Субсидиарная ответственность: кого и когда привлекают и о чем надо знать главбуху

Несмотря на неприятные ассоциации со словом «банкротство», этот процесс ошибочно считают панацеей от имеющихся долгов предприятия перед кредиторами, физлицами (работниками предприятия) или фискалами. Но не стоит забывать, что ответственность, которая лежит на руководстве убыточного предприятия, никуда не уходит. Особенно, если в финансовой несостоятельности предприятия виноваты именно руководящие лица.

Итак, поговорим о субсидиарной ответственности и разберем примеры из судебной практики.

Основания для привлечения к субсидиарке

Арбитражный суд имеет право на рассмотрение степени вины руководства и ответственных работников в имеющемся статусе неплатежеспособности предприятия-банкрота. При этом степень ответственности в зависимости от степени участия в банкротстве также может существенно отличаться.

Так, при форме собственности в ООО или АО доля ответственности акционера (участника) априори распределяется согласно доле каждого участника в уставном капитале предприятия, но может быть скорректирована в зависимости от некоторых факторов, таких как, например, степень вовлеченности и участия в принятии решений конкретного лица.

Контролирующие лица

Ни для кого не секрет, что субсидиарный долг может быть применим для руководящих лиц: директора, учредителя и главного бухгалтера. Однако на законодательном уровне субсидиарная ответственность может быть применима к любому контролирующему должника лицу, которое имело влияние на принятие решений на предприятии. Контролирующим лицом может быть практически любое лицо, которое имеет особое влияние на принятие решений в организации-должнике. Так, зачастую этим пользуются лица, имеющие особое должностное положение или родственные связи с руководством предприятия.

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В марте 2021 года по делу № А40-131425/2016 АС Москвы поддержал решения нижестоящих инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Альянс» братьев Самыловских. Их отец возглавлял компанию, которую признали банкротом в 2017 году. Это был первый прецедент, когда суд привлек к субсидиарной ответственности детей бенефициара.

В 2017 году супруги подарили своим сыновьям 8 объектов недвижимости и 2 дорогих иномарки. А уже в 2018 году ФНС обратилась в суд с просьбой о привлечении всей семьи к субсидиарной ответственности. Ответственность братьев была ограничена стоимостью полученного от родителей имущества и составила 93,1 млн руб.

А по делу № А60-24214/2016 суд взыскал убытки с тещи должника, которой он фактически передал бизнес. Апелляционная жалоба осталась без удовлетворения.

Директору

В связи с имеющимися полномочиями директор осуществляет руководство текущей деятельностью организации. Если же вина директора в имеющемся банкротстве была доказана, он не может избежать субсидиарной ответственности. При этом возложить ее может только арбитражный суд.

Директор убыточного предприятия отвечает за:

ущерб, причиненный кредиторам в ходе заключенных сделок;

обязательства перед налоговыми и контролирующими органами за несвоевременное исполнение обязательств;

утерю документации, носящей информацию об активах предприятия или ценных бумагах;

неверную или искаженную информацию в финансовой документации предприятия;

отсутствие текущих изменений в ЕГРЮЛ;

не предоставление в контролирующие и налоговые органы заявления о начале процесса признания банкротства и неспособности организации самостоятельно ответить по имеющимся финансовым обязательствам.

Кассационная инстанция в мае 2021 года поддержала решения первой и апелляционной инстанций о привлечении к субсидиарной ответственности экс-директора «УМФ № 1 ВНЗМ» и его основного акционера «АК ВНЗМ» на 266 млн рублей. По мнению конкурсного управляющего Альберт Ситдиков, бывший директор ЗАО «УМФ № 1 ВНЗМ», зная о признаках несостоятельности, своевременно не подал на банкротство предприятия.

Судом было также установлено, что в предбанкротном состоянии, когда деятельность предприятия была низкорентабельной, с баланса «УМФ № 1 ВНЗМ» в «ВНЗМ» было выведено имущество на сумму 14,6 млн рублей. В связи с этим деятельность компании стала сначала убыточной, а затем и вовсе невозможной.

Главному бухгалтеру

Помимо директора, субсидиарная ответственность может быть наложена и на главного бухгалтера предприятия.

В частности, сокрытие бухгалтерской отчетности, фальсификация данных в ней, сокрытие информации об имеющемся имуществе на балансе предприятия может стать причиной для расширения круга ответственных за банкротство лиц.

Ответственное лицо может быть признано субсидиарным должником полностью или частично: в зависимости от степени вины или доли участия в уставном капитале. Но размер этого долга может вынести только арбитражный суд после тщательного рассмотрения всех обстоятельств имеющегося дела.

По делу № А63-577/2015 о банкротстве ФСК «Гарант» бывшего главного бухгалтера напрямую не признали КДЛ. Тем не менее, суд привлек Елену Феофанову к субсидиарной ответственности в связи с искаженной и частично отсутствующей бухгалтерской документацией.

Как установил Арбитражный суд Ставропольского края, проведение «банкротных» процедур в деле о несостоятельности ЗАО «Финансово-строительная компания «Гарант» затруднила умышленно искаженная и частично отсутствующая бухгалтерская документация. Верховный суд не нашел оснований для передачи на рассмотрение кассационной жалобы г-жи Феофановой.