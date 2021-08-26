«Ночной бухгалтер». Шикарная новость для ИП. ФНС запретили трогать ваши личные счета!

Верховный суд запретил налоговикам требовать от банков блокировки личных счетов ИП.

Вмешательство в права личности

Да, именно такое пафосное определение дано действиям инспекторов, которые пытаются во внесудебном порядке заблочить личный счет предпринимателя. Этот счет нужен для обеспечения жизнедеятельности.

А все, что связано с неуплатой налогов или задержкой — это к предпринимательским счетам, указал суд.

Дело очень интересное. В 2019 году ФНС направила в ВТБ решения о взыскании взносов и пеней с предпринимателей. Но банк заблочил только предпринимательские счета. ФНС выписала ВТБ штраф, с чем он не согласился и пошел в суд. И выиграл.

Читайте подробности знакового дела.

И еще одно громкое дело в пользу налплата (похоже, это рекорд): компания выиграла спор с инспекцией на 6 млрд.

Работаете с самозанятыми?

Очень важное разъяснение от начальника управления оперативного контроля ФНС Владимира Мальцева.

Одного чека из приложения «Мой налог» будет недостаточно, чтобы принять к расходам уплаченную плательщику НПД сумму за оказанные им услуги. Нужен еще и акт.

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