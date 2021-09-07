Всегда ли в компании должен быть главный бухгалтер?

Должность главного бухгалтера в компании незыблема. Так же, как генерального директора, руководителя службы персонала и др. На нем лежит огромный и очень ответственный фронт работы, который по сути обеспечивает финансовую стабильность организации.

Разве может в компании не быть главного бухгалтера? А еще уже давно есть профессиональный стандарт с требованиями к должности. Именно такой вопрос нам задал один из HR-директоров, который устроился в новую компанию и не увидел в штатном расписании «заветной» должности.

Оказывается, в компании может и не быть главбуха. По крайней мере, не в любой.

Скажем, для ООО он не является обязательным. Хотя вести учет нужно, это может главбух или другое лицо, скажем, руководитель финансового отдела. Или — заключить договор со сторонней организацией, о чем напоминает ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Да и профессиональный стандарт для обществ с ограниченной ответственностью — тоже не догма.

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Напомню, что профстандарт надо соблюдать в двух случаях:

если для должности есть компенсации, льготы и ограничения (например, на вредных условиях труда), название должности и требования к ней должны соответствовать профстандарту;

если ТК РФ или другие законы устанавливают требования к квалификации для должности, в соответствии (ст. 195.3 ТК РФ). Скажем, в ТК РФ есть требования к специалисту по охране труда, и компании, принимая такого человека в штат, должны соблюдать стандарт.

Во всех других ситуациях стандарты — это рекомендация. Что касается главного бухгалтера, профстандарт для него обязателен только для определенных отраслей и видов компаний. К ним относятся ОАО, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды и др., в соответствии со ст. 7 ФЗ-402. Всем другим компаниям соблюдать его не нужно.

А если главный бухгалтер есть, хватит ли одного приказа о его назначении? Практика показывает, что нередко издают еще один приказ — о возложении обязанностей по ведению учета.

Однако закон говорит об обратном. Бухгалтерский учет — это конкретный вид поручаемой работы. Данная обязанность должна быть указана в трудовом договоре или должностной инструкции, как приложению к договору. Отдельный приказ о возложении обязанностей компании издать может, но не обязана. Такой вывод можно сделать на основании ст. 57 ТК РФ. В соответствии с ней, трудовая функция (работа по должности, конкретный вид работу) является одним из обязательных условий трудового договора.

Поэтому при приеме человека на должность главного бухгалтера достаточно заключить договор, в котором вы и укажете обязанность вести бухучет.

Если в договоре или должностной инструкции такой строчки нет, можно ее добавить: возложить обязанность соглашением в соответствии с ТК РФ. Так, согласно ст. 72 Кодекса, изменение определенных сторонами условий договора возможно по соглашению сторон. И, если работник не против, вы просто подписывает с ним дополнительное соглашение. Причем доплачивать за это не требуется, а выполнение бухучета будет постоянным (т.е. не ограничиваться каким-то промежутком времени).

Если же функция добавляется временно, оформлять это надо как расширение зон обслуживания, увеличение объема работ на основании ст. 60.2 ТК РФ. Статья регламентирует, что при согласии работника вы можете поручить ему дополнительную работу при дополнительной оплате.

В таком случае пригодится отдельное соглашение к договору, чтобы указать содержание и объем работы (в нашем случае — ведение бухгалтерского учета), а также срок «полномочий», и размер вознаграждения за эту работу.