Бизнесу придется уточняться и доплачивать: что нас ждет в 2022

Рассказываем о выступлении заместителя начальника контрольного управления ФНС Константина Новосёлова на XIX налоговом форуме. Самое главное — тренд на побуждение уточняться и добровольно доплатить налоги сохраняется.

Что нового в налоговом контроле

Спикер рассказал о проведении налоговых проверок. И что тренды налогового контроля по сравнению с прошлым годом не изменились.

По числу налоговых проверок 2021 год будет выше «ковидного» 2020-го, но ниже «доковидного». Всего чуть больше 8 тысяч проверок.

Число проверок стабилизировалось и будет примерно на том же уровне.

Среди приоритетных задач ФНС, обозначенных в Публичной декларации целей и задач, он назвал:

риск-ориентированный подход;

побуждение налогоплательщиков уточнять декларации, даже если установлены факты уклонения или неуплаты налогов;

расширение налогового мониторинга — в этом году еще 122 компании подали заявления о переходе на него с 2022 года.

О том, что к налоговому мониторингу присоединились крупнейшие разработчики ПО, в том числе Яндекс и 1С, на «Клерке» писали вчера.

Рассказал об основных схемах по уклонению от уплаты налогов:

Уменьшение НДС и налога на прибыль за счет фиктивных сделок. Полная неуплата НДС. Искусственное дробление бизнеса для получения необоснованной налоговой выгоды. Зарплата в конвертах. Активное использование самозанятых вместо наемных сотрудников. Искусственное создание условий для использования льгот, пониженных ставок и освобождения от уплаты налогов. Использование схем с неправомерным применением соглашений об избежании двойного налогообложения.

Обратите внимание, схемы с самозанятыми тоже под пристальным вниманием.

По словам Новоселова, на выездных проверках проверяют примерно одну компанию из тысячи. За 2020 год число ВНП стабилизировалось.

Акцент на добровольное уточнение налоговых обязательств даже в случае установления фактов неуплаты налогов:

по итогам 2019 года доля самостоятельных уточнений — 38%;

2020 г. — 54%;

по итогам 1 полугодия 2021 г. — 52%.

Кроме того, он рассказал о совершенствовании комплекса АСК «НДС-2», и внедрении в 2020 году функционала «Операции особого контроля»:

расхождения по журналам;

нарушение контрольных соотношений;

сомнительные начисления (без уплаты НДС продавцом);

несопоставляемые операции (счета-фактуры до 2015 г и пр.).

И, кроме того, упомянул о дальнейшей реализации отраслевого подхода — «обелении» проблемных отраслей рынка.

Одним из ярких примеров цифровизации налогового контроля спикер назвал внедрение системы прослеживаемости импортных товаров.

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Что ужесточили летом 2021 года

А вот что нового в налоговом контроле появилось летом 2021 года. Так, с 1 июля расширили список оснований, когда отчетность перед ИФНС будет аннулирована:

налоговую декларацию подписало неуполномоченное лицо;

дисквалификация руководителя организации, либо запись о недостоверности сведений о нем в ЕГРЮЛ;

сведения из ЕГР ЗАГС содержат сведения о смерти руководителя до подписания декларации его УКЭП;

сама организация исключена из ЕГРЮЛ по инициативе налоговой, либо в результате ликвидации или реорганизации;

декларация по НДС не соответствует контрольным соотношениям.

Любое из этих обстоятельств дает право налоговой признать декларацию не поданной.

И о новых контрольных соотношениях показателей декларации по НДС, которые покажут, что она неправильно заполнена.

Контрольные соотношения содержатся в Приказе ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@. А с 1 июля 2021 года в статье 174 НК появился п. 5.3, который дает право налоговикам считать декларацию непредставленной, если показатели в ней не соответствуют контрольным соотношениям. Все соотношения применяются с этой даты, кроме номера 14 — оно с 1 января 2022 года — выявление несоответствий раздела 9 декларации, представленной налогоплательщиком на УСН.

Кроме того, ужесточили требования и к пояснениям, которые предоставляют налогоплательщики. Формат представления пояснений к декларации по НДС утвержден приказом ФНС от 13.12.2016 № ММВ-7-15/682@.

Если пояснения поданы не по утвержденному формату — штраф 5000 руб. А сами пояснения считаются непредставленными.

Также появилось дополнительное основание для проведения повторных выездных проверок — если подана декларация к возврату из бюджета после проведения выездной проверки — это автоматом будет основанием для повторной проверки. И новое основание — если в уточненной декларации увеличена сумма НДС или акциза к возмещению.

О блокировке счетов

Спикер назвал еще одно новшество — увеличены сроки блокировки счета, если есть проблемы со сроком сдачи отчетности. Теперь, если есть такие проблемы, налоговики заблокируют счет в течение 20 рабочих дней, а не как раньше, в течение 10. Кроме того, налоговиков обязали информировать через ЛК о предстоящей блокировке счетов за несданную отчетность.

Кроме того, в ЛК появился новый сервис «Как меня видит налоговая», который также информирует о рисках приостановок по расчетным счетам.

Обозначены два риска:

риск непредоставления декларации в срок;

риск непредоставления декларации в будущем — на основе трехлетних данных о нарушениях.

О хранении документов

Новые правила вступили в силу 17 марта 2021 года, там три поправки:

Законодательно синхронизирован срок хранения документов в бухгалтерском и налоговом учете — 5 лет. Банки обязаны предоставлять налоговикам все документы, которые поступают от клиента при открытии счета — карточки с образцами подписей, доверенности, информацию о бенефициарах и пр. Изменен порядок рассмотрения жалоб от налогоплательщиков.

Однако правила хранения документов есть не только в НК. По правилам Росархива, первичные документы нужно хранить 5 лет, документы о получении зарплаты — 6 лет.

О жалобах в вышестоящую налоговую

По жалобам (в том числе апелляционным) на налоговиков добавились новые случаи, когда их оставят без рассмотрения:

по тем же основаниям и предмету уже есть судебное решение;

жалоба не подписана, либо нет подтверждения полномочий подписанта;

организацию, которая жалуется, успели исключить из ЕГРЮЛ до принятия по ней решения;

если жалуется «физик», то если до принятия решения он умер либо объявлен умершим.

Кроме того, срок рассмотерния жалобы могут приостановить:

по ходатайству заявителя, не более, чем на полгода;

по решению ИФНС — пока дело не решит суд, либо до рассмотрения заявления по «взаимосогласительной процедуре».

Об электронном документообороте с налоговой

Еще один важный момент — переход на электронный документооборот. ФНС рекомендовала формы (форматы) предоставления реестров документов, подтверждающих право налогоплательщика на налоговые льготы (письмо ФНС от 11.06.2021 № ЕА-4-15/8244@).

С 1 июля 2021 г. в рамках КНП налогоплательщик вправе в качестве пояснения предоставлять в электронной форме реестр документов, подтверждающих налоговые льготы. С 30 июля вступил в силу приказ ФНС от 24.05.2021 № ЕД-7-15/513@. Он предусмотрел использование слудующих форм и документов:

форму реестра документов (и порядок ее заполнения), которые подтверждают право на льготы по НДС;

форму реестра документов (и порядок ее заполнения), которые подтверждают право на льготы по налогу на имущество организаций;

формат предоставления реестра документов в электронной форме, подтверждающих право на льготу по НДС;

формат предоставления реестра документов в электронной форме, подтверждающих право на льготу по налогу на имущество организаций;

порядок предоставления всех этих реестров документов.

В будущем спикер анонсировал предоставление электронного реестра и по экспорту.

Разъяснения ФНС о статье 54.1

Логика Письма ФНС № БВ-4-7/3060, по словам спикера, укладывается в развитие судебных решений Верховного суда, которые принимались с мая прошлого года. Это дела компаний «Звездочка», дело «Красцветмета», дело «Уралбройлера» и дело фирмы «Мэри».

Подробно об этом «письме года» можно почитать здесь.

Отдельно спикер отметил форму вины — если налоговое правонарушение было совершено по неосторожности, то есть не п. 3 ст. 122 НК, где штраф 40%, а п. 1, где штраф 20% с возможностью его снизить по обычным обстоятельствам.

О пояснениях при камеральных проверках

По пояснениям предусмотрено несколько ситуаций:

ошибки в декларации;

противоречия между сведениями;

несоответстиве сведений налогоплательщика и налоговиков (п.3 ст. 88 НК).

И заодно спикер рассказал о ситуации, когда сдается уточненная декларация с уменьшением суммы налога. Это дает налоговой право в течение 5 дней истребовать пояснения, которые обосновывают такое снижение. И сюда же входит случай, когда в декларации показан убыток.

Отдельно он указал на то, что если в ходе КНП налоговики указали на предоставление пояснений, вы обнаружили какие-либо расхождения, то моментом обнаружения этих расхождений будет считаться не требование налоговиков о предоставлении пояснений, а составление акта налоговой проверки. То есть, до составления акта налогплательщик вправе учесть все изменения.

О сроках проведения налоговой проверки 1 может ли он быть более 2 лет

Под конец выступления спикеру задали вопрос: «может ли пройти более двух лет от начала проверки до принятия по ней решения».

Он ответил:

«Да, может, потому что тут нужно учитывать фактические обстоятельства проведения проверки. Если брать тайминг по ее проведению, то максимальный срок — шесть месяцев. Плюс шесть месяцев на ее приостановку и продление. А в ряде случаев этот срок может быть увеличен до 9 месяцев. Плюс 2 месяца на написание акта, потом рассмотрение материалов проверки, потом месяц на возражения, потом можно уйти в дополнительные мероприятия налогового контроля, и по факту мы выйдем на те же два года.

В ряде случаев, где-то по причине согласования с ЦА, где-то по другим обстоятельствам, когда человек физически не может прияти на рассмотрение материалов, например, болеет. Поэтому налоговая по ходатайству налогоплательщика также переносит сроки.

Поэтому срок реальной проверки, от ее начала до справки, мы обычно по кодексу соблюдаем, реальная продолжительность там примерно 200 дней. Но еще многое происходит после составления справки до вынесения окончательного решения. Поэтому, если считать от начала до вынесения окончательного решения, может пройти и больше 2 лет».