оборудования). Лизинговая компания их просто перевыставляет.

Читайте, очень интересно.

Ваша бережно хранящая все бумажки и все же верящая в волшебство редакция