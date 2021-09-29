Как сформировать отменяющую форму СЗВ-ТД в 1С: ЗУП

Поговорим сегодня о корректировке сведений в отчёте СЗВ-ТД. Корректировочной формы этого отчёта нет, поэтому чтобы скорректировать сведения, нужно сначала отменить уже отправленные, а затем подать новые, исправленные. Но не все так просто. Давайте разбираться.

В этой статье рассмотрим правильность формирования отменяющей формы СЗВ-ТД в 1С: ЗУП ред. 3.1 и возможные ошибки, которые могут случиться при формировании этого отчета. Кстати, описанный алгоритм работает и в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0.

Вот перечень основных правил при заполнении отменяющей формы.

1. UUID отменяемого мероприятия должен совпадать с первичным мероприятием.

2. Дата отменяемого мероприятия должна соответствовать дате первичного кадрового мероприятия.

3. В печатной форме СЗВ-ТД напротив отменяемого мероприятия указывается крестик и обозначает отмену мероприятия.

А вот самые распространенные причины подачи отменяющей формы. 1. Ошибки в кадровых сведениях сотрудника. 2. Путаница в кадровых мероприятиях. К примеру, отправили событие, которого фактически не произошло. 3. Путаница в сотрудниках-однофамильцах. 4. Ошибки в датах отправленных мероприятий. 5. Ошибки в номерах отправленных мероприятий. 6. Дублирование мероприятий. 7. Отправка сведений на уже уволенных сотрудников.

Рассмотрим несколько основных примеров, основываясь на которых, вы поймете, как действовать в тех или иных случаях.

Для примера будем использовать ООО «Ромашка» в программе 1С: «Зарплата и управление персоналом», редакции 3.1, номер релиза — 3.1.18.189.

Пример № 1. Сотрудник был уволен 15.09.2021, но, как позже выяснилось, работник кадровой службы некорректно указал дату увольнения — 16.09.2021 и отправил отчет СЗВ-ТД (Раздел «Отчетность, справки» — «Электронные трудовые книжки»).

Требуется отменить предоставленные сведения и сдать новые.

Итак, перед нами уже сданный отчет с неверной датой увольнения, который сдан в ПФР.

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Рассмотрим последовательность действий при подготовке отменяющего отчета СЗВ-ТД.

У нас есть несколько вариантов, но наиболее удобным будет следующий способ: отменить проведение документа «Увольнение», указать в нем верную дату и провести заново. Для отмены проведения документа нужно разблокировать документ по кнопке «Еще» в правом углу, как указано на скриншоте.

Затем нужно исправить данные, в нашем случае — это дата увольнения (на 15.09.2021 г.), и провести документ.

После чего необходимо создать новый отчет СЗВ-ТД, в котором сформируются две записи: отменяющая и корректировочная.

Если несколько раз нажать на мероприятие, то раскроется окно, в котором наиболее понятно будет видна информация о предоставляемых сведениях.

Но здесь есть небольшая загвоздка.

Должен быть обязательно создан и отмечен отчет СЗВ-ТД с первичными кадровыми сведениями, что он принят ПФР и не редактируется (см. на отчет СЗВ-ТД от 16.09.2021).

Сформировать СЗВ-ТД с корректировками «задним числом» в автоматическом режиме невозможно. Все исправления будут формироваться текущей датой (датой компьютера).

Однако с недавнего времени дата отчета должна соответствовать дате отправки, поэтому нет смысла указывать прошедшую дату.

Преимущества такого способа очевидны — это автоматическое формирование сведений, в котором с большей вероятностью будут указаны верно все необходимые реквизиты отменяемого мероприятия.

Также этот способ отлично подойдет, если нам необходимо отменить мероприятие «Увольнение» или «Прием». Тогда мы всего лишь распроводим кадровый документ.

Пример № 2. Предположим, что нашего увольнения не было вовсе и кадровый работник перепутал фамилии сотрудников при составлении документа «Увольнение». Или же, что наиболее сложно исправимо — задублировались записи увольнения или приема в отчете.

В любом из этих вариантов нам нужно отменить предоставленные сведения. И с этим поможет справиться документ «Регистрация трудовой деятельности» (Отчетность, справки — Электронные трудовые книжки — Регистрация трудовой деятельности).

Создаем документ и по кнопке «Отменить» выбираем сотрудника с мероприятием, подлежащим отмене.

Далее создаем и отправляем отчет СЗВ-ТД, в котором фиксируется отмененное мероприятие.

Подобным образом можно убрать дубли мероприятий, однако следует быть осторожными и перед такими манипуляциями лучше сделать копию базы.