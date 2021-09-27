Пять главных изменений в новом разделе ТК РФ об охране труда

Совсем скоро в силу вступят изменения в разделе Х Трудового кодекса, которые касаются охраны труда. Срок наступит 1 марта 2022 г., но подготовиться лучше уже сейчас.

Изменений немало, и каждое таит в себе риски для работодателей. Что надо проверить и исправить работодателям? Давайте разбираться.

Итак, вот подборка из пяти основных новшеств, которые коснутся практически всех.

Оценка рисков для предотвращения ЧП

Изменениями в ТК вводится оценка профессиональных рисков для предотвращения несчастных случаев. Да, закон пока не говорит, как ее проводить, но существует не менее четырех методик оценки и более десяти разных способов. Да и инспекторы при проверках уже спрашивают — оценивает ли компания профриски? Причем делать это придется всем работодателям — и офисным, и производственным.

Пока остается ждать уточнений от надзорных органов, выбирать и закреплять в ЛНА свой способ оценки. Также надо будет принимать меры и по улучшению условий труда.

Изменения по микротравмам

Другая новая тема — микротравмы. Законодатели решили сильно поменять правила расследования несчастных случаев.

Скажем, при допрасследовании инспектор обязательно должен пригласить ФСС и профсоюз (сейчас это добровольно). А еще появятся микротравмы, которые придется учитывать и расследовать даже на удаленке.

По оценке властей, это должно помочь снизить число несчастных случаев и предупреждать их.

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Опасные условия труда

С весны 2022 г. запрещается работа в опасных условиях труда, для чего в ТК РФ вводится ст.214.1. Если спецоценка определит опасный класс, надо остановить работы и устранить такие факторы. Причем сделанные работы надо будет показать в инспекции труда.

Более того, в отдельную статью выделено право работника получать актуальную и достоверную информацию об охране труда и условиях на рабочем месте.

ЭДО в области охраны труда

Еще одно новшество, наконец, закрепили официально.

Ст.214.2 разрешит использовать электронный документооборот в охране труда, использовать электронную фиксацию (аудио, видео) работ и дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством для надзорных органов.

Самообследование компаний

Компании начнут проводить самообследование — то есть оценку соблюдения норм ТК РФ — и требовать от работников соблюдать правила охраны труда. За нарушения последуют наказания в рамках закона.

Например, отстранение, если человек не применяет выданные обязательные средства защиты (СИЗ).

Выводы

Так или иначе, задач станет больше, да и ГИТ уже задает вопросы работодателям, например, о профрисках. Изменение системы охраны труда для соответствия новому разделу Х ТК РФ требует времени.

Лучше не ждать весны, а начать готовиться прямо сейчас. Прежде всего, проверить ЛНА, исправить и определить, что изменить (например, номера статей ТК РФ), проверить инструктажи и подписи сотрудников, выбрать метод оценки рисков и т.д.

Тогда подготовка пройдет успешно и вы будете спокойны перед визитом инспекторов.