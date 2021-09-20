Два главных правила индексации зарплаты в 2021 году

Недавно разработан проект закона, который может привязать индексацию к прибыли компании или риску банкротства. В любом случае она остается обязательной, так как этого требует ТК РФ. Но как ее проводить правильно, если больше закон ничего не поясняет?

Право работника на индексацию не зависит от усмотрения компании, об этом неоднократно высказывался ВС РФ. И эта гарантия установлена законом. Но вот замена индексации другими мерами поддержки: премия, бонусы, повышение — остается спорной темой.

Многие работодатели уверены: с помощью премий выполняют требование об индексации. Часть судов считает, что так нельзя: индексация — обязательная мера, и применяется она ко всем. Повышение же — это право компании, которое она может и не реализовать. И премии не всегда платятся всем сотрудником, т.е. некоторые остаются без повышения.

Однако другие суды считают иначе: повысить уровень реальной зарплаты можно другими мерами, например, премией, увеличением оклада. Но только если это применено ко всем сотрудникам компании.

В этой связи напомним, что непроведение индексации приведет к штрафу за нарушение ТК РФ — по ст.5.27 КоАП РФ — до 50 тыс. рублей на компанию. Отсутствие документа об индексации ГИТ расценит отдельным нарушением — с таким же штрафом. За повторный проступок компанию оштрафуют на 70 тыс. рублей, а директора могут дисквалифицировать на 3 года. А еще обяжут провести индексацию за прошлые годы.

Поэтому важно подготовиться и организовать ее вовремя и правильно. Но как это сделать, если ТК РФ не дает никаких уточнений?

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Т.к. закон молчит, компания сама вправе определить правила. Например, повысить всем на 500 рублей или на 3%. Т.е. установить сумму, процент или опираться на другие показатели:

инфляцию;

прожиточный минимум;

индекс потребительских цен.

Кстати, не запрещено привязывать индексацию и к «внутренним» факторам: итоги компании за год, выручка и прибыль, уровень зарплаты по компании и в среднем по рынку. Это значит, что если год выдался тяжелым и прибыли нет, компания получит возможность не повышать зарплату, если сможет обосновать это плохим результатом.

Такая же ситуация и с периодичностью. Чаще всего зарплату индексируют раз в год, хотя никто не запрещает проводить ее, скажем, раз в полгода.

В практике есть кейс, когда в Ленинградской области суд признал законной индексацию раз в 3 года, но это скорее исключение.

Так или иначе, работодателям нужно срочно сделать как минимум два шага.

Первый — подготовить и утвердить отдельный локальный акт об индексации. Он уже покажет, что вы соблюдаете ТК РФ, так как указали, что повышение реальной зарплаты вы делаете.

Второе — четко и детально указать порядок и правила ее проведения: сроки, размер, обоснование. Только в этом случае вы будете управлять ситуацией даже в трудовом споре. Иначе же суд может принять любое решение — обязать повысить в размере инфляции, учесть требования истца и т.д.