Работникам не стоит выбрасывать бумажные трудовые при переходе на ЭТК

Бумажная трудовая сохраняет свою силу даже после перехода на электронную версию. Ей можно будет подтвердить страховой стаж до 2020 года при возникновении споров с ПФР.

Об этом напомнил ПФР на своем официальном сайте.

Информацию о трудовом стаже может подтвердить трудовая книжка или иные документы о трудоустройстве.

Например, приказ о приеме на работу и об увольнении, а также трудовой договор.

Поэтому даже при переходе на электронную трудовую, человек при возникновении спорных ситуаций при назначении пенсии сможет доказать свое официальное трудоустройство бумажной версией.

Кроме этого, редакция «Клерка» советует сохранять трудовые договоры, которые работодатель выдает на руки сотруднику. Ими можно будет подтвердить стаж работы.