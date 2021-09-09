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Что поменяется в КоАП по охране труда

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Рубрика Охрана труда
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Скоро будет принята новая редакция Кодекса об административных правонарушениях. Разберемся, что там будет сказано об охране труда.

Для начала скажем, что обновленный КоАП должен был вступить в силу с января 2021 года в рамках регуляторной гильотины. Но так как работа над проектом действительно масштабная и кропотливая, утверждение новой редакции перенесли, а работа над ним продолжается и по сей день.

Недавно наконец-то появился для обсуждения проект нового КОАП РФ. Проект еще не окончательный и возможно еще будет видоизменяться, но некоторые изменения можно отметить и оценить уже сейчас. Итак, давайте по порядку.

Отметим, что нарушения в области охраны труда (собранные в действующей редакции КОАП РФ в статье 5.27.1) в проекте нового Кодекса заняли почетные отдельные статьи.

В формулировке «необеспечение работников средствами индивидуальной защиты» появилось важное уточнение: слово «работников» заменили на «работника». Это означает, что штраф за подобное нарушение работодателям придется платить за каждого необеспеченного СИЗами работника.

Напоминаем, что штраф составляет 130 000 — 150 000 рублей, его размер не изменился.

Важнейшее и вполне ожидаемое изменение — штраф за сокрытие несчастного случая и/ или профессионального заболевания работника вырос больше, чем в 20 раз.

Теперь он составляет 140 000 — 160 000 рублей (вместо действующего на сегодняшний день 5000 — 10 000 рублей).

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В проекте КоАП РФ появилось новое нарушение, включающее:

  • несвоевременное сообщение о несчастном случае на производстве, профессиональном заболевании работника;
  • нарушение установленного порядка расследования, оформления, регистрации и учета несчастных случаев;
  • либо непредставление работодателем информации о последствиях несчастного случая на производстве и мерах, принятых с целью предупреждения несчастных случаев на производстве.

За подобное нарушение работодателям будет грозить штраф в размере 60 000 — 100 000 рублей;

Уклонение от участия в переговорах о заключении коллективного договора, соглашения либо нарушение установленного срока их заключения также обойдется работодателям несколько дороже: 3000 — 5000 рублей, вместо действующего на сегодняшний день 1000 — 3000 рублей.

В новых статьях КоАП РФ в области трудового права и охраны труда убрали такой вид наказания, как «административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток».

Получается, теперь максимально возможный вид наказания — денежный штраф.

Остальные формулировки в сфере трудовых прав граждан в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях РФ остались без значительных изменений, изменились только порядок и нумерация статей.

Пока документ находится на рассмотрении и, соответственно, еще не утвержден, делать более глобальные выводы еще рано и возможно ,нас ожидают еще какие-то новости, но, в целом, уже сейчас можно сказать, что появившиеся поправки довольно ожидаемы и справедливы.

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