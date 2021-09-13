Ваше заявление на увольнение не подписывает директор. Как быть?

Если не подписывают заявление на увольнение, через две недели трудовой договор расторгается — в ТК РФ прописано обязательное уведомление работодателя, а не его согласие.

Вправе ли работодатель не дать согласие на увольнение

В ситуации, когда начальник с радостью подписал заявление на увольнение, тоже мало хорошего, но если картина обратная, неприятных моментов не меньше.

Вправе ли работодатель не завизировать подобное обращение сотрудника? Конкретизируем вопрос: вправе ли не отпустить «по собственному» — нет. У нас не крепостное право, и задерживать работника означает нарушать не только Трудовой кодекс, но и Конституцию, по которой труд свободен.

С другой стороны, если начальник не подписывает заявление на увольнение, это ничего не меняет: в статье 80 ТК РФ сказано, что работник обязан в письменной форме предупредить работодателя о своем решении. Никакого обязательного визирования не прописано. Со следующего дня после поступления заявления начинается отсчет 14 дней, по истечении которых сотрудник вправе прекратить работу. В последний день ему обязаны выдать трудовую книжку и произвести расчет.

Наниматель вправе отпустить сотрудника и без двухнедельной отработки. Но иногда он обязан это сделать с даты, указанной работником, — в случае невозможности продолжать исполнять обязанности из-за смены места жительства, выхода на пенсию, необходимости ухода за ребенком, поступления в учебное заведение, из-за нарушения нанимателем трудового законодательства и т. д. Если представлены серьезные (документально подтвержденные) причины, но вам не подписывают заявление на увольнение по собственному желанию раньше, чем через две недели, это незаконно.

Все это касается бессрочного трудового договора. Срочный прекращается с истечением срока его действия, если нет каких-то непреодолимых обстоятельств.

Еще один аспект: в ТК РФ речь идет о двух неделях (14 календарных дней) как о сроке уведомления, никаких дополнительных условий не прописано, то есть попали ли они на отпуск или больничный — не имеет значения.

С другой стороны, к кому идти подписывать заявление на увольнение, если болен или на отдыхе начальник, — к специалисту по кадрам или другому сотруднику, на которого в организации возложены соответствующие обязанности? Повторимся: речь идет об уведомлении, а не о согласовании.

О других нюансах увольнения сотрудников на «Клерке» недавно был очень классный вебинар: можно посмотреть его в записи.

Если работодатель не подписывает заявление на увольнение

Или хуже того — грозит уволить по его (начальника), а не по вашему, желанию, что делать в этом случае? Знать и отстаивать собственные права.

Все возможные основания перечислены в статье 81 ТК РФ. В оставшиеся две недели, если раньше упрекнуть работника было не в чем, обосновать несоответствие занимаемой должности, неисполнение обязанностей и т. д. — дело очень хлопотное.

Отсюда вывод, что делать: письменно под подпись уведомить руководство или отдел кадров, а оставшееся время до того, как уволиться (если не подписывают заявление, тем более), выполнять свои обычные обязанности добросовестно и в полном объеме.

Если документ отказываются принимать

Письменная отметка о приеме и регистрации на документе обязательна. Кто ее ставит, кому непосредственно передавать в руки и у кого подписывать заявление на увольнение, в конкретной организации определяется внутренними нормативными актами.

То есть письменно уведомить означает не просто написать и подписать, а сделать это так, чтобы руководство, отдел кадров или секретарь не имели возможности сказать: «знать не знаем, ничего не видели».

Как этого избежать:

составить бумагу в двух экземплярах, один из которых оставить у себя с отметкой секретаря или кадровика о дате приема;

отправить заказным письмом с уведомлением и описью вложенных документов.

Второй вариант поможет даже в самых безнадежных случаях. Проигнорировать бумагу, полученную заказной почтой, мало кто отважится. Учтите только, что датой уведомления станет дата получения корреспонденции, а это несколько дней. Но если не принимают заявление на увольнение, что делать, — лучше дольше, но с гарантией.

Что грозит директору

В визе директора нет никакой необходимости, и если руководитель не подписывает заявление на увольнение, это не проблема.

Проблема, если вовремя нет соответствующего приказа, а на его основании — расчета. Это основание для жалобы в Трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

Если нарушение подтвердится, работодателю грозит как минимум штраф (ст. 5.27 КоАП); если причитающиеся бывшему сотруднику деньги не выплачены (или выплачены не целиком) два и более месяца — это основание для возбуждения уголовного дела по ст. 145.1 УК РФ.

Если сама процедура прекращения трудовых отношений проходила с нарушением законодательства, работник вправе обратиться в суд.