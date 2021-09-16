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Как и когда выплачивать отпускные: напоминание для кадровиков и бухгалтеров

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Рубрика Отпускные
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Сотрудник организации собирается в отпуск. Все документы оформлены и нужно перечислить отпускные. Однако кадровик сомневается: за 3 календарных или рабочих дня до начала отпуска выплачивать отпускные. Ошибаться нельзя, ведь за просрочку выплаты будет штраф. Разберемся с этим вопросом.

Что такое отпускные

Начнем с основ. Сотрудник, уходящий в ежегодный оплачиваемый отпуск, имеет право на выплату среднего заработка за весь отпускной период. Такая денежная выплата называется отпускными.

Ежегодный оплачиваемый отпуск — это период отдыха, гарантированный трудовым законодательством работникам. Отпуск оплачивается работодателем и длится в общем случае 28 календарных дней.

Минимальный срок, за который должны быть выплачены отпускные, составляет три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Осталось разобраться, три календарных или рабочих дня имеются в виду.

Календарные или рабочие?

Действительно, формулировка, использованная в ст. 136 ТК РФ, не содержит уточнений, перечислять отпускные за три календарных или рабочих дня. Однако по общему правилу, если сроки выполнения обязательств не установлены в рабочих днях, их следует исчислять в календарных (ст. 14 ТК РФ).

При этом если окончание срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то отпускные перечисляются в предшествующий рабочий день (ч. 8 ст. 136 ТК РФ, Письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1). Таким образом, правильно, когда отпускные перечисляются за три календарных дня до начала отпуска.

Но есть еще загвоздка: надо ли в трехдневный срок засчитывать сам день выплаты отпускных? Роструд, к сожалению, этот момент не поясняет, зато по этому вопросу есть арбитражная практика.

Что говорят суды

У судей насчет того, входит ли день выплаты отпускных в трехдневный срок, единства нет. Некоторые их них полагают, что входит (определения Кемеровского облсуда от 26.01.2017 № 33-942/2017, Ленинградского облсуда от 06.08.2015 № 33-3731/2015).

Другие же арбитры говорят, что между датой начала отпуска и датой выплаты отпускных должно пройти три полных дня, отсчитываемых с 00 ч. 00 мин. (решения Пермского краевого суда от 23.01.2018 № 21-46/2018, Челябинского облсуда от 17.09.2015 № 11-11043/2015).

Учитывая сложившуюся арбитражную практику, безопаснее выдавать отпускные не за три дня до отпуска, а за четыре.

Так, если работник идет в отпуск с 16 августа, выдать отпускные лучше не позднее 12 августа. Если выплатите их 13 августа, до начала отпуска может не пройти три полных дня.

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Ответственность за просрочку выплаты отпускных

Невыплата работнику отпускных в установленный законодательством срок может обернуться штрафом (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ). Причем к ответственности привлекут не только организацию, но и должностное лицо компании, например, директора.

Суммы штрафов:

  • для юрлица — от 30 000 до 50 000 руб.;
  • для должностного лица — от 10 000 до 20 000 руб. (или предупреждение);
  • для ИП — от 1 000 до 5 000 руб.

При повторном нарушении штраф за неперечисление отпускных в срок возрастет.

Кроме того, за несвоевременную выплату отпускных работник вправе получить компенсацию (ст. 236 ТК РФ), которую рассчитывают исходя из количества дней просрочки и действующей ставки Банка России. Компенсацию работодатель должен самостоятельно начислить работнику, и даже тогда, когда вины компании в просрочке «отпускного» платежа нет.

Можно ли выплатить отпускные пораньше?

Ответ на этот вопрос содержится в Письме Роструда от 14.05.2020 № ПГ/20884-6-1. Ведомство сообщает, что ТК РФ не содержит запрещений на перечисление отпускных в более ранний срок. Поэтому выплатить деньги работнику, уходящему в отпуск, можно и ранее трехдневного срока.

Подводим итоги

  • Минимальный срок, за который должны быть выданы отпускные работнику, — три дня до начала отпуска (ч. 9 ст. 136 ТК РФ). Учитывая мнение судов, безопаснее перечислить отпускные еще раньше — за четыре дня.
  • За просрочку выплаты отпускных установлены немаленькие штрафы.

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